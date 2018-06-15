特金会给朝鲜半岛新格局留下诸多想象空间

图片版权 EPA Image caption 金正恩乘坐非常熟悉飞新加坡航线的中国国航抵达新加坡，体现中国积极支持这场峰会的行动。

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在新加坡举行首次峰会的历史意义在于，中国和美国似乎共同翻开了朝鲜半岛历史新一页。但地缘政治仍留下很多问号。

当朝鲜领导人金正恩抵达新加坡、试图缓解平壤与华盛顿间60多年来敌意的大照片传遍世界各地之际，他身后中国国航机身上的五星红旗和中国国航标志非常显眼。

一切似乎像很多人期待的和平那样突然开始了：金正恩承诺在安全得到保证的情况下可以朝鲜开始启动半岛无核化进程，美国同意（暂时）停止美韩军演。

媒体纷纷将这次美朝首脑会定位为“划时代的”、“历史性的”。但批评与疑问也随之汹涌而来。

拨开各种声音看实质，这个结果不正是中国在过去多年来不断呼吁和主张的“有关各方克制”和“双暂停”吗？中国没有就这次峰会再多说什么，但实际上，经历了朝美双方从展示肌肉到言辞交锋摩擦后，中国的“不战不武”的政策终于被各方接受，得到实现。中国一直呼吁美朝直接对话，为新加坡峰会进行了不少外交斡旋，并为金正恩提供具体协助支持，终于使得美朝双方首脑得以直接对话。

从更广泛的亚太安全角度看，这次特金会体现了美国在太平洋的军事霸权呈现进一步收缩态势，与之同时的是中国的地区和国际政治影响继续稳步上升。

美国的经济财政状况迫使特朗普政府“为了让美国再次强大”做出了备受美国国内和盟国诟病的海外调整收缩，正如特朗普在解释取消美韩军演原因时所直言：“军演费用极高，而韩国承担的费用却不多”。

而中国高速转向稳健的经济实力上升，决定了中国在亚太地区影响力进一步上升。

地区格局新演变

青瓦台总统府发言人就这次特金会表示，文在寅总统“向朝美领导人的勇气与决断表示赞扬”，称这是冷战结束以后具有历史意义的事件。

文在寅称这是“朝美的胜利……向特朗普表示敬意”，称金正恩是“历史的主角”。

韩国又一次渡过了朝鲜开发核和导弹加速半岛对峙后首当其冲的危机，希望着眼于朝鲜未来的改革开放、经济发展最终缩小、化解半岛南北政治军事的敌对状态。为了这次美朝峰会，韩国开道铺路，化解沟通，做出关键性的贡献。

俄罗斯虽然和美国在国际舞台、特别是欧洲地区争斗不少，但其半岛影响力似乎趋于边缘化，其半岛政策实质也是不战不和，乐见所成。在美朝峰会举行前不久，俄罗斯外长拉夫罗夫访问平壤，“传达了俄国总统普京的问候”，向金正恩发出访问莫斯科的邀请。

中国的核心作用

图片版权 Reuters Image caption 中国与朝鲜关系特殊，在半岛事务中一向发挥着关键的影响力。

中国除了一直欢迎美朝首脑会晤的表态外，没有多说，也无需多说。中国在美朝峰会前的一系列举措已经再次说明它处于朝鲜半岛格局的核心地位。

中国是目前二战的《雅尔塔协定》后的东北亚格局的参与铸造者，也将是这一格局未来发展的参与铸造者。

在过去一个多世纪以来，多次受到侵略的中国因为担心日本军事力量崛起和对外扩张政策，以及后来对苏联帝国野心的考虑，并没有在二战后从行动上真正挑战美军在太平洋霸主的“维和”地位，包括在对东北亚格局的考虑中，实际上是长期默认了美国亚太军事霸主的地位。

但这一默认的先决条件是，美军作用必须是“正面积极的”，特别是不得侵犯中国的“核心利益”。在朝鲜半岛上，中国不允许美军越过38线，半个多世纪前是这样，现在和未来可能还是这样。中国同样反对朝鲜开发核和导弹武器改变地区安全现状，它认识到朝鲜此举将导致地区军备竞赛，威胁东亚安全大局。

没有中国支持，联合国对朝制裁无法起到作用。同样，没有中国支持，金正恩也无法与特朗普平起平坐进行对话，朝鲜政权的安全同样无法得到保证。

中国一直呼吁半岛问题核心两方美朝直接对话，早在六方会谈时期，中国就为美朝对话斡旋，搭桥铺路。在金正恩赴新加坡之际，“应朝方要求”提供专机，中国也实际上起到了保驾护航作用。

未知的前景

美朝新加坡首脑会体现了美朝领导人的政治眼光和决断，但一次峰会不可能为解决半岛问题的“积怨”一蹴而就。东北亚军事、政治、经济、领土、民族、意识形态等等全方位的矛盾错综复杂。

图片版权 AFP Image caption 文在寅等韩国领导人关注朝美会谈实况转播，盛赞“金特会”是“化解冷战的世界性事件”。韩国也为这次朝美首脑会做出关键性的重大贡献。

美国内部的批评早已出现。特别是长期主张对朝强硬的驻韩美军对特朗普说出停止美韩军演这样的表态表示，现在还不清楚特朗普这番话具体是什么意思，因此无法具体回应。驻韩美军发言人洛干说：“五角大楼将继续和白宫、中间机构、我们的盟友和伙伴共同努力。”这番表态是楞模两可，还是弦外有音？

韩国内部的一些人士已经对美国停止军演、未来要从半岛撤出美军的前景表示不安。毕竟，美军驻韩维持了半岛南北军事对峙的平衡，并给韩国很多方面带来一定的经济利益。

日本虽然表示欢迎有利于地区和平的美朝首脑会，但共同社就这次首脑会评论称， “无法否认会谈结果可能对在包括日本的亚太地区活动的美军态势带来影响。”

和过去一样外界不清楚的是，朝鲜内部对平壤和昔日的"头号敌人"美国突然和解发展关系如何看？虽然几名实权派军头在峰会前被金正恩换人，他一定能控制住朝鲜内部强硬派、将朝鲜未来的主要精力投入到国家经济建设上来吗？朝鲜将如何改革开放？如果朝鲜改革开放、经济发展，是否其社会与人权状况也会因此加速进步，向与国际接轨方向发展？

“双暂停”后，美朝将如何继续互动？朝鲜如何确保其承诺的弃核政策？美军印太司令部未来如何动作调整？

国际上不少媒体专家评论认为，中国是这次美朝会谈的最大赢家。媒体中也不乏对特朗普“没有收获、只给金正恩作嫁衣”的批评。但鉴于上述重重问题未解，所有论断似乎都言之尚早。不过，朝鲜半岛核心矛盾双方终于开启对话，走出了打也不能打、谈也不能谈的“尖峰对决”僵局，总算是让半岛和东北亚格局在未来诸多的问号中开始新的一页。