总理妈妈　全职爸爸　新西兰第一家庭迎来千金

图片版权 Reuters Image caption 阿德恩在社交网站Instagram上载与新生儿的合照

37岁的新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）在奥克兰一间公立医院诞下一个女婴。

阿德恩在社交网站Instagram公布这项消息，并发布了与伴侣克拉克·盖福德（Clarke Gayford，奇勒·加福特）和新生儿合影的照片，笑容幸福。

“我感到很幸运，能诞下一个健康、重3.31公斤的女婴”，阿德恩写道：“感谢大家的祝福和好意。”

阿德恩是继巴基斯坦总理贝娜齐尔·布托（Benazir Bhutto）之后，全球第二位于在任内生育孩子的民选国家领袖。

“传统智慧或会认为，这些因素不利其最高层政治生涯，但这已被证实为错误。”新西兰前总理海伦·克拉克（Helen Clark）撰文指，阿德恩至今未与伴侣成婚，又在任内产子，“以从容之姿打破了多重玻璃天花板”。

“新西兰也向全世界显示了，一个总理怀孕生育完全是可以应付的，男性担当全职家庭照顾者也没什么大不了。”

图片版权 Getty Images Image caption 阿德恩挺著大肚子仍继续总理工作出现各式公开场合。

图片版权 AFP Image caption 去年10月，阿德恩以37岁之龄，当选成为新西兰首位"80后"总理。

生育与工作

阿德恩将会休六个星期的产假，期间由副总理温斯顿·得斯代理职务；不过阿德恩表明，自己在休产假期间，仍会阅读内阁文件及参与重大决策。

去年10月，阿德恩以37岁之龄，当选成为新西兰首位“80后”总理。履新不久，阿德恩就在今年一月宣布自己怀孕的消息。

在大选前七周接任新西兰工党主席，后成为该国自1856年以来最年轻总理的阿德恩，本就备受国际媒体关注，她在位怀孕的消息更引发了无数关于性别的讨论。

早于选举期间，阿德恩就曾被问及是否打算在任内生育，对方指选民有权知道她的计划；阿德恩批评这个问题“不可接受”，强调妇女在职场的工作机会，不应因生育而遇阻。

你的器材不支持播放多媒体材料 “我不介意大家关注我怀孕”

“什么时候生儿育女，是一个女性自己的决定，这一点不应左右她们应否获得特定工作机会。”阿德恩当时表示。

公布孕讯时，阿德恩自己此后将有两个身份，即总理与母亲；而其伴侣、本身是当地著名电视主持的盖福德，则会担任“全职父亲”，主力照顾两人的孩子。

史上第二位任内当妈妈的总理

全球首位在履职期间分娩的民选国家领袖，是巴基斯坦首任女性总理贝娜齐尔·布托。她于1990年在任内诞下女儿巴赫塔瓦尔（Bakhtawar B-Zardari），产后一天就回到总理的岗位。布托于2007年遇刺身亡。

巴赫塔瓦尔的推特个人简介为“首个由在位女总理所生的孩子”。她亦有在推特上向阿德恩致贺，附以一篇讲述其母布托“显示了你可以同时当一名总理与一位母亲”的报道。

巧合的是，阿德恩女儿诞生的今天，正是布托的诞辰。

图片版权 Getty Images Image caption 巴基斯坦的贝娜齐尔．布托是全球首位在履职期间分娩的民选国家领袖

今年四月，美国亦出了史上首位在位期间生育的参议员、民主党籍的塔米·达克沃斯（Tammy Duckworth，谭美·达克沃斯）；为了令带着孩子的她能亲身参与表决，参议院通过一项修例，容许参议员（不论男女）均可带一岁或以下的婴儿进入会议厅。