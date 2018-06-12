英伦热议：金正恩“大获成功” 协议执行困难重重

图片版权 AFP Image caption 美国总统在峰会签字仪式后展示有他和金正恩签名的文件。

特朗普和金正恩在新加坡的历史性会谈受到全球媒体关注，但是《卫报》对峰会协议的可行性提出疑问。

另外《卫报》报道说，特朗普和金正恩的峰会安排，包括两国国旗摆放，单独会见，握手等细节都传达了一种平等会晤的印象，对金正恩来说无疑是个巨大成功。

这次美朝峰会被《每日电讯报》报道说成是在过去半个世纪当中，最离奇，最不可预料的地缘政治会议。

据透露特朗普对金正恩承诺，如果他放弃核武器，就不会被推翻。他还提出"独特的"安全保证，即如果金正恩遵守协议，将增加对朝鲜的海外投资，解除经济制裁。

美朝领导人在历史性峰会后双方发表联合声明，其中金正恩承诺放弃核武器，特朗普做出安全保证。声明还说，美朝高级官员进一步进行会谈，继续保持峰会形成的势头。

"含糊其辞"

不过《卫报》报道说，双方的承诺措辞含糊，并没有比过去美国和朝鲜达成类似内容的协议更进一步。协议的内容实施难度很大。在1994和2005年美国和朝鲜都曾经达成过协议，其中也有过类似的承诺。但是对于这些协议，美朝各有不同解读，在核查问题上也有争议，因此协议被作废。

图片版权 Reuters Image caption 《卫报》报道说，特朗普和金正恩的峰会安排，包括两国国旗摆放，单独会见，握手等细节都传达了一种平等会面的印象，对金正恩来说无疑是个巨大成功。

报道说，在去核问题上美朝双方理解的差距很大。华盛顿要求朝鲜尽快完全解除核武装，但是平壤希望双方以平等身份谈判，对谈判不设最后期限。

国际废除核武运动(ICAN)的负责人菲恩发推特说，"我们支持外交与和平解决方案。但是如果没有就解除核武装达成协议，（峰会）就成了欢迎加入核俱乐部的盛大招待会。"

《卫报》报道说，今年新年的时候金正恩说，朝鲜完成了形成核威慑能力的任务，自那以后就中止了核试验和导弹测试。

据信朝鲜至少拥有20多枚核弹头，包括一个热核炸弹。朝鲜还快造出能把核弹头投送到美国本土的远程洲际弹道导弹。

"最坏的独裁者"

就在几个月前，金正恩和特朗普还互相攻击，并作战争威胁。去年9月特朗普在联合国大会上讲话中发誓说，如果朝鲜威胁到美国或其盟国，将彻底摧毁朝鲜。随后金正恩在一份声明中说，"胆怯的狗更能叫"。金正恩还说特朗普"分明不是一个政治人，而是爱玩火的恶棍、流氓"。

这次朝鲜国家媒体朝鮮中央通讯社说，朝美峰会讨论"朝鲜半岛永久持续的和平机制"。《每日电讯报》的报道说，朝鲜领导人金正恩被告知，一个无核化朝鲜才是最安全的朝鲜。

《卫报》专栏作者理查德·沃尔夫站在美国盟国立场上说，同一个好战，难以预料，而且掌握核武器的领导人谈判总比不谈好，因此任何说服特朗普的努力，尽管不会成功，但总能令人松一口气。

图片版权 AFP Image caption 金正恩说要学习新加坡，但是《每日电讯报》专栏作家提姆·斯坦利说，新加坡不是什么榜样，在其干净，明亮成功的背后是个专制政府以及根深蒂固的保守社会。

这位专栏作者似乎不看好特朗普同"世界最坏的独裁者"举行会谈。他说特朗普在外交上也我行我素，给世界带来意外。只要特朗普高兴，只要他不走向战争，美国盟国就能在特朗普任期结束后收拾残局。

学习新加坡？

朝鲜官方媒体报道说，金正恩表示对新加坡的经济发展留下深刻印象，希望能够向新加坡学习。金正恩说，新加坡"干净和美丽"，并表示自己了解一些东南亚国家的经济发展潜能及其发展经验。

《每日电讯报》专栏作家提姆·斯坦利(Tim Stanley)撰文说，对于具有自由精神的英国人来说，新加坡不是什么榜样，在其干净，明亮成功的背后是个专制政府以及根深蒂固的保守社会。

《卫报》的记者从新加坡发来报道说，美国前篮球明星，金正恩的朋友丹尼斯·罗德曼为美朝峰会高兴得落泪。罗德曼接受CNN采访时激动地说，他数月前就料到了会有今天的峰会。他还提到之前他引起争议的平壤之旅以及所受到的谩骂攻击。

"我对人们说过，金正恩就是21世纪，他正努力给他的国家带来进步"。丹尼斯·罗德曼还说特朗普曾经对他的努力表达过感谢，白宫秘书打电话对他说，特朗普为他感到"自豪"。

不过《卫报》报道说，这种说法似乎同特朗普2014年发的一个推特不符，当时特朗普说丹尼斯·罗德曼希望他访问朝鲜完全"不切实际"。