涉嫌向中国提供F-35机密 英国工程师被查

Image caption 英国诺福克空军基地的一架F35隐性战机。罗尔斯·罗伊斯公司参与了F35的设计和制造。

英国反恐警察逮捕一名前罗尔斯·罗伊斯的工程师，指控其将美军主力战机F35的机密泄露给北京。

年届73岁的布赖恩·琼斯是内燃机技术专家。他在西米德兰家中被警方逮捕询问后，获得假释。目前还没有对他提出正式起诉。他的家也受到搜查。

琼斯有40多年的飞机涡轮发动机设计制造经验。他否认有任何过失。

有消息说，英国军情五处得到密报说琼斯透露了机密，因此他们前往逮捕琼斯，并就此案进行调查。

在互联网上，仍可见到他以访问学者名义受邀前往西安航空学院讲学的新闻，称之为教授、英国皇家特许工程师、机械工程学会会员。罗尔斯-罗伊斯在中国西安设有独资的罗尔斯-罗伊斯（西安）机械制造有限公司。

在网上的琼斯自己写的简历中，可见他从1968年开始就一直为罗尔斯·罗伊斯的飞机发动机技术部门工作，包括军用飞机发动机研发，2000至2003年他在罗尔斯·罗伊斯担任内燃机首席技术工程师。之后他也一直担任飞机涡轮发动机的咨询顾问。2014年后在英国达比郡一家喷气式飞机公司工作至今。从2015年后，他曾到在西安讲授飞机燃气涡轮发动机的课题。

F-35隐形战斗机是美国洛克希德·马丁飞机公司设计及生产的、世界上唯一一种已服役的第五代战斗机，也将是美国及其同盟国陆海空军21世纪最先进的主力战斗机之一。这种飞机是美英军队入列服役的最先进主力战机。英国的罗尔斯·罗伊斯也参与了F35的设计研发。

为何最先进的美国飞机需要英国人参与研发制造呢？这和罗尔斯·罗伊斯公司国际先进的陆海空动力技术密不可分。

罗尔斯·罗伊斯公司与中国

罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royes）是世界上最优秀的飞机发动机制造商。中国普通民众更熟悉的是该公司（汽车部，后被德国宝马收购）制造的世界上最昂贵豪华的汽车,使用的译名是"劳斯莱斯"。

罗尔斯·罗伊斯的飞机发动机的销售范围遍及全球，包括数百家航空公司、数千家飞机公司、160个国家的陆海空军，并还广泛覆盖船舶、能源等诸多领域。

欧洲的空中客车和美国的波音公司等很多机型都使用罗罗发动机。

罗尔斯·罗伊斯与中国也早有长远、广泛的合作，已经有40多年的历史，早在上世纪60年代就向中国出售飞机发动机，并转让有关发动机大修技术。目前中国很多波音757大型客机使用的都是罗尔斯·罗伊斯发动机。

早在1975年，英国罗尔斯·罗伊斯公司就和中国签订了合同，向中方出售了中方希望购买的"斯贝"军用发动机，之后还转让了技术和资料，使得中国航空发动机研发取得里程碑式的突破。