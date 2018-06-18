东京朝鲜高中里的面孔--高中女生

Image caption 在日本，云华并不被称为韩裔日本人，而是一个更加复杂的称呼：在日朝鲜人。

开始上课前，18岁的李云华需要很快在学校更衣室里换上朝鲜传统服装“赤古里裙”。作为一个在日本出生，但把朝鲜当成祖国的人，云华知道这种衣服现在也只能在她就读的学校里穿了。

她所在的这间东京学校，被称为朝鲜学校。在过去的60多年里，类似的学校在日本教育了几代朝鲜人和韩裔日本人。但自2002年朝鲜承认绑架日本人，以及近期朝鲜威胁与美国对峙，云华所在的学校和她这样的学生就自然被人疑神疑鬼。

“有一次我在地铁上，一个日本人在我背后说我真应该滚回我的国家，”云华充满沮丧地对我说。在日本，云华并不被称为韩裔日本人，而是一个更加复杂的称呼：在日朝鲜人。

这间学校的老师对我说，反对他们的日本人会时常到学校门口抗议。他们说，还有几次，学校甚至收到了匿名炸弹的威胁。

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这种冲突，也是大环境的缩影。虽然近期朝鲜开始向国际社会示好，但就在不久前，战争好似一触即发。新年第一天，朝鲜领导人金正恩在讲话里说，朝鲜根本不怕美国的威胁，核按钮“就在我的桌上”。他还补充道，这并不是一个威胁，而是现实。

每当听到这样的新闻，云华就很难过。在我遇见她之前不久，云华刚从平壤回来。她对我说，自己不能理解为何外界要如此负面地描绘朝鲜。

“我去过朝鲜，他们很好客，对我也很好。”云华对我说，未来她想成为一名食品设计师，游走于日朝两国之间。

Image caption 朝鲜学校学生

云华虽然在日本出生和长大，但她始终把朝鲜当作祖国。最近在朝鲜的时候，她倍感亲切。那个被一些人称为“流氓”的国家与她亲身的经历截然不同。

朝鲜人在日本的历史可以追溯到20世纪初。不过到了20世纪中叶，地缘政治和意识形态将朝鲜半岛分割成两个国家，因此很少有连贯数据显示日本究竟有多少朝鲜人，或者在日本还有多少支持平壤政府的人士。

专家说，目前大约有50万当年从朝鲜半岛来的人的后代在日本，但日本司法部向BBC提供的数据显示，截至去年6月，这其中只有31674人是朝鲜公民。

对许多生活在日本同时认同朝鲜的人士来说，他们的身份认同和生活方式要比国籍更重要。就教育系统而言，日本还有亲首尔的韩国学校。但专家表示，在那里就读的学生数量远不及朝鲜学校的学生数量。那是因为，韩国学校的教学并不像朝鲜学校那样“旗帜鲜明”。

目前，日本全国共有大约60间朝鲜学校。我访问的东京朝鲜学校的校长说，该校600名学生中，45％或者270人认为自己是朝鲜人。

学校老师说，尽管近来国际制裁严厉，但2016年，日本全国的60间朝鲜学校共收到平壤当局给的200万美元补助。不过，由于东京的这间学校地理位置优越，并没有分到太多。

日本的朝鲜学校系统于上世纪50年代初建立，旨在帮助在日本的朝鲜人学习语言和文化。鼎盛时期，全日本共有160所这样的学校，提供各个层次的教育，从幼儿园到本科，再到研究生，且都是韩语教学。

随着1953年朝鲜战争停火，朝韩分割，朝鲜学校逐渐成为神秘的平壤意识形态在日本的代表。这样的学校也成了在日韩裔人口政治分歧的一个缩影。

“由于目前的平壤局势，你无法否认日本人对朝鲜越来越有敌意，”日本前高级外交官、2002年曾帮助东京政府从朝鲜带回5名日本人质的田中均（Hitoshi Tanaka）对我说。

“而日本朝鲜学校背后的组织也不否认他们的最终目的：在这个国家制造一场大革命……很不幸，这成了一起政治事件，需要解决。”

完整版本：东京朝鲜高中里的面孔：他们的祖国和故事