BBC中文本周推荐：你不容错过的六个故事
2018年的第25周，中国的对外关系引人注目，世界杯首周冷门与惊喜不断。
这段时间里，中美贸易战硝烟四起，中朝“蜜月”有增无减，越南反华示威持续第二周；“中国速度”在一档BBC节目上被嘉宾举例引用，与英国“低效”的铁路服务形成对比，而出于安全问题，澳大利亚正在考虑禁止中国通讯巨头华为参与本国5G项目建设；同时，世界杯赛场上，与阿根廷的平局让冰岛队一战成名，但引来中国人更多关注的却是冰岛队员球场外的身份。
刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，广受读者关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。
中美贸易战上周占据各大媒体头条。双方各自宣布向对方价值500亿美元的商品加征25%关税后，特朗普又威胁将再向中国2000亿商品征税。两国贸易的紧张局势也令全球市场不安，周一全球股市均呈跌势。从双方清单到市场反应，再到学者观点，BBC中文为您从多个方面分析这场全球两个最大经济体之间的经济较量。
金正恩又来中国了。这是他近三个月内的第三次，也是在新加坡与特朗普进行“历史性会晤”后的第一次。
外界认为，金正恩此行的一大任务是要向中方通报特金会情况。而有专家告诉BBC中文，金正恩可能还想讨论朝鲜的经济发展问题和协商解除制裁。
一档BBC节目上，嘉宾就英国铁路的设施与服务进行讨论，过程中一位嘉宾提到中国曾用“9小时建成全新火车站”，事后被澄清只是改建。不过，这不是“中国速度”第一次被英国人用来吐槽自己国家的铁路服务了……
越南连续第二周爆发示威，抗议政府计划为外国投资商设立新的经济特区的法案。尽管越南官方否认，反对者质疑该法案将给予中国投资者优待。
专家认为，越南政府低估了国内的反华情绪程度。许多越南人认为，越南政府面对中国时没有足够的能力来保护国家主权。
由于华为公司高层与中国政府有联系，可能会对建成的5G网络构成安全威胁，澳大利亚政府正在考虑，禁止华为参加建造当地的5G移动通讯网络。华为反驳称这种指控“没有事实根据”。
这不是澳大利亚第一次对中国威胁国家安全表示忧虑。早前澳洲宣布资助南太平洋的所罗门群岛兴建海底电缆，令该国撤销与华为的合约；本周澳洲外长还表明，澳洲将会为太平洋各国提供资金援助，与在区内影响力日增的中国“一带一路”资金抗衡。
世界杯首场比赛1-1逼平阿根廷后，冰岛队一时名声大噪。守门员哈尔多松被评为全场最佳，他的另一职业——导演也让他成为话题人物。然而更加惊喜的是，除了哈尔多松，冰岛队里还有政党候选人、牙医，可以说是“卧虎藏龙”。
与此同时，冰岛的“小国成为足球大国”的经验让中港台球迷们纷纷发出感叹，“冰岛能，我们能不能？”