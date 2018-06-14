观点："特金会"的成果尚需历史检验

图片版权 Reuters Image caption 特朗普与金正恩在新加坡实现了美朝领导人历史性的会晤。

6月12日，几经周折的"特金会"终于如期在新加坡举行，美朝首脑实现了历史性的会晤。对于此次会晤，从3月份宣布会晤消息起就引发全世界的关注，两位极为现实、灵活、强硬的领导人能否在"弃核换安全"问题上实现战略大交易令人关注。

就此次会晤来看，双方就朝鲜半岛无核化和朝鲜安全保障承诺达成了初步共识，但仍需很大的努力才能实现。尽管此前双方的态度都比较强硬，但最终坐到谈判桌上还是相互妥协，这也使得首脑会晤能够达成四点共识。但未来推动"弃核换安全"的顺利实现不仅需要美朝双方落实共识，也需要中国、韩国等其他相关方共同参与，这些目标最终能否实现也面临着一些不确定性因素，朝鲜半岛无核化能否最终实现还需历史检验。

首先，半岛无核化如何实现？此次两国元首达成的共识并未对朝鲜半岛无核化的路线图达成极为具体的共识，实际上，这反映了双方之间的分歧并不容易消除。对于半岛无核化问题，美朝之间的分歧主要体现在三个方面，难度也是逐渐增大。

其一是半岛无核化的内涵，半岛无核化实际上是指朝鲜半岛双方都不得研发和部署核武器，也就是指朝韩双方共同实现无核化，这一目标在冷战结束初期就被朝韩双方通过签署协议方式确认，只是后来由于朝核问题的持续发酵而产生变数，甚至成为双方讨价还价的筹码。目前来看，美朝双方共同确认了朝鲜半岛无核化是涉及朝韩双方的共同无核化，也对美军在朝鲜半岛携带核武器的军事装备进行了限制。此次朝鲜重申遵守《板门店宣言》中承诺的"半岛无核化"目标，实际上继续表明了这一态度。

图片版权 AFP Image caption 特朗普和金正恩在协议上签字

其二是半岛无核化的路径。尽管美朝双方在实现朝鲜半岛无核化的最终目标上分歧相对较少，但关键是如何实现无核化，这也是此前美朝双方谈判最为艰难的地方。美国方面此前要求朝鲜实现"全面的、可验证的、不可逆的"弃核，要设定弃核的时间表，甚至宣称要朝鲜采取利比亚模式弃核。而朝鲜方面更希望是通过分阶段、同步化的方式实现弃核，朝鲜弃核的不断实现是以美韩等是否履行相关承诺挂钩。从目前两国领导人达成的协议来看，只是谈到完全无核化，并未完全体现双方此前宣称的弃核路线，体现了双方各有让步，也折射了分歧并未完全消除。

其三是朝鲜推动半岛无核化的回报。显然，朝鲜弃核不是无条件，而是希望美韩提供安全保证、经济援助、解除制裁、减少军事施压等诸多互惠作为回报，以奖励朝鲜在冻结核研发、拆除核设施、销毁核武器等弃核过程中的努力。目前来看，双方大致是按照这个思路进行，但具体如何实现利益交易，必须双方在落实两国领导人协议的基础上继续保持合作，小心翼翼维护。毕竟朝鲜弃核是一揽子方案，涉及诸多领域。

第二，对朝鲜的安全保障是否可信？朝鲜拥核的最大原因源自对自身安全的担忧，因而拥核也被认为是工具而非目的。对于朝鲜而言，"弃核换安全"是其重要战略诉求，否则朝鲜拥核会逐渐成为其战略负担而非资产。毕竟谋求拥核会导致朝鲜面临严厉的国际制裁，国内经济严重受损，长远发展受挫。

对于朝鲜的安全保障而言，最为关键的是三个问题，一是美国能够给予朝鲜安全保障，这种安全保障是口头的还是纸面的；尽管此前特朗普总统口头承诺给朝鲜安全保障，但朝鲜未必相信，因而美国如何给朝鲜提供可信的安全承诺才是关键。二是美国给予朝鲜安全保障需要朝鲜付出何种代价，显然美国给朝鲜提供安全保障不是无条件，如果条件高到朝鲜难以承受，将会削弱朝鲜寻求安全保障的动力与信心。三是除了美国外，中韩等相关方在给予朝鲜安全保障方面可以发挥何种作用？

图片版权 Getty Images Image caption 目前有近30000美军驻守韩国。

从目前双方达成的协议来看，美朝建立新型关系，共同努力建立持久稳定的朝鲜半岛和平机制，显示了美国在一定程度上对朝鲜的安全承诺，不过这个承诺还相对模糊并充满变数，既没有明确美朝是否建交，也没有明确朝鲜在何种情况下放弃对朝鲜的军事威慑。

总之，"特金会"的气氛虽然相对不错，但最后达成的协议略显平淡，美朝双方最为关心的两大问题——朝鲜弃核和美国安全承诺都没有得到比较明确的体现。毕竟美朝之前已经敌对将近70余年，彼此信任程度很低，因而也很难达成具有较大魄力的协议。但即便如此，如果未来两国关系能够向着这种积极的方向发展，对双方而言也是大有益处，总体上也能够向着"弃核换安全"的方向发展。不过该协议的具体落实还面临一系列不确定性因素，两国是否能真正实现握手言和，朝鲜是否最终实现弃核，朝鲜半岛的持久和平会否来临，这一切仍需历史的检验。

（注：本文不代表BBC立场和观点）