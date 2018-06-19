中美贸易战：中国口诛笔伐官民齐上阵

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美国总统特朗普向中国和世人宣示了他要与中国打这场贸易战。

美国在上周五（6月15日）宣布对中国价值500亿美元商品征收25%关税。中国随即反击，宣布向美国进口产品征收对等关税。

19日，特朗普威胁说，要在中美贸易战中继续加码，对价值2000亿美元的中国商品征收10%的关税。

美中贸易争端的升级，在中国官方媒体和民间都引发强烈反应。

在中方看来，特朗普的制胜战略是“打你白打，不许还手，还手就再打你狠点儿，直到你无还手之力”。

官方媒体指责特朗普的自大狂妄已经到了“丧失理性”的程度。

“蛮横无理”、“对华豪赌”

官方喉舌《人民日报》的社论定下了基调： "自从挑起贸易争端至今，美方的反复无常已成为'常态'......让中国进一步认清了特朗普政府蛮横无理、自私任性的面目。"

新华社的评论苦口婆心的规劝： "智者筑桥，愚者筑墙。在经济全球化的今天，没有与世隔绝的孤岛，没有哪个国家愿轻易自筑藩篱，逆历史潮流而动。"

《人民日报》旗下的小报《环球时报》说话就更冲了，6月19日的社论标题：《特朗普押上美国公众利益对华豪赌》。

社评说：“特朗普在赌博。他寄希望于自己的任性和偏执表现可以被中国这样的大国接受，在他的威胁之下，中国会为了避免更大损失而忍气吞声......”

社评嘲笑特朗普是在白日做梦。“不仅中国政府，整个中国社会都不可能接受美国的极限施压和讹诈。”

“跟美国掰腕子”

如果说，官方的社评要斟字酌句，严谨缜密，中国老百姓上到社交媒体上，就更加口无遮拦了。

社交媒体上反映的群体情绪总体上是支持政府跟特朗普对着干。但是，叫阵的同时也反映出"麻杆打狼两头怕"的心态，"有产者"与"无产者"的反映有明显不同。

比如，在中国平民阶层聚集的《今日头条》平台上，激愤之情溢于言表：

老破吉他 ：4亿人的体量跟14亿人的体量掰手腕，谁伤的更严重毫无疑问。

仁术度人：对于美国这种流氓国家，那就是寸步不让，针锋相对，不有丝毫幻想！

南海有家： 在这场贸易战中，坚决支持祖国的任何决定！

春秋之后：中国百废待兴的年代都能打过老美，现在害怕吗？那是笑话

但是，炒股票的，炒房产的，心里似乎就不那么踏实。

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中美贸易战一触即发，一旦打响第一枪，如何收场，现在仍然难以预料。

中国的微博上，一位网民的帖子道出了他超出贸易之外的隐忧：

“2000亿，应该不是‘贸易战’了，冲着制度来的。”