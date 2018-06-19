2018世界杯：足球狂欢能否令俄罗斯迎来“婴儿潮”

图片版权 Getty Images Image caption 数据显示，这其实是一座有催情作用的奖杯……

对于俄罗斯的人口专家来说，世界杯的重要性将会一直延伸到7月15日结束之后很久。

他们将会继续关注出生登记数字，以观察足球是否会再一次令赛事主办国的生育率产生积极影响。

此前有研究显示，运动赛场上的好成绩与参与国家的婴儿出生率之间存在着一定联系，因为“感觉好了”，可能就会令人觉得“感觉来了”。

生育率下降

图片版权 Getty Images Image caption 人们将体育赛事与婴儿潮联系在一起

这对于俄罗斯来说，或许是个好消息，因为这个国家在1992年进入人口负增长阶段，自此就一直面临着人口危机。

美国全球政策智库兰德公司（Rand Corporation）的报告指，那是俄罗斯战后历史当中第一次出现人口负增长。

一些人估算，到2050年，该国人口有可能从现在的1.43亿下降到1.11亿，成因可能是生活水平下降、高死亡率和低生育率几个因素的共同作用。

根据世界银行（World Bank）的最新数字，俄罗斯的出生率是每千人13人，比大多数国家都高——包括英国以及好几个欧盟国家在内。

飙升

图片版权 Getty Images Image caption 到2019年3月，俄罗斯医院或许有得忙了

不过，与1960年对比，这个数字几乎下降了一半，而其它国家的下降幅度则相对较小。

这一问题令克里姆林宫担忧。去年11月，俄罗斯总统普京启动了一系列改革，旨在鼓励俄罗斯人生孩子。

重点之一是向有新生婴儿的低收入家庭提供优待，包括在孩子出生后前18月发放津贴。

至于足球，也会对此有帮助吗？

对于这个问题的研究是近些年才开始的，不过在英国，据广泛报道指，1966年英格兰主办并赢得世界杯冠军之后的几个月里，那里的出生率出现飙升。

最有力的证据来自 2007年，在德国主办2006年世界杯九个月之后，该国医院报告的出生率上升达15%。

虽然当时那支年轻的德国队最终只是第三名，但是一届成功的比赛令人们陷入了狂欢。关于那个夏天，甚至还有一部催泪的纪录片。

“伊涅斯塔一代”

图片版权 Getty Images Image caption 2009年射入关键一球的伊涅斯塔是名符其实的“孩子王”？

“快乐的心情通常会释放荷尔蒙，从而令人比较容易怀孕，”产科医生罗尔夫·克里奇（Rolf Kliche）向德国媒体表示。

“对很多人来说，在比赛过程当中感受到的兴奋在比赛终场哨响后仍然会持续下去，并且会被释放在其它地方。”

2015年，BBC报道称，南非金山大学（University of Witwatersrand）的研究人员在该国录得了不寻常的男婴出生率上升。

他们的结论是，2010年世界杯诱发了这一现象。那是世界杯第一次在非洲大陆上举行。根据研究人员指，世界杯期间席卷全国的喜悦之情，令南非人的性生活频繁。

你的器材不支持播放多媒体材料 2018俄罗斯世界杯：东道主的“微笑挑战”

“已知的是，如果人们性交的频率较高，往往就会倾向于生男孩多过女孩，”该校其中一名学者格温尼亚伊·马苏库梅博士（Dr Gwinyai Masukume）说。

甚至在巴西，即使该国作为2014世界杯主办国在半决赛中以7-1惨败于德国，出生率仍然出现飙升。巴西统计局的数据显示，2015年3月的婴儿出生率较前一年有7%的明显增长。

足球对于出生率的正面刺激甚至不需要一届完整的赛事。2013年，《英国医学期刊》（British Medical Journal）一份研究报告创造了“伊涅斯塔一代”（Generation Iniesta，另译因尼斯达）这个词语，用来形容2009年5月6日，这名巴塞罗那的西班牙球员在比赛最后时刻打进一球之后所刺激起来的新生命。

意大利式幽默

那是比赛最后一分钟，他在伦敦对阵切尔西的一脚神奇的射门，将加泰罗尼亚人的球队送进欧洲冠军联赛（Uefa Champions League）决赛。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ASRomaEN We might be selling a few of these in 9 months 😂👪 pic.twitter.com/GMlQt9uhuE — AS Roma English (@ASRomaEN) 2018年4月11日

该项研究分析了加泰罗尼亚中部各医院的婴儿出生情况，结果显示在2010年2月，也就是伊涅斯塔那个进球之后9个月，“新成员”数字上升了16%。

这一数字与那一年后半期的数据形成鲜明对比：那一段时间的出生率有所下降，报告的作者将此归因于西班牙当时的经济危机。

“我们的研究结果还显示，2010年下半年也出现过出生率下降，”研究人员写道，“可能是因为西班牙的经济危机，想必是和‘理性造人’有关”。

球场与卧室之间的关系变成了一个热门话题。今年较早前的欧冠比赛，意大利球队罗马在主场凭借补时阶段的进球实现了神奇逆转，赛后该俱乐部在其推特（Twitter）帐户上抖机灵地推销它的婴儿用品。

推广说：“9个月之后这些东西或许卖得动了啦。”

冰岛的“火热”之夜

图片版权 Getty Images Image caption 这个冰岛小女孩是2016年欧洲杯之后的结晶吗？

冰岛同样因为一场比赛就来了兴致：2016年6月，本届世界杯最小的参赛国在欧洲杯当中令人震惊地淘汰了英格兰——据估计，当时有2.7万冰岛人，几乎相当于该国总人口的10%，都去现场观看了那一届比赛。

九个月之后，当地媒体报道，该国的婴儿出生率出现历史新高。而随着他们在2018俄罗斯世界杯首战1－1逼平了夺冠热门阿根廷，这一切还有可能再次发生。

那俄罗斯又怎样呢？

虽然他们在6月14日的首场比赛以5－0大破沙特阿拉伯，但是人们不期望这支本届世界杯参赛队当中世界排名最低的球队走得很远。

不过，南非的例子已经证明，即使在球场上成绩平平，但仍然有可能在其他地方一击即中……