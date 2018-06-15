特朗普72岁生日当天被起诉涉嫌挪用名下基金会款项

图片版权 AFP Image caption 特朗普和三名儿女都属被告之列。

美国总统特朗普在他72岁生日当天又添法律麻烦。纽约州检察院经过21个月的调查后宣布，将检控特朗普和他名下的基金会。并指这个基金会多次在2016年的总统竞选期间帮助特朗普，其违反慈善组织不得参与政治活动的规定。

纽约州检察长安德伍德（Barbara Underwood）周四（6月14日）指，特朗普多次透过基金会与其他同属特朗普的机构交易，例如在一次慈善拍卖会中，特朗普基金会以10,000美元投得一幅特朗普的画像后将其放在特朗普的高球场作装饰。安德伍德在提交给法庭的文件中指出，特朗普基金会甚至用慈善筹款，为特朗普支付法庭争议的和解费用。她又指，这些交易让特朗普在个人、商业和政治上得益。

特朗普基金会发表声明否认指控，反驳安德伍德的做法有“政治动机”。特朗普也在社交网站发文，声言不会与控方和解。

特朗普目前仍然是多宗案件的调查对象，包括“通俄门”调查。特朗普之前曾因其经营的“特朗普大学”涉嫌诈骗，而被数名学生告上法庭。特朗普当时也声言不会与对方和解，但最后却转换表态，同意花2500万美元和解。

纽约检察长有甚么指控？

纽约州检察长安德伍德于当地时间周四，即特朗普72岁生日当天对其提起诉讼。安德伍德向法庭提交的文件显示，控方要求法庭命令特朗普基金会归还总值约280万美元的捐款。控方同时要求法庭颁令解散这个基金会，另外禁止特朗普和他三名子女小唐纳德（Donald Jr.）、伊万卡（Ivanka）和艾力克（Eric Trump）一年内，在任何纽约州注册的慈善机构担任董事会成员。

图片版权 EPA Image caption 特朗普基金会发表声明否认指控。

文件又指，特朗普基金会2016年曾在艾奥瓦州（Iowa）举行晚会，为美国退伍军人筹款，但部份善款被用作资助特朗普在艾奥瓦州的总统竞选活动。特朗普基金会又被指多次支付特朗普名下公司的官司费用。

安德伍德形容，检察院的调查发视特朗普视这个基金会为自己的私人“支票簿”，指出这并不是一家正常慈善机构应有的行为。

检控有甚么影響？

美国《华盛顿邮报》记者法伦索尔德（David Fahrenthold）曾多次撰写有关特朗普基金的报道，更因相关报道获颁普利策奖。他接受BBC访问时指出，特朗普最初被指控涉嫌滥用基金的款项后，已经偿还部份涉嫌被滥用的金钱，但纽约州检察长安德伍德的决定显示，安德伍德认为特朗普的罪行比他公开承认的罪行更深。

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）认为，纽约州检察院决定控告特朗普基金会，等同在针对特朗普和他名下的组织的调查上开辟了“一条新的战线”。

泽克尔指，特朗普政府的官员必然会反驳指针对特朗普的指控都有“政治目的”，但纽约州检察长的调查权和检控权始终十分大，没有人知道她的调查会找出甚么。

美国密歇根大学助理教授斯唐厄（Megan Tompkins-Stange）指，美国在1969年立法规管特朗普基金会等慈善组织，但当地大多依赖这些组织自我监管。

她接受BBC 访问时指出，美国不会向这些慈善组织的收入征税，因此如果有人利用这些组织得来的捐款作个人或政治用途，那是一件“非常严重”的事情。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普于2005年创建传授房地产"秘诀"的特朗普大学，学生支付3万5千美元的学费后发现上当受骗，对特朗普提起诉讼。

特朗普有甚么回应？

安德伍德宣布将起诉特朗普和特朗普基金后，特朗普除了声言会在法庭“奉陪到底”外，还批评启动调查的前纽约州总检察长施奈德曼（Eric Schneiderman）在任时“没胆子”起诉他。

施奈德曼上月突然辞任纽约州检察长，此前有报道称他虐待女性。他已否认相关指控。

特朗普基金会也发出声明，指基金会目前约有价值170万美元的资产，而安德伍德的决定等于“挟持”这些资产，以达政治目的。