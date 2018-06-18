闯入传说中“不存在”的朝鲜地标

梅加·莫汉（Megha Mohan） BBC记者
  • 2018年 6月 18日
Calvin Sun

外界普遍认为，美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）在朝鲜被拘留最终身故，是因为他潜入了平壤羊角岛酒店隐藏的第五层。美籍华裔医生凯文·孙（Calvin Sun，音译）向BBC叙述了他潜入这个神秘之地的经历，并警告其他游客千万不要尝试。

那一日，凯文与他的友人乘搭一架小型巴士，前往平壤国际机场准备离开朝鲜，当时他已有24小时没有合眼。

朝鲜当局一些人员也登上了这辆小巴，并表示出了点问题：在问题得到解决前，这一车旅客不可离开朝鲜。小巴上陷入一片沉默。

凯文开始回想过去一周在“世上最隐秘国度”游历的经过；这是他人生中最难忘的旅程之一。

“（回想）我们在朝鲜所做的一切”，凯文说：“我怎样也想不到，出问题的会是我们的那次‘五楼一游’。”

在朝鲜人员要求他下车时，他对一行人为何遭截停仍然是一头雾水。

凯文生于纽约一个华人家庭，一直到20多岁都没离开过美国，大学读的也是离家仅20分钟车程的哥伦比亚大学。他并不喜欢离开自己的舒适区。

但2010年一次即兴的埃及之旅，激发了他探索世界的欲望。他设立了一个旅游博客——“季候风日记”（The Monsoon Diaries），在网络上聚集了一群读者。

凯文利用每一次休假与周末，探索一个新的国家，并定下目标，绝不重复再访同一个国家。

在医学院的第二个学年开始前，凯文决定利用暑假，从中东一路游到亚洲。他只订了一个松散的行程计划，让自己在旅途中可以即兴随新认识的朋友前往预定以外的地方。

他本来没有打算到朝鲜一游，羊角岛酒店第五层自然也不在他的计划之内。

Yanggakdo International Hotel 图片版权 Calvin Sun
Image caption 羊角岛国际酒店是朝鲜最大的酒店之一。

当时是2011年，西方游客想进入朝鲜，需依赖指定的私人旅行社，当时有约六家国际旅行社提供这样的私人定制旅行团，从中国进入朝鲜。朝鲜当局在2017年大幅收紧对这类旅行团的规定，外界相信这是因为瓦姆比尔闯入羊角岛第五层的事件。

距返回美国尚有一个星期，身在北京的凯文到旅行社查看资料，跟团到朝鲜这样的机会对他而言十分吸引，他选择了最划算的那个团。

“朝鲜的签证申请，是我遇过最容易的，你连护照都不用交给他们。我想很多人没试着去，是因为他们以为去朝鲜会很难。”

朝鲜是凯文回美继续学业前去的最后一个国家。凯文与20个来自美国、欧洲及中国、大部份约20多岁的团友，要先在北京参与一次简介会，旅行社人员叮嘱他们要听导游的话，同时要尊重朝鲜文化。

这个旅行社下榻的正是羊角岛酒店，但团方并无向游客们提及该酒店的五楼。

抵达平壤国际机场后，凯文立即被当地与中国的极大差距震撼了。

“就像上帝把色彩屏蔽掉了一样”。凯文回忆：“北京是个色彩丰富的地方，与平壤相比简直让人觉得扎眼了。”

Pyongyang International Hotel 图片版权 Calvin Sun
Image caption 平壤国际机场设有该国首任最高领导人金日成的肖像。

“建筑物、海报、人们的衣服，全都是白的、灰的、黑的，只有一点点红色，都是共产主义国家常用的颜色。我觉得自己好像刚乘搭时光机，到了70年代的前苏联似的。”

三名年约40多岁的两男一女，充当他们的导游，他们声称自己曾经在朝鲜人民军中服役。

“他们一开始显得有点严厉，要求我们不能在未经准许下过马路、或对特定建筑物拍照，但我们很快就跟他们熟络起来”。凯文说：“几位导游很喜欢喝酒，我们也了解到，酒是朝鲜文化的重心之一，他们会鼓励我们每晚都跟他们一起。”

Calvin Sun doing a handstand 图片版权 Calvin Sun
Image caption 凯文说，随着大家关系越来越好，朝鲜导游开始允许他们以不正经的姿势拍照。

旅行团的行程包括主体思想塔、建党纪念碑、1968年被朝鲜俘虏的美国“普韦布洛号”军舰，以及朝韩非军事区等著名地标。但凯文是在吃喝、与当地人交流的时候，才真正明白这个国家——一个电视及互联网均被政府严控的国家——如何看待美国。

“几位导游很关注迈克尔·杰克逊（港译米高积逊），一再问我们，他是不是死于爱滋病。他们又常常问及美国的警察暴力问题，因为追踪警察日常行动的真人秀‘警察’（Cops）是少数获准在朝鲜电视上播放的外国电视节目。他们问了我们很多关于警察的事”。

