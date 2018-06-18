东京朝鲜高中里的面孔--校长儿子

Image caption 慎泰俊是慎吉雄校长的儿子，也是位成功的商人。

李老师并没有骗我。他确实曾任教于东京朝鲜学校，因为我认识他曾经的一位学生。他叫慎泰俊，慎吉雄校长的儿子。他是父亲的骄傲。

在我与慎校长的对话中，他反复提到儿子的成就。当我问慎校长他的学校是否只是一个朝鲜意识形态教育的场所，他这么回答：“看我的儿子慎泰俊就知道了，他是一个成功的商人，与意识形态丝毫无关。”

谈到泰俊，慎校长的眼里充满着喜悦和骄傲。 “我对他的教育是，做你想做的事情，成为你想要成为的人。”

泰俊确实与人们印象中的朝鲜学校学生有所不同——他参加过大名鼎鼎的全球经​​济论坛，80岁的索尼前主席出井伸之也曾经为他“站台”。

Image caption 80岁的索尼前主席出井伸之评价慎泰俊：“他确实十分独特”。

“他确实十分独特，”出井先生回忆起七年前第一次见到泰俊时的印象。他甚至打印出了几个月前泰俊寄给他的电子邮件。 "看看他在祖母过世时的这封邮件就知道了。泰俊身上的许多特征，是他的很多同龄人所没有的。"

去年，当泰俊的祖母99岁过世时，他给所有的生意伙伴写了一封感人的邮件。 “当我的阿姨在日本学校被日本同学欺负时，她向祖母告状：‘妈妈，同学们因为我是朝鲜人而欺负我！’”泰俊在邮件中写道：“我的祖母则会对她说：‘不要这么想。如果你做正确的事情，他们就不会欺负你了。’”

“祖母让我学会了三件事：有尊严地生活，不要拒绝承认你的背景，要以此为傲；与兄弟姐妹和睦相处，不要在你父母过世前死去。这是作为儿女的责任；好好和坚强地生活，直到最后一刻。”

这封长信中的言语感动了井伸之也，也让他回想起了1960年代作为一名年轻亚洲人在法国的艰难生活。井伸在回复泰俊的邮件中这样写：“正如常言道：伤痛之末，涅槃之始，我希望像你这样的年轻人在创造一个多元世界的过程中获得成功。”

图片版权 Taejun shin Image caption 泰俊正在做的，是让亚洲社会经济地位较低的人群接触到小额贷款。

泰俊正在做的，是让亚洲社会经济地位较低的人群接触到小额贷款。他的梦想是，做成一个亚洲的世界银行，为人提供便利。

泰俊说，这个想法源于自己作为一名生在日本的朝鲜人的成长经历。与他父亲对平壤的绝对忠诚不同，泰俊走了一条特立独行的路。他没有要朝鲜国籍和护照，因为他不想让自己与平壤有太多瓜葛；作为一名朝鲜人，他又不想拿行走方便的日本护照，因为他也不认为自己是日本人。

换言之，他是名无国籍人士。出行时，他拿着日本政府给的旅行证件。但这很麻烦。比如几年前，美国国务院因为他所持的旅行证件延误了他的签证。有时在一些机场入境时，他也会被问到为什么没有日本护照。

在海外，泰俊是名十分成功的商人。但在日本国内，他的家庭背景总会给他带来不少质疑的目光。

泰俊说，在日本无论如何淡化自己的过往，总是很困难。 “人们总怀疑我是朝鲜间谍，”泰俊无奈地对我说。无论他在心理上距离平壤有多遥远，“朝鲜人”总是主流日本社会对他的称呼。

图片版权 BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images Image caption 东京朝鲜学校学生

完整版本：东京朝鲜高中里的面孔：他们的祖国和故事