梅拉尼娅一鸣惊人 与特朗普移民政策唱反调

图片版权 Reuters Image caption 梅拉尼娅通过美国有线新闻网CNN发表的一份声明中说，她"痛恨看到孩子与家庭分离"。

美国总统特朗普的对付墨西哥非法移民的"零容忍政策"导致数千名儿童被迫与父母分离，引起美国各界的抨击，特朗普我行我素不在乎。

不过，最新一个批评声音发自白宫内，具体地说，来自“躺在他身边”的第一夫人，恐怕会让他想不到。

美国第一夫人梅拉尼娅17日罕有地对丈夫特朗普的施政方针作出公开评价。

梅拉尼娅通过美国有线新闻网CNN发表的一份声明中说，她“痛恨看到孩子与家庭分离”。

“痛恨”

美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）今年4月6日表示将采取"零容忍"（zero tolerance）政策，起诉所有非法进入美国的外国籍成年人。

美国司法部随即在5月7日正式公布这项政策。因为儿童不能被关进联邦监狱， 已有大约2000名儿童在美国南部边境地区与监护人分开。

电视画面上，孩子们被从母亲身边带走，哭啼的问他们什么时候能见到父母。

梅拉尼娅在声明说还有这样一句话："我们需要的不仅是一个遵循所有法律的国家，同时也是一个用心治理的国家。"

这话是说给谁听的？至少她应该知道，她发声的平台CNN，是丈夫特朗普最痛恨的“假新闻”制造者之一。

“惊人”

图片版权 Getty Images Image caption 有分析认为，梅拉尼娅的一鸣惊人，可能是美国媒体上"连篇累牍"的报道儿童移民与父母分离的悲伤场景让她目不忍睹，有感而发不吐不快。

司马迁《史记·滑稽列传》中有这样一段记述："此鸟不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。"

美国第一夫人梅拉尼娅此次发声，用“一鸣惊人”这个成语来形容，一点不夸张。

自特朗普入住白宫后，第一夫人梅拉尼娅就像“隐身人”，很少能看到她的身影。

就在本月初，在连续数周没有露面后，媒体开始“寻找梅拉尼娅”，社交媒体上“谣言四起”，有说她“做美容”，有说她“闹离婚”，让特朗普大为恼火。

“隐身”

特朗普攻击“假新闻媒体”对第一夫人“恶毒攻击”，说夫人梅拉尼娅前一段不过是肾有点小毛病，已经康复。

6月6日，特朗普甚至邀梅拉尼娅出席白宫最高层的救灾会议，特朗普对梅拉尼娅说：“我们国家的人民热爱你，所以谢谢你，亲爱的”。

梅拉尼娅微笑不语。

图片版权 Getty Images Image caption 伊万卡代表特朗普与德国总理默克尔和国际货币基金组织主席拉加德一同出席大会。媒体甚至认为白宫里的真正"第一夫人"是特朗普的女儿伊万卡。

现代美国历史上，总统往往利用夫人外交，借助夫人让自己的形象更亲民，让自己的政策更容易让人接受。“第一夫人”的空头衔有实际的作用。

但是，梅拉尼娅的“第一夫人”到目前为止，的确是空头衔。媒体甚至认为白宫里的真正“第一夫人”是特朗普的女儿伊万卡。

有分析认为，梅拉尼娅的一鸣惊人，可能是美国媒体上连篇累牍的报道儿童移民与父母分离的悲伤场景让她目不忍睹，有感而发不吐不快。

但也有“阴谋论”者说，可能是特朗普发现他的“零容忍”移民新政让人难以忍受，舆论压力太大，不得不借助妻子梅拉尼娅的表态给舆论降降温，为自己争取缓回旋空间。