图片版权 Getty Images Image caption 这一建议针对俄罗斯女性。

一位知名俄罗斯议员日前建议世界杯期间本国女性不要与外国男性发生性关系，引发连番批评声。

俄罗斯国家杜马的共产党议员塔玛拉·普莱妮娃（ Tamara Pletnyova）向莫斯科一家电台表示，她“不是民族主义者”，但她认为俄罗斯女性应避免与“其他种族”的人发生性关系，因为“他们的孩子会受苦”。

普萊妮娃当时正在就“奥运宝宝”问题进行回应。此前有一种说法称，1980年俄罗斯举办夏季奥运会后，俄罗斯混血儿出生率突然升高。

普萊妮娃表示，这些孩子被他们的外国爸爸“抛弃”。

“如果这些爸爸是同一种族，就没那么糟糕，”她说。“但如果是另一种族的话，那就是这样了。”

“（那些孩子）被抛弃，他们跟妈妈留在这里。我们应该生自己的孩子。”

你的器材不支持播放多媒体材料 2018俄罗斯世界杯：东道主的“微笑挑战”

“对种族主义说不”？

普萊妮娃的言论为她在网络上招来广泛批评。一些人将她的话与国际足联“向种族主义说不”运动放在一起讨论。

俄罗斯电台主持人费根高尔（Tayana Felgengauer）表示，普萊妮娃可能会跟之前为自己辩解的前滑冰选手一样，找理由为自己开脱。此前有一名滑冰选手的推文被质疑有种族歧视之嫌，该选手后来声称自己的推特账号被盗。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @t_felg Помнится, Ирина Роднина после своего позорнейшего выступления с фоточкой Обамы что-то мямлила про "аккаунт воз хакд". Интересно, что скажет Плетнёва, когда ей напомнят про Say No To Racism.... — Tania Felgengauer (@t_felg) 2018年6月13日

“我想知道，当有人提醒她'向种族主义说不'运动的时候，她会说什么，”费根高尔发推表示。

还有人要求这名俄罗斯议员“被扔出杜马”。

有推特用户表示，普萊妮娃可能是想“监控俄罗斯育龄女性的行为”，还有人指出，讽刺的是，普萊妮娃此前曾是“民族委员会负责人”。

但并非所有评论都是负面的。

也有一些人同意普萊妮娃观点，称“我们应该生育我们俄罗斯人自己的孩子”。还有人问：“她说的有什么错吗？”

同时还有一些人站出来捍卫她自由表达的权利。“我认为人人都可以自由表达他们的观点，包括普萊妮娃议员。”