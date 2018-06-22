图片版权 Reuters Image caption 加州一名女模特在2018年休闲大麻合法化后，展示系列大麻主题的戒指首饰。

种植几千年大麻的中国为何没有多少人大麻上瘾？西方很多人已经将大麻视为"休闲品"之际，政府为何不解禁？中国大麻和海外大麻竟然如此不一样。

2018年，一系列有关大麻的消息在世界其它地方再度引发众议：2018年世界杯成为有史以来首届允许合法使用大麻油等大麻类药品的世界杯。加拿大参议院批准通过休闲大麻合法化法案。曾担任英国外交大臣的前保守党领袖黑格勋爵呼吁英国政府应该将"休闲性"的大麻合法化。

这些都反映出西方社会对大麻作为休闲品长期争议的一个新发展。

在西方，在音乐节，体育比赛和一些俱乐部等等娱乐场所里，常常都会有人非法吸食大麻或服用大麻制品。今年的世界杯举行前，因为赛场内对大麻药品解禁，有预测很多球迷都可能会在场内外吸用大麻。

为什么会有大麻好还是不好这样的争议？很多人搞清楚热议的大麻是同一样东西了吗？到底大麻是什么？什么是大麻？

中国说的自古以来使用的大麻和西方说的娱乐性大麻是否是完全同样的东西？

淮南为橘 淮北为枳？

大麻首先在英文中有很多名字和外号，包括Cannabis，Hemp，Pot， Weed，Marijuana等等。就这些名字是否意味着不同的含义或大麻种类，对此不仅有不同说法，混淆起来可能让人对大麻的概念和作用也会产生不同理解。

加拿大参院批准的休闲性大麻合法化的大麻英文名是Cannabis。这是官方选择的词汇，也是大麻家族来自拉丁文的学名统称，包括植物学上的三大类大麻。

从用途上分，可分为工业大麻、医用大麻和休闲性大麻（毒品），其中有些种类是多用途的。

图片版权 Lewis Whyld/PA. Image caption 英国一名女警察视察非法大麻种植场。在英国，提供大麻最高可能面临的刑罚是判刑入狱14年，罚款无上限。

从地域上分，原产于中国的大麻（汉麻）、印度大麻、西方大麻也不是完全同样的种类。

中国人几千年来都在合法种植汉麻，即工业大麻，包括将其纤维用以织布或纺线，制绳索，编织渔网和造纸，这是"麻绳"、"麻线"、"麻布"等等词汇的来源。

汉麻有十多个品种，还可以提取食用油，用于化工、医药、建筑、饲料等等有益用途。目前汉麻主要也在中国种植，法国等其它国家也有较大面积种植。

毒品从哪里来？

其实大麻被各国列为毒品是19世纪晚期和20世纪早期各国开始普遍规定出的法律。随着科技进步，合成加工后的大麻毒品毒性显著提高。

为什么中国人几千年来没有出现大批大麻毒品瘾君子呢？关键是此大麻非彼大麻。中国种植的大多是工业大麻，特别是汉麻。

由于耕种培育方式和目的的不同，汉麻和所谓毒品大麻演变成了两种外观和内质都不同的植物。是否是毒品大麻，关键在于这种大麻中所含的毒品成份四氢大麻酚（简称THC）的含量有多少。中国汉麻中THC的含量低于0.3%。

据俄罗斯媒体报道，中国种植带毒的大麻产量（制药用途）也很高，但受到严厉禁毒的中国政府的严格管控。在中国，非法贩卖大麻属于重罪。数年前，中国演员柯震东跟成龙的儿子房祖名因吸食大麻被捕受到惩罚，成为轰动一时的新闻。

近年来，一些大麻新品种含有高水平的THC，这是一些人士坚决要求严禁大麻的原因，他们说：它可能导致使用者对大麻上瘾，出现生理和精神问题。特别是年青人吸食或口服大麻后，大大增加了他们患精神病的危险，包括精神分裂症和双重人格等。

支持大麻合法化的人士指出，大麻中含有的大麻二酚（简称CBD）制成的药品对治疗癫痫病等非常重要，此外还有种种医疗用途，甚至可以缓解THC导致的精神分裂等疾病。此外，大麻可以像烟酒一样，帮助人们缓解焦虑和生活压力，并不会有多少负面作用。

