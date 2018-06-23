BBC中文本周推荐：你不容错过的六个故事

2018年的第25周，中国的对外关系引人注目，世界杯首周冷门与惊喜不断。

这段时间里，中美贸易战硝烟四起，中朝“蜜月”有增无减，越南反华示威持续第二周；“中国速度”在一档BBC节目上被嘉宾举例引用，与英国“低效”的铁路服务形成对比，而出于安全问题，澳大利亚正在考虑禁止中国通讯巨头华为参与本国5G项目建设；同时，世界杯赛场上，与阿根廷的平局让冰岛队一战成名，但引来中国人更多关注的却是冰岛队员球场外的身份。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，广受读者关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 中美贸易战：征税能否击中要害 解读关税清单透露的讯号

图片版权 Getty Images

中美贸易战上周占据各大媒体头条。双方各自宣布向对方价值500亿美元的商品加征25%关税后，特朗普又威胁将再向中国2000亿商品征税。两国贸易的紧张局势也令全球市场不安，周一全球股市均呈跌势。从双方清单到市场反应，再到学者观点，BBC中文为您从多个方面分析这场全球两个最大经济体之间的经济较量。

2. 金正恩三度访华 称中朝关系“史无前例”

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 习近平为金正恩举行欢迎仪式，并携夫人彭丽媛为金正恩及夫人李雪主举行欢迎宴会并共同观看演出。

金正恩又来中国了。这是他近三个月内的第三次，也是在新加坡与特朗普进行“历史性会晤”后的第一次。

外界认为，金正恩此行的一大任务是要向中方通报特金会情况。而有专家告诉BBC中文，金正恩可能还想讨论朝鲜的经济发展问题和协商解除制裁。

3. 英伦热议：“中国速度”令英国人吐槽铁路

图片版权 PA Image caption 《每日邮报》读者评论：中国有技术有人力，这些英国都没有。

一档BBC节目上，嘉宾就英国铁路的设施与服务进行讨论，过程中一位嘉宾提到中国曾用“9小时建成全新火车站”，事后被澄清只是改建。不过，这不是“中国速度”第一次被英国人用来吐槽自己国家的铁路服务了……

4. 效法改革开放 越南民间仍难免“反华”情结

图片版权 Getty Images Image caption 在平顺省的示威中，有多架车辆被焚毁。

越南连续第二周爆发示威，抗议政府计划为外国投资商设立新的经济特区的法案。尽管越南官方否认，反对者质疑该法案将给予中国投资者优待。

专家认为，越南政府低估了国内的反华情绪程度。许多越南人认为，越南政府面对中国时没有足够的能力来保护国家主权。

5. 封杀华为：中国制造网络设备不被信任的原因

图片版权 Reuters Image caption 批评者认为华为制造的网络设备可能内建隐藏功能，让华为截取流经这些设备的资料。

由于华为公司高层与中国政府有联系，可能会对建成的5G网络构成安全威胁，澳大利亚政府正在考虑，禁止华为参加建造当地的5G移动通讯网络。华为反驳称这种指控“没有事实根据”。

这不是澳大利亚第一次对中国威胁国家安全表示忧虑。早前澳洲宣布资助南太平洋的所罗门群岛兴建海底电缆，令该国撤销与华为的合约；本周澳洲外长还表明，澳洲将会为太平洋各国提供资金援助，与在区内影响力日增的中国“一带一路”资金抗衡。

6. 2018世界杯：“冰岛现象”为何引发中国球迷大吐槽

图片版权 Clive Rose Image caption 冰岛门将哈尔多松

世界杯首场比赛1-1逼平阿根廷后，冰岛队一时名声大噪。守门员哈尔多松被评为全场最佳，他的另一职业——导演也让他成为话题人物。然而更加惊喜的是，除了哈尔多松，冰岛队里还有政党候选人、牙医，可以说是“卧虎藏龙”。

与此同时，冰岛的“小国成为足球大国”的经验让中港台球迷们纷纷发出感叹，“冰岛能，我们能不能？”