图片版权 HALLDOR KOLBEINS Image caption 冰岛人民聚集观看冰岛对战阿根廷。

冰岛是世足赛参赛队伍有史以来人口最少的国家，仅有334,252人──只有香港沙田区的不到一半人口，几乎是澳门一半的人口，台北市的八分之一人口，深圳市的人口更是冰岛全国人口数的37倍多。

这样的“世界杯有史以来最小国”竟然在世足小组赛开幕赛中以1：1逼和有“球王”梅西（Lionel Messi，又译美斯）的阿根廷。这一役，冰岛门将挡下梅西的点球功不可没。

冰岛以足球惊艳世界不过是最近几年的事，所以这些国家队球员在这之前，有着一段段不同的职业生涯，例如……冰岛队在世界杯小组赛逼和阿根廷，挡下梅西点球的门将副业是导演，其他还有候选人、牙医……这个小国的球员还有什么惊喜？

导演：汉内斯‧哈尔多松（Hannes Halldorsson，荷度臣）

图片版权 Clive Rose Image caption 门将哈尔多松

因为挡下梅西的点球，哈尔多松成为新的冰岛国家英雄。更让他成为这场比赛的最佳球员（Man of the Match），在开幕赛被媒体捕捉到观战的香港歌手陈奕迅，在冰岛战后颁发最佳球员奖杯给哈尔多松。

陈奕迅在自己的Facebook粉丝专页贴出两人合照，写到：“原本当导演的他，挡掉了漂亮的一球，也成为了今晚的‘Man of the Match’！”该则贴文获得了5600多个赞。

哈尔多松不只能操控足球，他也操控画面──他的作品包括2012年冰岛参加欧洲歌唱大赛（Eurovision）的音乐录影带。

他也与世足赞助商可口可乐合作拍摄冰岛的世足宣传片，以冰岛球迷著名的“维京战吼”为宣传片的主旋律。赛前这支影片就受到广泛关注，台湾有网民称集门将与导演于一身的哈尔多松是“地表最强斜杠壮年”。

他从前任职的公司Sagafilm总部在挪威。该公司承诺，哈尔多松退役后能回到电影公司工作。

政党候选人：鲁历·吉斯拉松（Rurik Gislason，基斯拿臣）

图片版权 Matthias Hangst Image caption 吉斯拉松经常踢右翼

埃及球星萨拉赫（Mo Salah，又译沙拿）意外地在先前的埃及总统大选中拿下第二高票，超过一百万的选民在选票上写了他的名字。

这不是第一次选民想将民望高涨的足球队员送入政坛，在荷兰语中甚至有一个专门的单字“lijstduwer”，意指在政党列表中“陪榜”的非政客们，这些人通常是知名运动家或运动员，作用是增加政党知名度与支持度。

在2016年冰岛于欧洲杯成名后，冰岛队的中场吉斯拉松连续两次出现在中间偏右的“独立党”（Independence Party）候选人名单中，成为雷克雅维克南区的代表。

这和萨拉赫的状况不一样，至少参选这件事是在吉斯拉松有意识的情况下发生的，他被放进名单的用意是吸引更多选民支持独立党。

但他从来没有从政的想法，除了冰岛国家队外，他效力于德国的俱乐部。

冰岛能，我们能不能？

图片版权 Getty Images Image caption 6月12日，中国郑州一对夫妇在家布置迎接世界杯。

冰岛的“小国成为足球大国”的经验让中港台球迷们纷纷发出感叹，“冰岛能，我们能不能？”

“14亿人口的中国v.s.33万人的冰岛”成为近日中国社交媒体讨论的热门话题，中国队仅在2002年日韩世界杯中参赛，并在一球未进的情况下被淘汰，此后便再无缘世界杯。本次世界杯还有一个知名段子“赞助商、球迷……除了中国队，其他中国人都去了俄罗斯”。

但冰岛的成功并非偶然，根据台湾网媒的评论文章分析，冰岛因为天气条件恶劣，不适合户外运动，自2000年开始兴建室内足球屋，从教练到青少年培训一把抓，足球成为全民运动。

冰岛男足世界排名2010年世界第112名，是历史最低，到了2018年，排名窜升到世界第22名。现在冰岛的顶级联赛有12支球队，国内总共有90家俱乐部、25,000千名各级足球队员。

中国国家队最佳世界排名是1998年的第37名，此后排名呈现锯齿状大起大落，2018年排名世界第75名。由于表现不佳，以及此前负面新闻缠身，中国国足一直是中国网民调侃和讽刺的对象。

