美国共和党人“叛变” 不许特朗普松口救中兴

图片版权 AFP Image caption 美国商务部五月禁止美国公司向中兴出售电子零部件，中兴指措施令它的业务几乎"停摆"。

美国参议院通过法案，恢复美国商务部早前针对中兴的制裁，推翻特朗普总统早前的决定。投票支持恢复制裁的议员不少跟特朗普同属共和党，有分析认为这显示特朗普早前决定“放生”中兴，惹怒了许多议员。

美国商务部在四月指中兴公司违反美国针对伊朗的禁运，禁止美国公司向中兴出售电子产品零部件作为惩罚，但美国商务部六月按照特朗普的指示与中兴达成新的替代方案，让中兴支付10亿美元罚款和更换管理层后恢复业务。

美国参议院的决定并不代表针对中兴的制裁立即恢复。议案还需要获得众议院通过，再由总统签署确认。因此，各方可能需要就中兴的惩罚作出妥协。

议员说了甚么？

美国参议院在周一（6月18日）以85票赞成，10票反对，通过2019年度国防法案，当中包括恢复制裁中兴的条款。美国国会每年都会审议这个主要通过美国国防预算的法案，例如今年的法案通过给美国军队拨款6,390亿美元，但国会议员有时候会利用它来通过其他措施。

投票支持议案的议员中，46名是共和党人。四名推动恢复制裁中兴的参议员包括共和党议员马尔科·鲁比奥（Marco Rubio）和科顿（Tom Cotton），还有民主党议员舒默（Chuck Schumer）和荷伦（Chris Van Hollen）。他们在法案获得通过后发表联合声明，感谢参议院跨党派议员投票支持议案，并呼吁众议院的议员也要投票支持。

多名参议员在审议议案期间，都批评特朗普与中兴达成的新协议。其中科顿指，减轻对中兴的制裁等于向中国和世界其他国家发出讯息，让他们可以随意违反美国对别国的制裁，而不会面对任何后果。他警告说，美国“无法承担”发出这个讯息的后果。

图片版权 Reuters Image caption 投票支持恢复制裁中兴的议员，包括共和党议员、美国国会及行政当局中国委员会主席鲁比奥。

舒默更形容，中国政府在中兴事件中似乎比特朗普政府“棋高一着”，美国国会必须恢复对中兴的制裁，把特朗普政府的做法改过来。

彭博社引述美国战略与国际研究中心（Centre for Strategic and International Studies）研究员赖因施（Bill Reinsch）说，美国国会在贸易问题上公开与特朗普对抗，这还是头一次。他指出，这显示议员对特朗普对中兴的“减刑”十分愤怒。

接下来的立法程序如何？

美国众议院早前同样通过了2019年度国防法案，但众议院当时审议的版本没有有关恢复制裁中兴的条文。众议院接下来必须表决参议院通过的版本，才能送交总统特朗普签署确认，让这项法案正式成为法例。

如果特朗普运用否决权，参众两院就必须重新表决议案。到时候，如果议案在两院分别都获得最少三分之二的议员投票支持，就能正式成为法律，特朗普再无权否决。

这个法案涉及美国的国防预算开支，因此不大可能会被否决。路透社分析指，各方最终可能妥协，把制裁中兴的措施，变成禁止美国国防部与中兴和华为有生意往来的任何公司有联系。