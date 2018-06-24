沙特女性能驾车了 但仍不能独立做这五件事

图片版权 EVN Image caption 沙特阿拉伯女性获得驾驶执照

最近几个月，沙特阿拉伯因为赋予女性一些新的权力而受到关注，例如沙特女性首次获准进入足球场看球，女性获准从军（担任非战斗角色）和加入情报机构，沙特最近还举行了首次的女性自行车比赛。

现在，沙特阿拉伯女性最新取得的权利是：本月开始，她们获颁驾驶执照，可以合法驾驶车辆了。

沙特去年9月宣布了这项新政策。本月初，沙特阿拉伯首次核发驾驶执照给女性，有10名女权运动人士拿到驾照，但其中几人被当局以涉嫌危害安全和稳定的罪名遭到逮捕。

此前，沙特阿拉伯只有男性可以持有驾驶执照，女性如果在公共区域开车可能会被拘捕或罚款。

由于这一条法律，很多家庭不得不雇用私人司机来为女性亲属开车。

男人的世界

图片版权 Getty Images Image caption 萨勒曼王子

沙特王储、同时也是沙特实质领导人的萨勒曼王子表示，他要进行国家现代化，让沙特成为现代的伊斯兰国家。

他推动的“2030远景”是一项涵盖范围广大的施政计划，赋予女性新权利就是计划的一部分。

但是沙特仍然是女性受到最多限制的国家之一，在世界经济论坛2017年的全球性别差距指数排名上，沙特是144名中的第138位。

沙特阿拉伯法律的男性监护人制度要求女性在做许多决定和行动之前，必须先取得男性监护人的同意。

现在女性终于能够开车了，但是还有以下五件事情，女性不能独自进行。

1. 开立银行账户

图片版权 Getty Images Image caption 沙特女性两年前才获得投票权

如果没有男性监护人同意的话，沙特阿拉伯女性是不能开立银行账户的。

在沙特阿拉伯的男性监护人制度之下，每个女性都必须有一个男性监护人，代她作出重要决定。

沙特的男性监护人制度遭到强烈批评，人权观察组织说，这个制度将女性视为是“不能自己作出重要决定的法律未成年人。”

2. 获得护照（或出国旅行）

图片版权 Getty Images Image caption 沙特女性必须取得男性监护人同意才能出国旅行

这也是男性监护人的一个例子，沙特女性必须取得男性监护人的同意，才能获得护照出国旅行。

这个监护人同意制度还扩及到女性生活的其他更多事项，包括工作，就学，甚至是接受某些特定的医疗项目。

男性监护人可以是女性的父亲，兄弟或其他男性亲属，如果是丧偶的女性，她的儿子也可以成为她的男性监护人。

3. 自行决定结婚或离婚

图片版权 Getty Images Image caption 沙特女性被视为是"法律未成年人"

沙特女性要结婚或是离婚也需要取得男性监护人的同意。

如果儿子年龄超过七岁，女儿年龄超过九岁，那离婚的女性就很难获得孩子的监护权。

像这样的关于女性生活的重大事项，同不同意完全取决于她们的男性监护人的慈悲心，但是男性监护人完全有权拒绝。

过去有很多女性表示她们遭到虐待，被迫将工作收入交给男性监护人，婚事也不能自主决定，甚至被迫和不想要的人结婚。

4. 和男性朋友喝咖啡

图片版权 Getty Images Image caption 沙特餐厅里男女顾客分开用餐

在沙特阿拉伯，所有服务男女顾客的餐厅都必须设两个座位区，男人和女人基本上分开用餐。

两个座位区：一边是家庭区，一边是“单身区”，而单身区都是男人坐的，所有女人都只能坐在家庭区。

5. 自行决定穿着

图片版权 Getty Images Image caption 沙特女性在公开场合必须穿着宽松长袍

在沙特阿拉伯，公开场合上女性并不一定非要蒙着脸，但是从头到脚都必须要有衣着。

沙特女性通常穿着一件长及脚踝，宽松的长袍，女性如果不遵守穿着规定，可能会被宗教警察责骂。

有部分的公共空间设有女性专区，例如购物中心的女性专属楼层，在女性专区里，女性可以脱下长罩袍。

今年早些时候，一名高阶神职人员表示“女性不应该非要穿长罩袍不可”，这可能会成为未来沙特法律的基础。

外国女性的穿着规定比较宽松，法律允许她们比较自由的着装，如果不是穆斯林，可以不需要遮住头发。