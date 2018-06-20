图片版权 Getty Images Image caption 人类真的变笨了吗？

人类发展到21世纪，科技飞速发达然而智商却出现下降，尤其是1975年以后出生的年轻人，智商（IQ）平均得分要比其父辈低。

它似乎显示，人类变得越来越笨。真是这样吗？这其中有什么原因呢？

这是根据丹麦、英国、法国、荷兰以及芬兰这几个西方国家调查和研究的结果。据信这是对此现象首个比较权威性的研究。

世界人口智商在第二次世界大战（1939-1945）后有显著上升，并且在其后的60-70年中呈现稳固上升阶段。英国《泰晤士报》的近日报道这样说。

这一现象也被称为弗林效应（Flynn effect），即指智商测试的结果逐年增加。

但目前年轻人的智商平均得分开始出现下降趋势，一些专家已经开始称之为反弗林效应。

智商测试

通常智商测试（IQ test）测验一个人在数字、空间、逻辑、词汇、创造、记忆等方面的能力。

一般来说，50%的人口，即人口中的一半人属于正常和平均智力水平（得分在90-109之间），得分在110以上就属于高智商者，即很聪明。据说，爱因斯坦的智商是160，属于天才类。

但为什么1975年以后出生的人智商开始下降呢？

图片版权 Getty Images Image caption 智商测试是50年前设计的，可能已经不能再适应今天的需要。

研究人员认为这可能有几个方面的原因，其中包括环境因素，例如教育系统的改变、数码时代人们花更多的时间浏览互联网、阅读量减少等。

科学家说，它与数学和语言教学方式的改变有关。人们读书的时间减少了，但看电视和上网的时间增加了。年轻人花在社交媒体，比如Instagram上的时间多了。

与时俱进？

同时，在数码时代智力（intelligence）的概念也可能发生了变化，传统智商测试已经不能适应时代的变化。

但这是否意味着网络时代和新技术反而限制了我们大脑的能力了呢？美国加州大学旧金山分校记忆与老化中心教授凯瑟琳·普森（Katherine Possin）认为，这其实要考虑其它的因素。

普森说，"近年来人们学习和工作的方法已经发生了变化。我们今天所生活的社会智力不能再基于记忆力以及数学或是词汇知识。但这些正是传统的智商测试衡量一个人智商水平的方法。"

普森认为，这并不一定意味着智商在下降，但它显示了人们学习和推理方式的改变。然而，测量智商的工具和手段并没有与时俱进。

图片版权 Getty Images Image caption 这些数据主要基于男子，并不包括女生。

普森说，"数码世界的新工具正在帮助我们用不同的方式去思考，因此我觉得智商测试需要适应我们思维和工作方式变化这种新趋势。"

"我们需要包括不同类型智力的测试，只有这样才能真正看到随着时间推移智力的变化，" 普森说。

男子数据

这次智商测试的结果主要是在西方比较发达的国家进行，它并不包括发展中国家以及女性的数据。

奥斯陆Ragnar Frisch经济研究中心的Ole Rogeberg博士 和 Bernt Bratsberg分析了从1970到2009年服役的73万名挪威男子的智商测试数据，结果发现，1991年出生的男子比1975年出生的人平均得分低5个点，而1975年出生的人又比1962年出生的人少3个点。

这一研究发表在《美国国家科学院院刊》（PNAS）上。

还有一些学者认为，智商平均得分的下降跟遗传有关系。他们的观点是，智商低的人生孩子多，因此拉低了平均智商得分。

但这一观点受到了挪威报纸以及一些学者的攻击。

Rogeberg博士认为比较可信的原因是孩子们教育方式的改变。他说，孩子们更多的时间是在玩，而不是像过去那样看书学习，做算术。

定义改变

他强调说，这一结果并不一定意味着今天的年轻人比他们的父辈更愚笨。

图片版权 Getty Images Image caption Rogeberg博士认为比较可信的原因是孩子们教育方式的改变

他表示，智力的定义需要改变，以跟上数码时代技能的需要。

因为人们的智力是由流体智力与晶体智力（fluid and crystallised intelligence）组成的，其中晶体智力是由教学和训练而成的，但流体智力是一个人发现新趋势并运用逻辑解决新问题的能力。

传统的智商测试主要测验人们的晶体智力能力，即强调数学和语言能力。传统教育方法更有利于这方面的训练。

所以，Rogeberg博士说，如果智商下降主要是这方面的原因，那无需过分担忧。

英国伦敦国王学院的神经心理学教授罗宾·莫里斯（Robin Morris）也持此观点。

另外一些专家表示，除了环境因素外，我们也需要观察运动与食物是否对人们的智力有微妙影响。

此外，数码时代要求现在的年轻人具备一种新智力才能应对，这一能力可能是半个世纪前所设计的传统智商测试所无法捕捉到的。

谁知道呢？这一切，可能只是长期辩论的开始而已。