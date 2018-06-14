美朝峰会后续：美韩军演的过去与未来

图片版权 Getty Images Image caption 2017年美韩春季联合军演。

朝鲜长期不满韩国与美国的联合军事演习，美国总统特朗普日前会见朝鲜领导人金正恩时，表示将会取消美韩军演。美韩军演是什么？对区域安全有什么影响？

自从美国与韩国在同一阵线的朝鲜战争（韩战）结束后，美国一直在韩国驻有军队。

1953年朝鲜战争结束后，《美韩共同防御条约》签订，此后大约有29,000名美国士兵驻扎在韩国。每年美韩两国都会举行联合军演。

美方将军演视为正当防卫的展现，但朝鲜认为军演是为侵略朝鲜预演，朝鲜一直呼吁取消联合军演。

“火上加油”

一般来说，每年会有两组军演，各在春季和秋季举行。演习时会出动大规模部队和武器，陆海空三军和电脑模拟都会出动。

近年来的演习项目还包括了恐怖袭击和化武攻击。

朝鲜谴责联合军演，认为这是不能被接受的侵略、挑衅和威胁。

图片版权 South Korean Defence Ministry Image caption 今年的军演因为冬奥推迟。

这些年来，朝鲜官方媒体一直用“火上加油”来形容美韩军演，并称这有带来“无法控制的核武战争”的风险。

今年的春季军演因为要错开韩国的冬季奥运会而延后举行。

在韩国举行的平昌冬奥会上，朝鲜运动员参赛，朝韩关系解冻现出曙光。曾有担心军演会让和缓的关系再恶化，但军演仍在四月举行。

朝鲜对于美国在亚洲其他地方驻军也感到不满，特别是日本的驻军。每年美日也会有联合军演。在日本和韩国，对于联合军演的态度有赞成也有反对。

赞成者认为，做为与美国紧密合作的主要盟友，国家安全能获得保障；反对者则认为，军演是对朝鲜的挑衅并激起紧张对立，而这种紧张局势是没有必要的。

在关岛和日本的美军

美军在太平洋的关岛也有驻有重兵。关岛是美国领土，而且是美国在区域安全军事政策中重要的一环。

图片版权 Reuters Image caption 关岛是美国安德森空军基地所在地。

在美国和朝鲜的关系令人惊奇地解冻之前，朝鲜一再威胁要以关岛为目标。

在2017年8月，朝鲜当局威胁要对关岛发射导弹。关岛是唯一一个朝鲜导弹能轻易触及的美国领土。

朝鲜声称拥有能抵达美国的洲际弹道导弹，关岛则是在中长距离火箭的射程范围内。

中国高兴，盟友惊讶

图片版权 AFP Image caption 文在寅盛赞“金特会”是“化解冷战的世界性事件”。

特朗普在周二（6月12日）于新加坡举行的美朝峰会中表示，美国将会停止与韩国的联合军演，做为和金正恩会晤后的让步。

呼应朝鲜的说法，特朗普以“非常挑衅”形容联合军演。

“我们会停止联合军演，这会让我们省下非常多钱”，特朗普在与金正恩会面后的记者会上说到。

美国的这个举动让亚太地区的盟友以及美军自己都感到惊讶。

韩国总统府青瓦台表示，他们需要“找出特朗普发表声明的真正意义和意向。”

韩国总统文在寅周二晚间与特朗普通话20分钟，但根据路透社报道，关于双方通话的正式官方公告中并没有提到军演。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩在新加坡举行历史性会晤。

美国驻韩国军事指挥官称，特朗普发表声明前，驻韩美军并没有收到通知。

结束联合军演符合了朝鲜的要求，也符合了中国一直以来的呼吁，希望缓解朝鲜半岛的紧张情势。

特朗普出人意表的举动让日本提高警觉。

日本防卫大臣小野寺五典表示，联合军演和美军驻韩是“东亚安全的关键”。

目前没有迹象显示美军会停止与日本的军演。