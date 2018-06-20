美国从联合国人权理事会退群的前因后果

图片版权 Reuters

美国周二（6月19日）宣布退出联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council），称该组织存在“政治偏见”。

美国常驻联合国代表妮基·黑利（Nikki Haley）与美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）在新闻发布会上宣布了退出决定，指联合国人权理事会并未能有效捍卫人权。

联合国人权理事会成立于2006年，总部设在瑞士日内瓦。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @UNHumanRights "Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights — UN Human Rights (@UNHumanRights) 2018年6月19日

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）回应称，更希望美国留在理事会。联合国人权事务高级官员扎伊德·拉阿德·侯赛因（Zeid Ra'ad Al Hussein）则表示，对美国此举十分失望。与此同时，以色列却赞扬了这一决定。

活动人士表示，美国的退出可能会影响监督和处理全球侵犯人权行为的行动。

这是一个什么样的机构？

联合国在2006年成立人权理事会，取代此前的联合国人权委员会。联合国人权委员会曾因让人权记录不佳的国家成为成员国而备受批评。

联合国人权理事会由全球47个国家组成，理事会成员国每届任期3年。

图片版权 EPA Image caption 理事会每年召开三届会议，审视联合国成员人权状况

理事会每年召开三届会议，审视联合国成员人权状况，理事会称该过程可以给所有国家机会陈述他们为提升人权状况所做的努力。该过程被称为普遍定期审议。

联合国人权理事会也会派遣独立专家、设立调查委员会报告叙利亚、朝鲜、布隆迪、缅甸以及南苏丹的人权情况。

美国为什么退出？

决定退出联合国人权理事会之前，美国数年来曾多次批评该机构。

2006年，美国就拒绝加入该理事会，称该理事会与联合国人权委员会一样，让人权记录不佳的国家成为成员国。

2009年，奥巴马担任美国总统时，美国加入了联合国人权理事会。2012年，美国连任当选人权理事会成员。

但是，2013年中国、俄罗斯、沙特阿拉伯、阿尔及利亚和越南当选理事会成员后，人权团体对该机构提出了新的批评。

图片版权 Getty Images Image caption 中国的人权情况一直备受批评。图为中国异议人士艾未未（左）与维权律师浦志强（右）

随后，以色列抵制该理事会的一项审议，称遭到理事会不公正的批评。

去年，黑利对理事会表示，难以接受理事会通过了针对以色列的决议，却没有考虑对委内瑞拉提出任何决议。在委内瑞拉的政治动荡中，有数十名抗议者被杀害。

周二，尽管黑利批评了联合国人权理事会，但她表示，美国退出并非意味着放弃其人权承诺。

退出会有什么影响？

对于美国的退出，一些国家很快做出了回应。

中国外交部发言人耿爽称，中方对此表示遗憾。他表示，中国将继续与各方一道，通过建设性对话与合作，为国际人权事业健康发展做出自己的贡献。

英国外交大臣约翰逊（Boris Johnson）称该决定令人遗憾，并表示英国虽然希望人权理事会改革，但将致力于从内部加强该理事会。

俄罗斯卫星通讯社则报道，美国宣布退出后，俄罗斯申请参加2021至2023年人权理事会成员国选举。

一些人权团体批评美国退出的举动。

人权观察执行董事肯尼思・罗斯（Kenneth Roth）表示，特朗普政府作出这一决定并不让人意外，但这一决定表明美国似乎只关心以色列，“特朗普总统决定，‘美国优先’意味着在联合国无视叙利亚平民和缅甸少数民族的苦难。”

罗斯称，美国的退出意味着放弃帮助世界上其他地区的人权问题受害者，包括叙利亚、也门、朝鲜和缅甸。“现在其他政府需要加倍努力，确保理事会解决世界上最严重的人权问题。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @netanyahu Israel thanks President Trump, Secretary Pompeo and Ambassador Haley for their courageous decision against the hypocrisy and the lies of the so-called UN Human Rights Council. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 2018年6月19日

但是，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）在社交媒体上支持这一举动，赞扬美国“有勇气的决定”。

分析－BBC记者纳达·陶菲克（Nada Tawfik）

这只是特朗普最近一次拒绝多边主义，可能会让那些指望美国保护、促进世界人权情况的人感到不安。

美国与联合国人权理事会之间一直存在冲突。布什政府曾抵制该理事会，理由与特朗普政府的许多理由相同。当时的联合国大使是约翰·博尔顿（John Bolton），他目前是特朗普的国家安全顾问，也是联合国的批评者。

直到2009年，美国才在奥巴马政府的领导下重新加入人权理事会。许多盟友试图说服美国留在理事会，甚至许多赞同美国对理事会的长期批评的人都认为，美国应该积极在内部改革理事会，而不是退出。