全面国际制裁下 一个普通朝鲜家庭的虚拟镜像

图片版权 Hajung Lim

朝鲜领导人金正恩和美国总统特朗普实现历史性会晤后，朝中社指，特朗普在朝美峰会上表达了撤销制裁的想法，不过特朗普则对外表明，针对朝鲜的制裁会维持到“核问题不再是一个因素”。

朝鲜长期以来是一个封闭的国家，而且多年来受制裁影响，经济上大幅度依赖中国，撤销制裁或会为这个国家带来巨变，BBC记者安德烈亚斯‧伊尔默（Andreas Illmer）采访了多位专家，尝试分析制裁对一个普通朝鲜家庭的影响。

冒险糊口的父亲

讨论一个“普通”的朝鲜家庭并不容易，我们对这封闭的国家认知并不多，而且各个家庭也存在社会阶级和地域上的差异。

我们从专家和“脱北者”口中得知，一般朝鲜人的收入包括打工获发的工资及奖金，以及政府分发的住宿及口粮。但事实上这笔基本薪金微薄得不足以应付几天的糊口。

我们暂且假设这个家庭里的父亲名为李先生。李先生和很多朝鲜人一样从事矿业工作。采矿业是朝鲜多年以来的经济命脉，透过出口为政府带来稳定的外汇。除了煤炭之外，朝鲜还拥有大量稀土和其他矿物。

但在2017年，制裁方案禁止朝鲜出口煤炭、稀土等矿产，导致各个矿场实行减产，影响工人生计，在政府全面计划经济下，名义上是不存在“失业”这个问题，李先生也不会被革职，但可以预期，李先生本来已经微乎其微的薪金，也会再被下调。

为了养活家人，李先生别无选择要寻找另外的收入来源，有时候这些另类工作，是充满危险性，但仍然有不少朝鲜人为了生存甘愿冒险。

李先生可能会尝试贿赂他矿场的上司，希望上司容许他找外快，并且花一笔储蓄，向军方借一艘船，好让他与朋友一同出海捕鱼，卖到当地市场。

这是一门危机重重的生意，许多渔民为了有好的收获，或是避过当局监察，会航行到大海的远处，有时候会迷失在海洋之中，有时候或会耗尽燃油。

日本西部近期有多艘“鬼船”冲到岸边，船上有多具遗体，相信就是一些一去不返的朝鲜人。

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这就是李先生所面对的风险，但捕鱼的确为他带来宝贵的额外收入。

可惜，制裁同样冲击了他这份新外快。制裁令朝鲜的燃油价格比起2017年夏天升了一倍，出海成本上升，而近期中国也不再接收朝鲜的海产。

走到市集的母亲

这个李氏家庭是专家口中的“Jangmadang世代”。Jangmadang解作“市集、市场”的意思，这个世代的人经历了90年代的饥荒，以及近年朝鲜的经济危机。

在这个世代之前，这个国家奉行共产主义计划经济体制，政府全权负责为人民分配工作、资源，但饥荒令这个制度崩溃，有估计称朝鲜在饥荒时期，死亡人数高达数10万至100万。

新的资本主义随之萌芽，成为不可逆转的趋势，并为这个国家注入了不少新思维。人民为了生计各出奇谋，特别是无数女性自行创业，成为一家人的经济支柱。

我们的李太太也在考虑如何养活一家。

李太太在一间纺织厂工作，纺织业原本是当地兴盛的产业，可以把产品出口到中国，但制裁迫使许多纺织厂倒闭，李太太知道自己不能够依赖这份工作，决定实行B计划，与其他妇女一起制作豆腐，拿到市场贩卖。

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失去梦寐以求的工作

一些朝鲜家庭还有另一种收入来源，就是在海外工作的亲属。

李先生有一个兄长，长年在俄罗斯的建筑地盘工作，可以汇钱到朝鲜支援李氏一家。他花了巨额金钱贿赂多名官员，才得到这份梦寐以求的工作。

按估算，目前约10万朝鲜人在海外工作，他们的收入远高于生活在朝鲜的家属。

可是，联合国12月的制裁方案，强迫所有在海外的朝鲜人24个月内返回，并且不容许其他国家聘用朝鲜人。

图片版权 TASS Image caption 朝鲜人的收入微薄，一般要依靠各种外快来维持生计。

失学的女儿

李氏家庭收入现在遭遇到极大的困境，他们的女儿或许要停学，到市场帮母亲售卖豆腐。

朝鲜的小孩要接受国家提供的12年强制教育，但一些较贫困的家庭，却会提早休学，以帮补家计。

不单是学生，有时候老师也因为要赚外快，而取消上课。

图片版权 NK News Image caption 朝鲜的学童一般接受12年强制教育，但穷家子女或会休学帮补家计。

一旦制裁撤销，这个家庭的收入将会较为稳定，女儿或会有更多时间念书，而非帮补家计。

她在学校里接受的教育，长期以来也是视美国和韩国为敌人，或许未来会有所改变。

近年，许多韩国电视剧及电影非法流入朝鲜，也有很多工人在海外工作后返回朝鲜，这些外来的资讯，也让许多朝鲜人知道，外面的世界比他们生活更为美好。

或许朝鲜领导层对国内矛盾加剧的担心甚于对驻韩日美军的担心──这可能是金正恩这么渴望撤销制裁的原因。

BBC采访了以下多名专家：韩国国民大学：安德烈‧兰科夫（Andrei Lankov）；澳洲格里菲斯大学：安德赖‧阿布拉哈米安（Andray Abrahamian）；脱北者组织“自由朝鲜”（Liberty in North Korea）：朴石吉（Sokeel Park）；总部设于美国的朝鲜新闻（NK News）：费奥多尔‧特尔泰斯基（Fyodor Tertitskiy）和皮德（Peter Ward）；总部设于韩国的每日朝鲜（Daily NK）。