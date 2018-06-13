美朝峰会：美媒指中国成“最大得益者”

图片版权 AFP Image caption 美朝峰会吸引了全球媒体的注意。

美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩周二（6月12日）在新加坡举行历史性会面。美国传媒大篇幅报道有关消息，各有看点。许多分析都留意到两人签署的声明欠缺实质内容，认为这场会面属于“象征性的”，但大都认为两人坐下会谈，比一年前的隔空骂战要好。

评论也指出，中国没有直接参加这场美朝峰会，但特朗普与金正恩达成的协议刚好符合中方对解决朝鲜问题的建议，形容结果“让中国得益”。

中国成“大赢家”

特朗普在峰会后的记者会指出，金正恩承诺会拆毁一个“主要的导弹引擎试验场”，而美国作为回报，就会暂停针对朝鲜的军事演习，与中国早前提出的“双暂停”建议一致。

彭博社评论文章指出，特朗普没有事先知会韩国和日本就宣布暂停与韩国的联合军演，令这两个美国的忠实盟友蒙受损失，效果与早前“不欢而散”的G7会议差不多。特朗普早前在加拿大出席G7峰会期间，与G7其他会员国就钢铁关税等议题争议不断，更批评加拿大总理杜鲁多“软弱”和“不诚实”。

图片版权 Reuters Image caption 中国外长王毅早前提出"双暂停"方案缓和朝鲜问题。

《华盛顿邮报》记者罗金（Josh Rogin）认为，美国宣布暂停与韩国的联合军演，为美韩和美日的联盟增添不稳定性。特朗普公开表示希望从韩国撒走美国军队，对中国来说更是“意外收获”。 他认为，如果中国在东亚地区的外交战略是要减少美国对这个区域的影响，那么特朗普的表态“帮了中国一大把”。

“怀疑的眼光”

大部份美国媒体都批评美朝峰会没有实质内容，指特朗普和金正恩签署的声明内容与朝鲜之前签订的内容其实差不多。但美国哥伦比亚广播公司（CBS）和微软全国广播公司（MSNBC）等媒体分别都指出，两人坐下来会谈总比他们一年多前的隔空对骂要好。

前美国中情局副局长莫雷尔（Michael Morell）在哥伦比亚广播公司的节目形容，这场峰会对美国来说是“外交上的胜利”，但他指出朝鲜分别在1992年和2005年已经签署类似的文件承诺弃核，而特朗普和金正恩签署的声明内容也差不多，他因此认为峰会谈不上是一个“战略上的胜利”。

《今日美国报》（USA Today）、《纽约时报》等主要报章都认为特朗普与金正恩站在一起合照，让世界可以“舒一口气”，但强调外界必须抱着“怀疑的眼光”来看待峰会成果。

美国前副国务卿理查德·斯坦格尔（Richard Stenge）接受微软全国广播公司访问时指出，这份声明与前总统奥巴马与伊朗签署的核协议不能相比。

他指出，奥巴马政府与伊朗的核议详细列出了如何核实伊朗真正履行它的承诺，而特朗普与金正恩签署的声明完全没有类似的安排。

图片版权 AFP Image caption 特朗普是与朝鲜领导人见面的首位现任美国总统。

“特朗普处事决断”

另外一方面，立场比较保守的美国媒体称赞峰会结果“丰盛“，包括布赖特巴特新闻网（Breitbart News）和《霍士电视新闻》（Fox News），但这些媒体大多与特朗普关系密切，也没有直接反驳其他媒体对峰会成果提出的质疑。

布赖特巴特新闻网指特朗普完成了历任美国总统都办不到的事情，让朝鲜半岛不会成为第三次世界大战的战场，为这个地区带来和平。

美国《霍士电视新闻》（Fox News）专栏作家金里奇（Newt Gingrich）也撰文，形容特朗普的成就比克林顿、乔治·布什和奥巴马三任前总统加起来“还要多“。金里奇指，特朗普处事决断，也愿意承受风险，显示他拒绝接受传统外交界那种“慢条斯理”的做事方式。