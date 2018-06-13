烤鸭、火锅、小龙虾 “吃货”波登也曾吃遍中国

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"你知道我喜欢什么吗？我喜欢四川。"已故的美国名厨安东尼·波登曾在CNN的旅行节目中这么说。"你知道我还喜欢什么吗？让我的朋友（在四川）掏耳朵。"

上周在法国自杀的美国名厨不仅将纽约不为人知的餐馆带给了受众，他也多次来到中国，将中国人生活中的食物和习俗带给了世界。

在北京，波登专门介绍了大名鼎鼎的利群烤鸭。这间烤鸭店来头不小，老板利群曾在老字号全聚德工作多年，后来另起炉灶，在胡同里开起了这家店。

与许多电视名厨不同，波登的节目中一向有嘉宾。在那次去利群烤鸭店时，他约上三五知己，共享美食与美酒。

图片版权 Getty Images Image caption 在北京，波登专门介绍了大名鼎鼎的利群烤鸭。

熟悉波登的人说，他的节目不仅是食物，还有文化。在成都，波登不仅品尝了四川的辣椒，还带着朋友掏耳朵。他吃火锅吃到痛哭流涕，还不忘补充一句：非常爽。

在那集节目中，波登还与米其林大厨埃里克·里佩尔走街串巷，担担甜水面、辣子鸡、火锅、兔头、藤椒鱼、爆猪大肠无一不尝，还学会了做鱼香肉丝。

当然，中国的美食不仅都在四川，上海也是美食之都。与其他电视名厨不同，波登在上海选择的不是米其林餐厅，而是街头大排挡。鳝鱼、扇贝、冷馄饨，还有中国人最爱的食物之一：小龙虾。

图片版权 Getty Images Image caption 小龙虾是中国人最喜爱的美食之一

近20年，波登带着全球受众走遍世界美食之都，在他死后，粉丝们缅怀无数。他不仅是个“吃货”，还是许多世界名人的朋友。在所有的怀念中，曾经在越南河内与波登共享美食的美国前总统奥巴马的方式或许最打动人心。

“塑胶矮凳，平价却美味的米线，凉爽的河内啤酒。这是我怀念托尼的方式。他教我们关于食物的一切，更重要的是，关于食物将我们聚在一起的能力。这能减少我们对未知的恐惧。我们会想念他。”