但令凯文印象深刻的不只是问题的内容，还有他们问问题的方式。

“他们不仅仅是好奇，而好像是要印证他们对美国本身的看法”。

在朝鲜一个近郊靶场，凯文生平第一次射击；大部份的团友没有中靶；这让几名朝鲜导游觉得很奇怪，他们不明白为什么美国枪击问题严重，美国人的射击水平却这么差。

随着大家越来越熟络，原本十分严谨的规矩也渐渐放松了：导游不再介意团友在他们看不到时过马路，也不再限制团友们拍照。

这一个星期十分令人难忘。凯文与团友们成为了朋友，和导游们也相处愉快；在旅行团的最后一夜，整团人一起去了一家名叫“Diplo”的夜店，听着80年代的西方舞曲跳舞，夜店播的歌大部份都是迈克尔·杰克逊的作品。

回到羊角岛酒店后，导游再次邀请团友们去喝一杯；经过忙碌的一周工作，他们没有坐太久。

喝完了酒，团友们分别回到自己房间休息，但有几人则意犹未尽，想先到其中一人的房间再玩一会；此时，有人建议大家一起探索酒店的其它地方。

Group walking down a stairwell 图片版权 Calvin Sun

羊角岛酒店楼高47层，是朝鲜最高的建筑物之一，位处大同江江心的羊角岛上，设有四间餐厅、一个保龄球场及按摩店，酒店房间内的电视循环播放滞后的BBC国际新闻报道。

这家酒店是最受游客欢迎的朝鲜旅馆，朝鲜旅游当局将其评为五星酒店，但在外国旅游网站上，不少游客仅将其评为三星。

“这间酒店就像有人刻意回到1984年的拉斯维加斯，将当地当年的酒店复制，但有不少地方做得不太对”，一名旅客形容。

凯文与团友们过去五晚住在羊角岛酒店时，均有导游密切注视，最后一夜是他们独自探索酒店的唯一机会。此前，导游也没定下“不许在酒店内四处走”的规矩。

凯文一群人到了天台与顶层的旋转餐厅，之后乘电梯下楼。有人发现，电梯里只有四楼与六楼的按钮，五楼不见了。

“我们去五楼看看吧，看他们是因为迷信不设这一层，或这一层可能不存在”，一名团友说。

关于羊角岛酒店五楼之谜，向来是网上旅游博客热议的话题，凯文自己没听说过，他的一些团友则早有耳闻。

“我们不是第一拨到羊角岛五楼的外国人，也不是最后一拨。回到2011年，从未有游客在朝鲜被拘留。我们没意识到这么做有何风险。”

今时今日，一些旅行社会在网站写明，游客绝不可以进入羊角岛五楼，但当年网上没有、线下也没有这样的警告。

Walking down the low ceiling 5th floor corridor 图片版权 Calvin Sun

“导游没跟我们提过不可以去五楼”，凯文说。

他们在当地也遇到一个曾经到过五楼的游客，他说既然五楼理论上不存在，进去也不会惹到什么麻烦。

凯文一行人从四楼出发，在大楼后方的楼梯拾级而上；虽然气氛欢快，但大家事实上都小心翼翼。

“走在前面的一个人突然回头，说‘不是这边，我听到有人尖叫’”，凯文说自己没听到尖叫声，但也因而更加警觉：“我们一致决定改道从六楼下去五楼。”

他们惊讶地发现，通往五楼的门无人把守。大家纷纷掏出相机，推门入内。

Room with phone and desk on 5th floor 图片版权 Calvin Sun

凯文首先发现的是五楼的天花特别矮，只有其他楼层的一半，大家要弯腰或侧着头走。

他们分散了，凯文走向了光线昏暗、像地下雕堡一样的地方。除了天花的高度，那里看起来与一般酒店走廊无异，两侧排列着一扇扇门。

大部份门都上了锁，只有一道门开着，门边放着一双鞋。他们往里看，没见到任何人。

“那房问里有灯，我们看到一些监控屏幕，显示的是酒店房内的情况，以及一些看似监控设备的东西。我开始想，这层应该就是酒店员工收藏监控房客设备之处。 ”

凯文拍着照，同行一个团友则开始拍视频。大家都压低声线说话。

“我们曾不小心用了闪光灯，但也没有人来找我们。”

五楼的墙上贴满了色彩鲜明的反美、反日宣传画，有几个相框挂着，另有歌颂前最高领导人金正日的画像。

其中一幅的描述是：“这是美国制的炸弹，美国制的所有东西都是我们的敌人，要向美国报复千千万万次。”

Poster of white haired man behind barbed wire balling wrist in defiance to Americans 图片版权 Calvin Sun
Image caption “美国制的所有东西都是我们的敌人”

