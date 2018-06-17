图片版权 Getty Images Image caption 92岁的马来西亚总理马哈蒂尔重启他的时代。

近年来，中国在全球染指越来越多的基础设施建设，马来西亚曾是中国在这一领域的忠实合作伙伴之一。

然而，马来西亚新总理马哈蒂尔上任后，这一局面或将发生变化。

重申纳吉布项目

已经卸任的马来西亚前总理纳吉布被视为亲中派，他在任期内与中国签订了一系列中国出资的工程项目，包括一条主要的铁路以及一个深海港。

然而，这个长期的联盟关系在上个月遭遇了“滑铁卢”。法新社引用批评人士的话称，许多协议缺乏透明度。他们怀疑，这些协议旨在为那个最终导致纳吉布下台的金融丑闻还债。马来西亚人民对日益滋生的腐败感到厌倦，同时也对日益高涨的生活成本感到愤怒。

以马哈蒂尔为首的新政府承诺会重新审查那些与中国签订的项目合同。

图片版权 Getty Images Image caption 5月10日，即将离职的马来西亚前总理纳吉布发表演讲。

2013年，习近平推出野心勃勃的“一带一路”计划，范围涵盖历史上丝绸之路和海上丝绸之路行经的中国、中亚、北亚和西亚、印度洋沿岸、地中海沿岸的国家和地区，沿途会连接很多港口、公路与铁路。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所（ISEAS-Yusof IshakInstitute）的一项研究表明，中国对马来西亚的外国直接投资在2008年仅占FDI净流入总额的0.8％，但到2016年该数字已上升至14.4％。

纳吉布和他的密友被指实施了大规模的欺诈，他们被窃取了大笔公共资金。

马中关系

目前来看，纳吉布可能面临监禁 ，北京在马来西亚的工程也似乎已经受到了影响。

新总理马哈蒂尔已宣布，吉隆坡与邻国新加坡之间计划中的高速铁路工程将不会继续，因为他要试图减少马来西亚庞大的国债。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年7月，北京举办“一带一路”中国-马来西亚工商界对话。

图片版权 Getty Images Image caption 纳吉布政府曾与中国方面签署铁路合作合同。马哈蒂尔当选后宣布重审一些大型中资项目。

该项目属于“一带一路”的一部分，尚处于初期阶段，尚未获得任何中国资助。但是中国企业倾向于建设部分生产线，构成中国云南至新加坡的高速路线的一部分。

然而，“一带一路”计划中的在马来西亚的另一条铁路—东海岸铁路线—已经开始动工，该线路已经获得了中国的140亿美元资金。马哈蒂尔表示，这个协议现在正在重新谈判。

其他中国资助的项目包括马六甲重要航运路线附近的深海港口和一个巨大的工业园区。

目前还不清楚哪些项目将改变或取消，但资本经济（Capital Economics）亚洲经济学家亚历克斯·霍姆斯（Alex Holmes）支持取消一些举措，他称，马来西亚财政状况不佳，部分项目是否具有经济价值很令人怀疑。

中共喉舌《环球时报》近期评论警告了马哈蒂尔，称如果马哈蒂尔损害了中国公司的利益，他们有权要求赔偿。

在投资合作方面，马哈蒂尔明显偏向北京的竞争对手日本。上周，他出访了日本，那是他上任后首次出国访问。其间，这位92岁的老人表示，马来西亚与中国的关系会降温，“我们将对中国友好，但我们不想对中国负债。”