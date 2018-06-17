哈佛是否歧视亚裔 美国大学“逆向种族歧视”争议再起

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近期，非营利组织“大学生公平录取”（SFFA）起诉了哈佛大学。

SFFA称，哈佛大学歧视亚裔美籍申请者，招生时更倾向于白人、黑人以及西班牙裔学生，而这些学生的考试成绩并不如亚裔学生。一直以来，哈佛对亚裔申请者的喜爱程度都是最低。

哈佛否认了这个说法，称哈佛对亚裔美籍学生的录取率已经有所上升。

哈佛大学官网显示，在录取的学生中，亚裔美籍学生所占比例为22.2%，而非裔美籍学生比例为14.6%，西班牙及拉美裔美籍学生比例为11.6%，美洲原住民及太平洋岛学生为2.5%。其他学生（主要为白人）所占比例在50%以下。

SFFA控诉了什么

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上周五，在波士顿的法院动议中，SFFA称，证据显示，“哈佛大学搞种族平衡，更看重的是种族，而不是学生优势的事实，并且他们也没有兴趣寻找种族中立的替代方案。”

“哈佛大学不会承认的是，对他们来说，种族不仅是招生时的一个重要因素，更是他们在录取西班牙裔及非裔美国学生时的决定性因素。”SFFA称。

“一名亚裔学生有25%的录取机率，但如果他是白人，录取机率就会是35%，如果他是西班牙裔，他的录取机率就会变成75%，但如果他是非裔，他就有95%的可能性被录取。”

SFFA没有提及男女录取比例的数据。

SFFA的调查称，哈佛大学自己在2013年的调查中得出了相同结论，但那份调查没有公布。

哈佛大学如何回应？

哈佛大学否认了所有指控，称SFFA的分析在很多层面都有缺陷，因此，他们的结论有误导性。

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哈佛大学发了一份声明，提及“全面而广泛的数据及证据显示，哈佛大学没有歧视包括亚裔美籍学生在内的任何群体的申请者，在过去十年，亚裔美籍学生的录取率已经上升了29%。”

SFFA与哈佛大学的司法战役始于2014年，至今仍未结束。

“逆向歧视”Vs“平权措施”

2008年，白人女孩费舍尔（Fischer）自称因为自己是白人这一原因未被德州大学录取，此后一路将德州大学告到最高法院。2016年，美国最高法院驳回了费舍尔的诉求，称大学在录取学生时可以考虑学生的种族。

最高法院称，美国公立大学在录取少数裔学生时，可以继续参照“优惠性差别待遇”（Affirmative Action），又称“积极平权措施"或"平权法案”。

Affirmative Action是指美国联邦政府和州政府在法律要求的平等机会，旨在防止在“肤色、宗教、性别或民族出身”上对雇员或就业申请人的歧视。美国政府自1960年代推动扶持行动，以纠正历史上与之相关的有明显歧视的缺点。

但是近年来，对平权措施的质疑声不断高涨，此前普林斯顿大学（Princeton）也被起诉招生时带有种族歧视。