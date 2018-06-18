马其顿与希腊签协议 国名之争仍存变数

图片版权 AFP Image caption 马其顿总理佐兰·扎埃夫（左）和希腊总理齐普拉斯（右）出席协议签署仪式。

巴尔干半岛国家马其顿和希腊签署协议，马其顿将改名为“北马其顿共和国”，换取希腊支持自己加入北约和欧盟。马其顿和希腊总理都指，协议有望解决它们的名字之争。但希腊和马其顿都爆发示威，指责自己的领袖向对方让步太多。

马其顿位于希腊以北，在1991年宣布脱离前苏联独立，并于1993年以“前南斯拉夫马其顿共和国”名义加入联合国。但希腊北部也有一个名为“马其顿”的省，希腊认为马其顿当局选这个名字暗指马其顿国对这个省有主权。双方对此争持不下，希腊更因此阻挠马其顿国加入欧盟和北约。

马其顿总理佐兰·扎埃夫（Zoran Zaev）和希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）周日（6月17）出席协议签署仪式。齐普拉斯形容协议对两国人民都是“必需的一步”，对巴尔干半岛和欧洲都开启了“和平之路”。

但两国要解决这个差不多30年的争议，似乎还有路要走。两国随后分别都爆发反对协议的示威。马其顿总统格奥尔盖·伊万诺夫（Gjorge Ivanov）说，自己不会签署协议；希腊一些国会议员更在周六（6月16日）对总理齐普拉斯发起不信任动议，但最终没有获得通过。

“文化挪用”

马其顿和希腊官员签署协议的现场在两国边境的一个湖边，还用了白布装饰。BBC记者盖伊·德劳尼（Guy De Launey）形容，现场的装饰跟结婚仪式很相似。多年来推动两国和解的联合国官员尼米兹（Matthew Nimetz）也有出席仪式。他接受BBC访问时说，这个协议显示任何国家都可以透过对话解决分歧。

马其顿在协议中同意把名字改为“北马其顿共和国”，国家的官方语言名称仍旧称为“马其顿语”，公民在非正式场合仍称为“马其顿人”，但正式来说称为“北马其顿国公民”。

希腊认为，马其顿国使用“马其顿”这个名字是一种“文化挪用”，两国为此多年来争议不休。马其顿面对希腊的批评，干脆把国内许多机场、公路和体育馆用古希腊北部马其顿国王亚历山山大帝命名，暗示他其实是马其顿人。

图片版权 EPA Image caption 马其顿总统格奥尔盖·伊万诺夫有权否决与希腊签订的协议，但马其顿国会也可以强制他接受协议。

马其顿总理扎埃夫在2017年上台后，这个局势出现转机。他上任后致力与希腊达成和解协议，也把许多以亚历山大大帝命名的事物改名，包括一条连接希腊的公路。这条公路现在的名字变成“友谊公路”。扎埃夫指出，这些措施有助改善马其顿与希腊的关系。

两边不讨好

马其顿国会还需要就协议表决，马其顿在今年稍后也会举行公投，决定是否接纳这个协议。马其顿总统格奥尔盖·伊万诺夫（Gjorge Ivanov）已经表示，他会运用特权否决这项协议。如果他真的运用否决权，马其顿国会就需要重新审议和表决这项协议。但如果国会再次通过协议，那么伊万诺夫就必须签署。

图片版权 Reuters Image caption 希腊有公众示威，抗议总理齐普拉斯对马其顿作太多让步。

图片版权 AFP Image caption 马其顿示威者指，协议损害马其顿的国家身份。

这个协议在两国都引起争议，双方分别都批评。马其顿多个城市周日爆发示威，反对与希腊达成的协议。其中在首都斯科普里（Skopje），一些示威者向国会大楼掷石头，也尝试冲破警方防线。当地媒体报道，冲突造成10人受伤，包括七名警员。

希腊反对党也批评希腊总理齐普拉斯对马其顿“让步太多”。他们认为，马其顿国在改名后外界仍然会把它简称为“马其顿”，与改名前没有分别。