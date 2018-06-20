越南“反华”示威为何还在持续

图片版权 Getty Images Image caption 越南针对经济特区法案的示威，在个别省份演变成大规模骚乱。

越南连续第二周爆发示威，抗议政府计划为外国投资商设立新的经济特区的法案。尽管越南官方否认，反对者质疑该法案将给予中国投资者优待。

越南官方媒体引述越共中央总书记阮富仲日前强调，特区“不是专门给任何一个国家设立”，参与投资者须经严格审批，“不损害国家领土主权”。

阮富仲不点名批评有人“煽动反对”法案，是“利用民众爱国之心，从事分裂破坏活动”，必须惩处。

越南总理阮春福表示，“煽动群众过激情绪，阻碍执法”等行为已对民众的平安生活和越南的投资环境造成恶劣影响，他呼吁民众尤其是年轻人”时刻保持高度警惕“。

越通社说，越南现行土地法规定经济区租赁的土地使用期限最长延至70年，但针对部分资金投入大、回收周期长的重大工程，政府总理可以考虑拟延长外商租赁土地年限至99年。

针对有关法案的示威于6月10日第一次爆发，​​胡志明市、河内、芽庄、岘港等多个主要城市均有大批民众上街，部份人高举“不要中国”标语，平顺省的示威更演变成流血冲突；但在刚过去的周日，虽然主要城市的警备增强，但在中部河静省仍有逾千人示威。

越南河静省民众星期日手持"不要给中国共产党租赁土地，即使一天也不行"，以及"网络安全法案扼杀自由"的标语举行了抗议。

反对声音“被利用”？

法案计划在越南北部、中部及南部富国岛设立三个经济特区，以优惠政策吸引外国投资者。有关法案并无明确提及中国。

越南与中国曾有过不愉快的历史。路透社引述政治分析人士说，许多越南人对华有着固定的思维模式，加上社交媒体脸书上流传的信息，加深了越南民众对中国人的猜疑，即与中国有关的利益方正在影响越南的国家政策。

华盛顿国际战略研究中心东南亚专家希伯特说，“越南政府低估了国内的反华情绪程度。许多越南人认为，越南政府面对中国时没有足够的能力来保护国家主权。“

在越南9,000多万民众当中，约有半数都使用脸书等社交媒体，这使有关情绪很容易在网民中发酵，并引发群情激愤。

在上周的全国性示威爆发后，越南国会推迟表决《关于云屯、北云峰、富国特别行政经济单位法草案》，将表决延至今年10月。

越南国会主席阮氏金银在解释为何决定搁置表决时，称国会“高度赞扬人民的爱国精神和人民对国家重大问题的关注”，但同谴责有人“歪曲事实、煽动、造成社会混乱”。

图片版权 Getty Images Image caption 在平顺省的示威中，有多架车辆被焚毁。

越南总理阮春福表示，特别行政经济单位法草案制定的目的，"在于为云屯、北云峰和富国三个特区招商引资工作注入活力，并使之成为越南经济增长的引擎"。

中国驻越南大使馆连日来亦分别与当地官员及媒体会面。使馆临时代办尹海虹表示，近日的“涉华示威”，起因是越南内部事务，“同中国没有任何关联”，指有“一些别有用心的人”刻意歪曲事件。

使馆公告指，尹海虹已向越方交涉，要求对方确保中资企业人员财产安全，并“以实际行动挽回事件（对中越关系）的消极影响”。

示威与冲突

越南各地的示威活动大致和平，但在中南部的平顺省，示威者与警方冲突演变成流血事件，有示威者向防暴警察掷石，亦有示威者放火烧车，造成28名警员受伤及十多架车辆被烧毁。

事件中有超过一百人被捕，并被控以“扰乱公共秩序”、“煽动民众聚集扰乱秩序”等罪名，被捕者包括一名美籍人士。

路透社引述当地律师陈武海（音译）指出，平顺市群众对中国的愤怒由来已久：当地民众不满中国方面滋扰渔民，认为中资在当地建造的发电厂污染环境，导致当地森林被砍伐的矿场，矿产主要出口至中国。

陈武海认为，当地民众认定平顺省地方政府已被中方商业利益收编，贪腐严重，对地方政府失去信任。

不过，越南外交部发言人黎氏秋恆称，有关示威是"极端分子""煽动非法集会"。她并说，越南政府以该国人民的利益为重，但支持贸易和投资。