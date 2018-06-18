麦当劳餐厅今后喝可乐是否改用汤匙

图片版权 PA Image caption 英国和爱尔兰麦当劳快餐店 宣布为了环保2018年9月份正式停止提供和使用塑料吸管，此前很多英国、西欧和美国的超市、咖啡店等商家早已行动起来不出售、不使用塑料吸管。此举有望推广到全球。

英国的麦当劳等快餐店、超市、咖啡店等商家宣布为了环保停止使用和出售塑料吸管，有人欢喜有人忧，用吸管的习惯今后是否要改变？

麦当劳餐厅宣布，将从2018年9月开始在英国和爱尔兰两国的餐厅停止使用塑料吸管。有关禁令还已经在美国、法国和挪威的部分餐厅实施。

英国政府2018年4月份建议在英格兰全面禁止使用塑料吸管和棉签（棉花棒），但英国包括大型连锁超市Waitrose, 连锁咖啡店Costa Coffee, 连锁拉面餐厅 Wagamama等等一批商家早已行动起来，停止出售、使用或提供塑料吸管。

"海里的塑料比鱼多"

欧盟最近宣布了未来禁止塑料吸管、餐具和棉签等 10 种一次性塑料用品的建议，因为这些小塑料废品占了欧洲水域和海滩总垃圾量的 70%。

英国每天餐馆共消费180万支塑料吸管。很多吸管丢弃在海滩等公共场所，耗费大量人力物力清理。

每年有 800 万吨塑料垃圾进入海洋系统，这些无法降解的塑料垃圾将在海底待上几十年甚至是几百年。到 2050 年，全球塑料产量将会增加至现在的 4 倍。

已经有不少海洋生物，比如海龟误食塑料吸管和其它塑料废品生病死亡。据称，如果再不清理海洋塑料垃圾，到2050年的时候，海洋里的塑料可能比鱼还多。

全球趋势和中港台

图片版权 Getty Images Image caption 英国每天餐馆共消费180万支塑料吸管。很多吸管丢弃在海滩等公共场所，耗费大量人力物力清理。

没了吸管今后这些饮料和面汤怎么喝？英国、爱尔兰、比利时等地麦当劳准备用纸质吸管替代。

也有商家决定用金属管、玻璃管等等。

但有消息说，由于麦当劳股东大会投票否决了在美国麦当劳"禁用塑料吸管"的提议，世界上人口最多的中国大陆的麦当劳餐厅现在还不准备停止使用塑料吸管。

香港的一项调查发现，近七成港人经常使用即弃餐具及吸管等塑料产品，以致香港的塑料垃圾问题严重。

海峡对岸注重环保的台湾，早已实施了塑料吸管禁令，但最近却因此引发社会风波。

习惯和吸管

台湾环保署计划2019年7月1日开始公营部门、公私立学校、百货公司及购物中心、连锁速食店等4大类共8000家业者，不得提供内用者一次用塑料吸管。这让习惯了提供吸管的“珍珠奶茶”等商家感觉不便。

这个环保措施在环保署的官员答复民众关于"没吸管怎么喝珍珠奶茶"时，随便说了句"可以用汤匙喝珍珠奶茶"引起社会热议和批评。

在英国废弃塑料吸管也不是没有反对声音。除了认为喝可乐就必须用吸管是天经地义的人士外，有些人也认为塑料吸管方便残障人士。

图片版权 AFP Image caption 格雷-汤普森女男爵表示，她支持有利于环保的举措，但她担心残障人士可能因为"我们找不到合适的替代品而被至于非常不利的境地。"

曾经在残奥会上为英国获得过多枚金牌的传奇运动员、女男爵塔尼·格雷-汤普森说，用纸和玻璃制品代替塑料吸管并不合适，也不安全。

格雷-汤普森女男爵表示，她支持有利于环保的这些举措，但她担心残障人士可能因为"我们找不到合适的替代品而被至于非常不利的境地。"

这个例子又显示环保问题可能波及社会问题。不过它至少说明，用勺子替代吸管喝可乐恐怕不是个很好的替代办法。如何找到万全之策，不用吸管又能保持享受吃喝的习惯，相信很快会有聪明人做出解答。