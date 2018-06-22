总理当妈不易：史上仅两位 28年前后待遇大不同

图片版权 AFP Image caption 布托于2007年遇刺身亡。

新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）在位期间诞下女儿的消息，国际新闻头条纷纷以“史上第二位任内产子的民选国家领袖”称呼她，令不少读者都对那个“第一位”感到好奇。

世界上第一位在任内分娩的民选国家领袖，是1988-1990年间、1993-1996年间两度出任巴基斯坦总理的贝娜齐尔·布托（Benazir Bhutto）。

巧合的是，阿德恩现年37岁，与布托1990年在位产子时的年龄一样；然而，两人所处的时代相差近30年，经历也大不相同。

阿德恩是全球第一个放产假的在位领袖，因为布托怀孕时未能对外公布消息，而且在分娩第二日就回到总理岗位。

生育问题是布托政治对手算计、抨击她的利器；但时移世易，阿德恩任内产子则被奉为当代职业女性的进步典范，得到世界各国领袖与反对党的祝贺。

图片版权 Reuters Image caption 阿德恩在社交网站Instagram上载与新生儿及伴侣的合照

严守秘密

阿德恩在预产期前6个月，公布自己怀孕的消息，产后将会休6个星期的产假，期间由副总理代理。

但布托当年却一直隐瞒自己怀孕一事，不只是对国家民众、传媒，对自己的内阁成员也没有走漏风声。

“内阁中所有人，都不知道当时总理要生产了，”时任内阁成员、信息广播部长贾韦德·贾巴尔（Javed Jabbar）向BBC透露。“然后在突然之间，我们就被告知，她不只带来了民主，还生了个孩子。”

生下次女巴赫塔瓦尔时，布托当时身处的政治氛围，可谓风起云涌。她所领导的政府正受到巴国由军方资助的右翼联盟猛烈攻击。

布托刚刚熬过一次国会不信任动议，该动议由巴国的情报人员策动，他们试图以利相诱，要布托的支持者倒戈，是为情报机关的“午夜狐狼”计划。因为当时，布托正致力争取支持，废除巴基斯坦总统解散民选政府的权力。

在这样紧要关头，布托选择不将自己怀孕的消息公开，也没有休产假。

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她选择进行时间较短的剖腹产，之后就尽快重投工作。“分娩翌日我就回到岗位，看政府文件、签署政府公文，”布托后来曾写道。

“之后我才知道，我是有史以来第一个在任内产子的政府领袖。对世界各地的年轻女性而言，这是重要一刻，证明女性即使身在最高层、最具挑战性的职位之上，也能兼顾工作与生育两不误。”

“午夜狐狼”计划因被曝光而失败，但布托最终亦未能成功推动减弱总统权力。

布托诞下巴赫塔瓦尔之后8个月，其政府就被时任总统吴拉姆·伊沙克·汗（Ghulam Ishaq Khan）动用总统特权勒令解散。同年稍后，与布托对立的政治联盟在选举中胜出，该次选举遭质疑出现舞弊。

政治攻击

布托的孕期，一直是其政治对手攻击她的一大武器。

1988年5月，巴基斯坦强人齐亚·哈克将军解散政府，宣布11月进行大选。当时布托正怀着她的第一个孩子比拉瓦尔·布托·扎尔达里（Bilawal Bhutto Zardari）。

外界普遍认为，哈克之所以选择在11月进行大选，是因为透过线报，得知布托在那段时间接近临盘，不可能好好地打选战；但比拉瓦尔最终在9月呱呱坠地，令布托一方最终顺利胜选。有指，布托当时曾刻意散播自己产期的假消息。

图片版权 AFP Image caption 布托的长子（中）及次女（右一）

而在布托当选后诞下次女时，在野党领袖侯赛因（Syeda Abida Hussain）就公开批评她太贪心：“民众期望领袖为国家作出牺牲，总理却什么都要，既要做母亲、要顾家，又要抢光环、揽责任。”

女性典范

而在今时今日的新西兰，“总理产子”也不是没有争议。选举期间，阿德恩就曾被传媒问及是否打算在任内生育，对方指选民有权知道她的计划。

阿德恩批评这个问题“不可接受”，强调妇女在职场的工作机会，不应因生育而遇阻：“什么时候生儿育女，是一个女性自己的决定，这一点不应左右她们应否获得特定工作机会。”

这样的表态获得国内外一片赞扬。上任后3个月，阿德恩宣布怀孕。

图片版权 Getty Images Image caption 阿德恩挺著大肚子仍继续总理工作出现各式公开场合。

她的预产期为6月17日，她一直在首都威灵顿工作到6月11日，才回到奥克兰准备生产；产后，她将会休6星期的产期，但期间仍会就重大决策被咨询。

阿德恩诞下女儿的消息传出后，该国反对党领袖、前总理比尔‧英格利希（Bill English）大方致贺。 “我与妻子诚心恭贺总理及其伴侣，”英格利希表示：“能成为孩子的父母是一项无可取代的荣幸。”