海外学生近半来自中国 美国一州立大学将承认高考成绩

图片版权 Reuters Image caption 全中国约1000万名考生上星期参加了今年的高考考试。

中国高考结束后不到一个星期，美国新罕布什尔大学（University of New Hampshire）宣布，将允许学生以中国高考的成绩报读该校，该校成为美国首家承认中国高考的主要州立大学。

这家大学去年从外地招到781名本科和研究生，当中有357名学生来自中国。这家大学承认高考成绩后，有望能招到更多的中国学生。而为了增加吸引力，校方也开设了中文网站和微信帐号。

澳大利亚、欧洲和加拿大的大学多年来已经承认中国学生的高考成绩，取录符合成绩要求的学生而不须要他们另行考试。高考在美国也渐渐获得承认。除了新罕布什尔大学，位于三藩市的旧金山大学（University of San Francisco）也容许中国学生直接利用高校的成绩申请入读。

美国上月据报打算收紧对中国学生发出的签证，但香港媒体当时引述一些打算到美国留学的中国学生指，美国政府的举动并不会影响他们的计划。

一考定终身

BBC中文主编 浩宇

高考的全名是普通高等学校招生全国统一考试，考试模式与美国的SAT差不多。

许多中国学生视这个考试为决定他们命运的一场考核，全国每年都有数百万名学生经历这个考试。

如果学生考进顶尖大学，大多能在大企业里找到工作，发展事业；考不进大学的学生大多要面对前途渺茫的人生。

今年约有1000万名考生参加高考，其中约四分之一的考生将与大学无缘。

重要收入来源

根据新罕布什尔大学微信帐号的介绍，中国学生可凭借高考成绩、高中成绩单和校方的英文测试申请入学。除此以外，学生还需要接受视像面试。获得取录的学生最快今年秋季开始上课。

学校发言人曼茨（Erika Mantz）说，增加来自中国的留学生数量，并不会影响美国学生入读该校的机会。她又说，校方仍未敲定计划的最终细节，中国学生在提交高考成绩后，可能还需要参加ACT或SAT或美国大学入学试，才能获得取录。

每年约有3%的中国学生报读由私人机构举办的“国际课程”，这些学生不会参加中国高考，转而参加其他国家的大学入学考试，为到当地升学做准备。

美国政府的资料显示，当地现时约有377,000名中国留学生，占全美留学生总数超过三分之一。这些留学生通常都要缴付比本地学生较昂贵的学费，因此他们是大学其中一个重要收入来源。以新罕布什尔大学为例，校方每年向每名学生收取45,000美元的学费和住宿费。

图片版权 Reuters Image caption 中国各地的学生都十分重视每年的高考。

收紧签证？

美国上月据报收紧对中国学生发出的签证条件，如果这些学生赴美修读机械工程、航空和高科技制造业等课程，美国当局可能只会向他们发出有效期一年的签证，而不是一般的五年期签证。

美国白宫指，新的措施是要减少“非传统情报收集者”盗取美国经济知识产权的行为。

消息传出后，香港《南华早报》当时引述一些计划到美国留学的中国学生指出，他们不会因为美国政府的新措施而改变自己的计划。《南华早报》也引述分析指出，美方的新措施无助减少美国知识产权被盗的情况，反而可能减少中国学生毕业后留美就业的意愿。