数分钟后，一个大家都不认得的人从阴影中走出，向凯文一行人走近。

“迷路了？”那人冷静地用英语问道。

他们当中有些人说是。那男人点点头，给他们指出电梯的位置。

“他没有送我们回房，看起来也没生气。”

回到其中一人的房间后，大家都认为那个酒店员工没让他们感到威胁；一些人决定再到五楼一次。

回到五楼，有人打开一扇门却发现背后只有一道砖墙，另一人则在一扇门后发现通往另一层的楼梯。

“在这层楼中，另有一层楼。”

Anti Japanese propaganda 图片版权 Calvin Sun
Image caption “准备充足，摧毁来犯者”—海报上另列出了日本侵占朝鲜时所夺去的，包括20万慰安妇及一百万朝鲜人的性命。

他们看到了更多上锁的房间与政治宣传海报。凯文不谙韩语，但他之后在YouTube上传当日拍摄的片段后，得知当中部份字句的意思，大部份都关于对美复仇或歌颂金氏家族。其中一张海报上画了一座1980年代型号的电脑，盛赞21世纪是新科技的世纪。

另一个酒店职员向他们走近，礼貌地要求他们回到房间，但他们当中部份人又再次回到五楼。他们已不再紧张，当中两人更走到无人处偷偷接吻（这件事在多年以后的聚会中才有人说出来）。再有一名酒店职员到场，友善地指引他们回房。

“我们都只是20出头，很傻、很幼稚，觉得那次经历十分刺激也无伤大雅。但事情发生之后这么多年，如果我当时知道后果，我不会那样做。”

凯文与团友们最终于五点回到房间，收拾好行李准备离开平壤，此时距接送小巴到达仅余两小时。

Poster on the fifth floor 图片版权 Calvin Sun
Image caption “我们的将军是最好的。”

清晨七点，一行人仍精神不错，等候着小巴接他们到平壤国际机场。但当有酒店人员登上小巴并要求他们下车时，大家开始感到担忧。

导游说，他们知道其中一名团友做过什么，并指现在自行招认是最好的办法。全团人均静默以对。

一名政府人员开口说，羊角岛酒店房内一条毛巾未经准许被带出了酒店，如果这团人要回家，必须归还毛巾。无人承认是自己所为。

导游与政府人员商议，请他们先行离开车厢，涉事人就会将毛巾交出放在地上，这是最快解决问题的方法。保安接受，毛巾被归还，肇事者没有被点名。

这个旅行团终于抵达机场，在闸口将朝鲜签证交出，飞离该国，他们的护照上没有任何朝鲜印章。

翌日，凯文展开他第二学年的学习。他很少想起那隐藏的第五层楼，直到四年之后。

presentational grey line

2015年，美国大学生奥托·瓦姆比尔参加了凯文当年参加过的旅行团，由同一间旅行社“青年先锋旅行社”（Young Pioneer Tours）带往朝鲜，下榻羊角岛酒店。之后朝鲜当局指控瓦姆比尔，在羊角岛酒店试图偷走一张海报。

瓦姆比尔遭到审讯，并被迫在电视镜头前认罪，被判罪成，刑罚为15年劳动教养。瓦姆比尔在被拘禁期间受伤，并进入昏迷状态，之后一直没有恢复意识，最后于2017年六月去世。他的死讯成为国际新闻头条。

低清晰度的监控录像显示，瓦姆比尔闯入了酒店不对外开放的范围。曾经到过羊角岛酒店的人确信，当时21岁的瓦姆比尔闯入的无疑是酒店五楼，在那里撕走了一张海报——朝鲜政府及酒店从未证实这一点，也从未承认五楼的存在。

Otto Warmbier being held by two North Korean guards 图片版权 Reuters
Image caption 美国大学生瓦姆比尔在朝鲜劳改营中受伤，之后去世。

“我们去的时候，那里没有可以撕下的海报，墙上的图画都是画上去、或钉在墙上的”，凯文回忆：“我们也从没试过去撕、也没想过要碰那些东西，反正那里也没有东西可以偷，除了在监控房外那双鞋吧。”

瓦姆比尔的死令外界关注到朝鲜旅游业。包括青年先锋旅行社在内的数间旅行社，表明将不会再接收来自美国的游客前往朝鲜，并检视安排西方游客赴朝的做法，以及在网上写明，羊角岛酒店的五楼绝对不可踏足。

凯文如今是一名急救室医生，即将结束驻院；他仍不时抓紧机会旅游，博客的追踪者达数千人。然而，现在的他对自己的行动变得小心。

“我为奥托的事感到极其难过。发生了这样的事，我建议所有旅行者尊重当地的习俗。但回到当时，我根本无从得知我们的行为越了矩，也不可能知道那会带来像奥托那么悲剧的结局。”

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