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世界杯期间，连锁快餐汉堡王（Burger King）俄罗斯分支的一则广告招致了众怒。

这则广告称，世界杯期间，成功怀上世界杯球员孩子的女性将赢得三百万卢布（47,000美元）的奖金，并且可以终生免费吃汉堡王华堡（Whopper Burgers）。

广告一出，舆论哗然，俄罗斯公众对此表示愤怒，要求汉堡王立即将广告删除。

社交软件Telegram上一个俄罗斯女权组织称，“这个广告反应了社会对我们女性的看法”。

无论是广告还是媒体，俄罗斯女性都被描绘成“寻找猎物的性捕食者”。亲克里姆林宫的媒体描述了俄罗斯女性如何“引诱外国球迷”以及如何与他们搭讪。

《莫斯科共青团报》（Moskovsky Komsomolets）发表了题为“爱的小伎俩：俄罗斯美女迷住外国球迷”的报道，而俄罗斯体育媒体网站championat.com也发布了题为“俄罗斯美女如何诱惑外国人”的文章。

据在视频网站Youtube上发布一段视频显示，一名俄罗斯国家电视台主持人称，“成百上千的荡妇（vamps）正涌入莫斯科”来与外国球迷相会。

体育媒体网站championat.com还建立了一个每日综述的专栏，点评“最美世界杯美女”。

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俄罗斯的性别歧视

在俄罗斯这个国家，女权主义的声音很少。俄罗斯各大电视台很少讨论性别平等议题，有的节目即使提及女权主义，也会被批评为这是“西方意识形态试图诋毁俄罗斯的传统价值”。俄罗斯女性似乎很少对此发起反击。

俄罗斯维权人士波波娃（Alyona Popova）告诉BBC，俄罗斯女性普遍缺乏自信。“如果男人到处叫嚣女人只是一具身体，找理由为性骚扰正名，并且谴责家暴受害者，称正是因为她们的行为才导致了被家暴，那么女人就认为，这些现象都是正常的。”她说。

波波娃提及了近期一起涉及俄罗斯国会议员列昂尼德•斯卢茨基（Leonid Slutsky）性骚扰的案例。斯卢茨基被指性骚扰多名记者。尽管公众对此很愤怒，但斯卢茨基并没有因此下台，国会道德委员会认为针对他的所有指控都不成立。

性别歧视肆虐

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯世界杯啦啦队

一则视频显示，一群巴西球迷在用葡萄牙语唱一首粗俗的歌曲，旁边站着一名显然不懂葡萄牙语的俄罗斯女人。这则视频在巴西引起了公愤，但是在俄罗斯几乎都没激起什么波澜。

视频里，俄罗斯女人一直在微笑，她还试图与巴西球迷一起唱，但她并没有意识到，这首歌唱的是她身体的某个部位。“我猜，她以为这些外国人承诺要带她去外国吧。”一名Telegram用户开玩笑称。

一些俄罗斯人在互联网发起了倡议书，他们号召当局处罚这些行为，目前已经征集到2500个签名。视频上部分人的身份已经被巴西媒体锁定。

波波娃抱怨称，俄罗斯法律似乎鼓励外国人“自由地物化俄罗斯女人”。

虽然俄罗斯在斯卢茨基丑闻后试图立法，但目前，俄罗斯没有关于性骚扰的立法。

“我们应该为女性在媒体上有一个新的形象而奋斗。但现在的情况是，我们的媒体一直在错误地刻画女性形象。”波波娃说。