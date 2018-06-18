东京朝鲜高中里的面孔--校长先生

Image caption 东京朝鲜学校的慎吉雄校长

67岁的东京朝鲜学校校长慎吉雄却对这种说法嗤之以鼻。 “没有人要在这个国家制造革命，”他气愤地回应道。 “家长们把孩子送过来，学习的是作为一名朝鲜人的自豪。”

“我们学校强调的是学习母语。学生学到的是如何照顾自己的母亲，结交朋友，如何像成年人一样成熟，以及如何改善我们居住的国家日本。最终，学生也会学到为了南北韩的统一，他们能做什么。 ”

但对像我这样一个从未来过的外国记者来说，学校大部分教室里金正日和金日成的画像却时刻提醒着人们，这是一间特立独行的学校。教室里关于金日成的宣传照片，让这所位于现代化城市东京的学校还是显得有点古怪。

对慎吉雄来说，强调朝鲜的身份认同也是他对平壤忠诚的体现。他曾对他的儿子们说，做人最重要的是讲究“忠”和“孝”。虽然他生活在日本，但这或许是他能为祖国做的全部了。

图片版权 BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images Image caption 金正日和金日成肖像悬挂在高中课堂内。

“正是朝鲜60多年前给我们的支持，才让我们走到了今天。”他说这番话时，东京早晨的阳光正洒进他不大的办公室，照在他黝黑的肌肤上。

“我很崇拜我们的领袖，并会将我有意义​​的人生贡献给朝鲜，他们对在日本的朝鲜人十分关心。”

慎吉雄这番话并不是虚情假意。出生在大阪的他10岁前和其他日本孩子一样上的是日本学校。作为第二代移民，他在日本当年那样的社会环境里遭到了很多歧视。

某个夏天，他与朝鲜学校的学生在一个夏令营里有了第一次接触。很快，他就决定他并不属于日本学校。那时的朝鲜学校，课程里还教伟大领袖金日成的革命历史，以及金日成的革命活动。

在那以后的数十年里，慎吉雄取得了朝鲜护照，并开始培养在日本的“下一代朝鲜人”。尽管有时被日本人当成间谍，但慎吉雄对他所做的事情，以及他的学生所取得的一切都深感自豪。在他看来，日本政府对他们“有敌意”。

图片版权 JUNG YEON-JE Image caption 就在六个月前，朝鲜与美国关系剑拔弩张，战争好似一触即发。

成为父亲后，慎吉雄把自己的四个儿子都送进了朝鲜学校。现在，他们中的一位正在日本的朝鲜大学教书，他的太太曾经也是这所学校的一名老师。

在我最近对朝鲜学校的几次访问中，教室外墙上对毕业生成就的展示十分显眼。学校希望这些海报鼓舞正在就读的学生，也希望让像我这样的“外人”不要觉得这间学校只培养那些平壤政府的代言人。

“我们的学生对他们的祖国和朝鲜充满好感，日本政府却觉得我们充满着邪恶。他们想要我们消失。”慎校长说这番话前，他正和日本政府打着漫长的官司。

你的器材不支持播放多媒体材料 学校走廊

2013年，现任首相安倍上台两个月后，他正式将朝鲜学校从一个免学费项目中剔除，也从此，慎校长与安倍政府结下了“梁子”。

慎校长说这种做法充满歧视，并且把在日本的朝鲜公民和对朝鲜忠诚的人士推向一个角落。这也让他更加觉得，美国和他们在亚洲的“傀儡国家”试图让朝鲜从世界地图上“消失”。他说，这样一来，朝鲜目前的核武项目完全就是针对美国的“挑衅”。

“是美国分割了我们的祖国，也是美国在过去70年里用核武器来威胁朝鲜。”说到这时，慎校长有些激动，提高了嗓门。 “我们朝鲜恪守承诺，但美国和日本食言在先。因此，我们才决定发展核武，并发射导弹。”

“美国总统正在对朝鲜施压，并且认为我们会让步……我们决不会屈服于美国对朝鲜的压力。”

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜学校横幅写道：让我们成为真正的爱国主义者，热爱祖国和人民。

尽管慎校长慷慨激昂地为平壤辩护，但他在日本却面临着两难处境。越来越多曾经支持朝鲜的在日人士开始觉得平壤对他们是个负担。

2016年，日本安全部门首次向外界公布了半官方的在日朝鲜人联络总会（即半官方的朝鲜使馆，或称Chongryon）的会员数：大约７万人。研究朝鲜问题的专家和日本的官员们都说，这一数据在近期国际社会对朝制裁后有所下降。

“在这个联络会里的成员，也并不都支持现任朝鲜领导人金正恩，”来自英国谢菲尔德的朝鲜问题专家马可斯·贝尔（Markus Bell）说，这个团体最近几年的变化也很大。

2002年，朝鲜公开承认绑架13 名日本人质的消息，使得朝鲜在日本的形象加剧恶化。日本此后加大了对朝鲜的制裁力度，包括限制日朝间人员和货物的流动。

“这一事件给在日本的朝鲜人士带来了不少打击：他们与朝鲜亲属的关系基本上切断了；日本和朝鲜的非正式贸易也断了，”贝尔说。另外，一直在日本本州岛中北部新泻船只上展开的意识形态教育也停止了。

图片版权 Koichi Kamoshida/Getty Images Image caption 平壤政府2002年承认在七、八十年代绑架了13名日本公民，至今只有5人被送回。

2002年以来，日本民众对朝鲜的印像也有了进一步的分歧。在去年11月的一项民调中，54％的日本民众支持日本和美国继续对朝鲜施压；只有39.4％的日本人倾向于更多对话。

这也是为何，朝鲜学校一些学生的家长们此前要求校方将教室里金正日和金日成的肖像摘下。最终，慎校长同意将初中课堂中的领导人肖像拿下，保留高中教室里的。慎校长说，这是因为在日本初中教育是义务教育，因此他的学校很难不与其他学校保持一致。

我好奇地问慎校长，是否有一天，朝鲜现任领导人金正恩的画像也会出现在高中课堂里？“他还太年轻。”他在想了很久后这么回答我：“其实我也没想过这个。我们现在有金正日的肖像，是因为他在过去支持了我们。我们这样做，是在表达对他的感激。”

完整版本：东京朝鲜高中里的面孔：他们的祖国和故事