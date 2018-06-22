吃货攻略 你不可不知的十大俄罗斯美食

俄罗斯，世界上幅员最广阔的国家，横跨欧亚大陆，物产丰富，历史悠久，文化独特。

Image caption 红菜汤配酸奶，冷热皆宜。

借着世界杯的东风，品尝俄罗斯的名菜：无论你在家看球还是去主办国捧场，这些名菜一定要尝尝。

1. 红菜汤（Borscht）

红菜汤是一道浓浓的杂菜汤，冷热皆宜。

红菜汤，顾名思义多以甜红菜头为主料(所以汤色大多为红紫色)，加入马铃薯、红萝卜、洋葱和牛肉块。

俄罗斯人在喝红菜汤的时候通常会加入一勺酸奶增加风味。在点餐的时候要想好是否要加酸奶喔!

如果在家里喝这道汤，记得远离地毯。

2. 酸辣汤（Solyanka）

这款又辣又酸的浓汤，又被称为“罗宋汤”。

据称，罗宋汤这一名称来自 Russian soup的音译，源自早年上海的洋泾浜英语。

酸辣汤一般有以下三种口味：鱼、肉和蘑菇。传统上，这道汤还加有腌酸黄瓜和盐水熬制。而“盐”正是这道菜的俄罗斯名字。

最关键的一点是，这据说还是一道醒酒汤。无论是为球队庆功还是浇愁都用得上。

3. 布利尼薄饼（Blini）

Image caption 鱼子酱与布利尼薄饼，俄罗斯人的小吃。

布利尼薄饼，这款俄罗斯版薄饼，集中式摊煎饼和法国煎饼于一身，可咸可甜。

饼皮是用面粉、牛奶、奶油、糖或盐调制成面糊，在特制铁锅上快速煎熟。

咸饼通常加上熏三文鱼、蘑菇或鱼子酱；甜饼则抹上果酱和炼乳。

4. 鱼子酱（Caviar）

俄罗斯鱼子酱与鹅肝、松露并列为“西方三大珍馐美食”，传统上用取自鲟鱼的鱼卵制成。

如今，用各种鱼卵制成的鱼子酱在世界各地都有销售，但最上等的鱼子酱，仍然来自里海和黑海产的三种鲟鱼。

鱼子酱一般放入汤中或夹面包饼干吃，也可以单吃。

不过，切记不要用银勺或金属勺，因为这些金属会破坏鱼子酱的鲜味。所以，吃鱼子酱时，记着把家里的骨质勺、天然兽角勺或贝壳勺拿出来。

Image caption 由比利时人首创的俄罗斯色拉

5. 烤肉串（Shashlik）

俄罗斯烤肉串源自土耳其的炭火烤肉，香嫩多汁，十八世纪中叶传入俄国。

烤肉串可以是羊肉、牛肉、鸡肉或三文鱼串，通常就着面包和酸黄瓜吃。吃惯了切得很小块的肉串，俄罗斯大块头的烤肉串一定会让人体会到北方民族大口吃肉的酣畅淋漓。

6. 俄式奥利维尔色拉（Olivier salad)

世界有名的奥利维尔色拉凉拌菜，有切片的煮土豆、红萝卜、酸黄瓜、煮鸡蛋、肉、豆，与蛋黄酱拌匀。

实际上，发明这款色拉的奥利维尔，并不是俄罗斯人，而是一个来自比利时的名厨。

1860年代，奥利维尔是莫斯科一家著名餐厅的大厨。他发明的这道菜当年可谓独步天下，立刻成为餐厅的招牌菜。

而这道菜的菜谱，特别是凉拌时的调料，属于餐厅的顶级商业秘密，严格保守了相当长的时间，直到1894年才首次公之于众。

7. 俄式饺子（Pelmeni)

Image caption 俄罗斯馅饼被称为皮罗什基。

与中式传统饺子相似，俄国饺子的馅儿选项更多，除了羊肉、猪肉、牛肉配上洋葱和蘑菇，还可以是奶酪馅儿和水果馅。

俄式饺子的外形也被发扬光大，有的是圆形、有的是方形。

饺子以水或湯煮熟，可以再煎成金黃色，也可以与汤一起吃，好像中式馄饨。

8. 俄式馅饼（Pirozhki）

馅饼，可谓世界流行。被我们称为馅饼的东西，在西方叫“派”pie。

Image caption 白菜卷

而在俄罗斯，这种用面裹馅，经烘烤或煎炸而成的食品，被称为皮罗什基。

皮罗什基的馅儿，可甜可咸。最容易的吃法，当然是用手拿着直接送入口中。

9. 白菜卷（Golubtsy）

用白菜叶将肉和蔬菜甚至米饭包成小卷，蒸熟，就是俄罗斯著名的白菜卷。

10. 图拉姜饼（Tula Pryanik）

吃完主食，来一份甜点。俄罗斯图拉姜饼是最有特色的糕点。

这是产自莫斯科以南约120英里处的图拉市的一种小吃，呈正方形，自17世纪开始就已经烘制，通常有果酱或者炼乳夹心。

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