在中国，足坛腐败案层出不穷。谢亚龙、南勇、杨一民三位中国足协前主席和副主席，均因操纵足球比赛收受贿赂而被捕入狱。

光是沙田区一个区的人口就比冰岛全国人口还多的香港，2018年排名第142名，在过去10年间，香港队的排名在151名到142名之间徘回。

台湾政府在2002年日韩世界杯之际喊出“足球元年”的口号，16年过去，台湾（中华台北）的世界排名从166名上升至123名，近三年更大幅攀升59名。但根据中央社报道，台湾发展足球，普遍面临经费、人才和场地问题。

足球家族：阿尔伯特·古德蒙德松（Albert Gudmundsson，古蒙臣）

图片版权 Gabriel Rossi Image caption 古德蒙德松（图左）是家族第四代足球员

2016的欧洲杯让这个男人一鸣惊人，或至少他的声音一鸣惊人。

贝内迪克松（Gudmundur Benediktsson）是一名冰岛的播报员，他热血、音调不停上扬的播报因为太有特色而传播到世界各处，你不需要懂冰岛语，光是从他的播报你就可以感受到满满的热情。

贝内迪克松以前也是国脚，他的儿子阿尔伯特·古德蒙德松参加了阿根廷一役，但他们家族的足球名声不只如此。

阿尔伯特的母亲英加多蒂尔（Ingi Bjorn Albertsson）是一名足球员，他的外祖父阿尔伯特松（Ingi Bjorn Albertsson）也是前足球员，在1987年至2012年于冰岛的顶级联赛中保有最多进球纪录。

在往前回溯，阿尔伯特的曾祖父（他也叫阿尔伯特）是冰岛史上第一位国际级球员，在1940年代效力于阿森纳（Arsenal，阿仙奴）和AC米兰。

所以这个家族四代都是足球员，都为他们国家贡献了进球。

全都姓松？冰岛人的命名规则

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观看冰岛比赛还有一个有趣的现象──球员们的名字高度相似，都以松（或译为森或臣）结尾。这源于北欧以父亲的名字为姓的古老命名原则（有些情况也以母名为姓），男姓以-sson结尾，意思是某人之子；女姓以-sdóttir结尾，指某人之女。

以阿尔伯特·古德蒙德松（Albert Gudmundsson）家族为例，阿尔伯特是“Gudmundur Benediktsson”之子，因此他的姓就是“Gudmundur”加“sson”的变格。

阿尔伯特的母亲英加多蒂尔（Kristbjorg Ingadottir）的父亲是“Ingi Bjorn Albertsson”，因此她的姓就体现了她是“Ingi”的女儿（sdóttir）。

冰岛人在正式场合中仍多称人名多于姓，例如著名的冰岛歌星碧玉（Björk），在正式场合也多用她的名，不称她的姓居兹蒙德斯多蒂尔（Guðmundsdóttir）。

牙医：海米尔·哈尔格里姆松（Heimir Hallgrimsson，贺基姆臣）

图片版权 Matthias Hangst Image caption 哈尔格里姆松：“还好阿根廷没有咬我们！”

木匠哈里森·福特（Harrison Ford）变成电影明星，贝佐斯（Jeff Bezos）从投资银行家变成亚马逊（Amazon）创办人，德国传奇国脚、世足赛进球纪录保持人克洛泽（Miroslav Klose，高路斯）从小踢球，但也受过木匠训练。

中年转业并不容易，但也可能是事业第二春——这从冰岛领队哈尔格里姆松身上可以印证。

从事牙医数十年，哈尔格里姆松在1990年代开始由冰岛女足开启足球管理一职，他也同时在牙医诊所执业。

其后他也开始管理男足，在2011年成为男足的助理教练，2013年成为联合教练，并在2016年欧洲杯后成为主教练。

面包师的弟弟：科尔贝恩·西格索尔松（Kolbeinn Sigthorsson，史基贺臣）

图片版权 Laurence Griffiths Image caption 2016年西格索尔松在欧洲杯踢出历史性的2分，击败英格兰队。

虽然他没有进入世足23人名单，但仍不得不提西格索尔松，他在2016年欧洲杯踢出历史性的2分，击败英格兰队。

西格索尔松的兄长安德烈（Andrei）现在是他的经纪人，他是足球游戏“冠军足球经理3”（Championship Manager 3）的明星人选。如果玩家控制得当，他会是游戏中最好的角色。

在成为西格索尔松的经纪人之前，他帮忙经营家里的连锁面包店生意。