毒品滥用问题

由于西方毒品问题严重，随着海洛因、冰毒等一级毒品问世，特别近年来危害更大的合成毒品不断创新，使得大麻不再是最严重的毒品了。因为大麻的种植和加工比较容易，成为西方国家最普及、最廉价的毒品，有"穷人的毒品"之称。

在英国，大麻目前是B类（二级）毒品。被警察抓到拥有大麻的话，视情节轻重决定处理方式，轻则受到警察警告，罚款，重则会被起诉判刑入狱。

但是，支持大麻合法化的人强调人类吸食大麻的历史长达千年。这一观点在很多西方青少年中获得支持。特别是娱乐体育界的很多明星人物吸食大麻甚至其它毒品，起到示范作用。

英国《卫报》刊登的一篇调查称，超过1500万英国人（也就是每3名成年人中就有1人）曾经使用过非法毒品。近年来，被抓到拥有大麻的人受到起诉和被捕的比例只有1/4，比过去大幅降低。原因复杂，包括警方需要重点对付其它严重的犯罪行为，警力和监狱空间有限等等。

一名英国青年说，吸点大麻如同喝杯啤酒。这种对大麻的放松态度让青少年群体互相影响，直接导致了使用大麻人数的增长。随之，也产生了“大麻政治”的现象。

政治和经济争议

一些政治人士分析说，因为加拿大民众中特别是年青人吸食大麻普遍，自由党为了扳倒已连续三届执政的保守党，提出了极富争议的大麻合法化纲领。原因是根据统计，"2015年全国大麻吸食者（包括医疗和非医疗）共计约490万，而当年全国总人口尚不足3600万，参加大选投票的选民则只有1755万"，"如果一个政党能够争取到大麻吸食选民，哪怕仅仅一半，都会大大提高竞选成功率。"

图片版权 AFP/Getty Image caption 一名加拿大妇女在加拿大议会外挥舞将加拿大国旗图案上的枫叶修改为大麻叶的旗帜。枫叶国变成大麻叶国？

英国前外交大臣、前保守党领袖黑格勋爵认为，英国政府坚持多年的反毒战争已经"完全失败"，应将危害很有限的大麻合法化。

支持大麻合法化的人士还表示，将英国休闲性大麻合法化可以为英国政府每年增加35亿英镑的税收。

不久前，一名患有癫痫病的青年人因无法合法使用他在国外用过的大麻药物而发病，被送往医院抢救。这一事件又一次将大麻争议推到风口浪尖。

在美国，对大麻是否是毒品各州的政策各异。政治比较自由化的加州休闲大麻合法化法案2018年正式生效。批评者称，大麻相关的车祸和犯罪不断发生，但支持者认为这与法案的生效没有必然联系。在加州影响下，全美大麻合法化出现新趋势，纽约州等地也希望步其后尘。

文化争议

在中国、马来西亚等亚洲其它大多数国家，休闲性大麻仍被作为毒品。东方文化对毒品的严厉的社会态度，影响着各国政府有关政策制定。

作为海外的华人群体，也受到类似的文化影响。多伦多A1中文电台新闻及公共事务总监杨婉文对BBC中文的《华人谈天下》节目说，加拿大当地不少华人对休闲大麻合法化显得忧心忡忡，特别担心此举对年青人的不良影响。

在英国，虽然不断有将大麻合法化的呼吁，但目前的保守党政府表态称，不会在本届政府内改变将大麻定性为B类毒品、严禁持有的政策，但会重新考虑大麻类药品的有关规定。

反对大麻合法化的英格兰全民医疗系统领导西蒙·史蒂文斯说，一旦政府将大麻合法化，会误导年青人误以为吸食大麻是安全的行为。从历史经验看，将大麻合法化会导致大量相关非法毒品激增，带来的危害难以预估。

大麻合法化到底会带来什么效果，支持和反对方也是唇枪舌战。让我们先看看这届世界杯允许合法使用大麻药品后会发生什么情况吧。