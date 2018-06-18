东京朝鲜高中里的面孔--“叛逆”的旧生

Image caption 高容基是日本朝鲜日报网站的编辑，也是大阪朝鲜学校1980年代末期的一名毕业生。

尽管日本朝鲜学校政治上亲平壤，但并不是所有在这个系统中接受过教育的人都是拥护朝鲜的。毕竟，这些曾经和现在的朝鲜学生都生活在日本这个民主和自由社会，他们的生活经验与那些在朝鲜的朝鲜人完全不同。

来认识一下高容基。他是日本朝鲜日报网站的编辑，也是大阪朝鲜学校1980年代末期的一名毕业生。他的网站时常通过滑稽模仿来讽刺朝鲜的那些洗脑宣传。

不过，今天的他与刚毕业时的他判若两人。他说，这个转变发生在1994年。那年，领袖金日成去世了，大规模的饥荒也让许多朝鲜人受难。他了解了这些事实后，慢慢地开始怀疑他在朝鲜学校学到的关于祖国的一切。

1998 到1999年，他前往中国东北的延边念书。彼时的中国东北也面临经济萧条和社会控制严厉的局面。即便如此，他也意识到课本上的朝鲜和现实中的朝鲜完全不一致。

“我是亲眼看到过朝鲜的现实，” 高容基在他东京一间不大的办公室里这么跟我说。他说这番话时，两名身着白色朝鲜军队文艺兵服饰的女艺术家正在准备她们的舞蹈。

你的器材不支持播放多媒体材料 东京的朝鲜粉丝俱乐部也收到过不少敌意信息。

这两名20多岁的女艺术家来自朝鲜粉丝俱乐部。当我们的摄影师开始拍摄时，她俩伴随着YouTube里牡丹峰乐团的音乐翩翩起舞。那段音乐叫《冲向未来》，是朝鲜大型文艺晚会的必备曲目。

“朝鲜的官方音乐用来洗脑和宣传，但音乐本身并不应该被这么使用，"高先生对我说。 "我们这样使用音乐，也是在对平壤的独裁政府发出讯息。”

直到牡丹峰乐团团长玄松月今年1月访问韩国，许多日本人或许还从未听到过这个神秘女子乐团的名字。然而，她们的歌正为朝鲜学校的学生们所熟悉。

当我们快结束上午的采访时，慎吉雄校长带我们去学校的食堂吃朝鲜泡菜和日本拉面。当饥饿的学生们活蹦乱跳地走进食堂，嬉闹排队时，这首满满正能量的《奔向未来》就是背景音乐。

正值辉煌的时代，青春的好时光

我们没有做不成的事情

……

奔向未来，新世纪在召唤

充满热情地建设富强祖国吧

……

人生不会再重来，这是最宝贵的时候

在劳动党时代大放光彩吧

尽管慎校长对日本和美国措辞强硬，甚至剑拔弩张，但回到课堂，学生们学到的，却是和平的价值与和解的意义。

当我第二天早晨回到朝鲜学校时，英语老师似乎也希望通过她的教案，让学生理解军事冲突并不是人们想要的。她使用的，是美国加州参议员芭芭拉·李在2001年美国对阿富汗展开军事行动前的一段著名演说。

“尊敬的议长、参议员，我今天心情沉重地起身发言，”学生们跟着英语老师朗读李议员的演说。 “正如一名神职人员所言，'当我们展开行动时，让我们不要成为我们都痛恨的邪恶势力。”

完整版本：东京朝鲜高中里的面孔：他们的祖国和故事