特金会后朝鲜宣传的改变：不再仇美、鼓励统一

图片版权 DPRKToday Image caption 这张海报呼吁，缓和紧张局势以应对“战争危险”。

最近几个月内，朝鲜的宣传似乎正在改变。过去，首都平壤和其他城镇里遍布的标语和海报上，美国是残忍的帝国主义侵略者，韩国或日本心甘情愿成为华盛顿的盟友。但最近有前往朝鲜的游客表示，他们看到这些标语和海报的内容变成了鼓吹经济建设和朝韩和解。而朝鲜主要报纸的口径也发生了转变，以上种种均反映了，朝鲜开始向自己的人民传递近来外交解冻的消息。

美国不再是敌人？

对绝大部分朝鲜人来说，他们获取信息的途径极其有限，因此朝鲜的官方媒体和宣传系统比世界上任何一个地方都更有影响力。

朝鲜长期将美国描绘为主要敌人，朝鲜的宣传系统也一直在宣扬平壤会如何反击，刻画用导弹摧毁美国及部队击垮入侵者的生动场面。

朝鲜的宣传海报意在激发朝鲜人的爱国主义情绪，让他们对领导人充满信心，同时告诉他们，眼下生活的困苦是为了国家更大的荣光。

图片版权 Peter Ward Image caption 以前的海报号召人们进行“无情报复”，摧毁美国。

“这种措辞严厉的海报通常只有在朝鲜国际关系恶化时才会出现，”澳洲格里菲斯大学学者安德赖‧阿布拉哈米安（Andray Abrahamian）对BBC说。

“对于朝鲜人，这些象征着困难时期和对美国更加强硬的立场，当紧张局势缓解时这些海报也会被换下。”

因此，当时代氛围更加积极时，朝鲜的宣传也会相应改变。

在长达数月的战争威胁后，朝鲜今年与韩国和美国进行了历史性首脑会晤，尽管有些含糊不清，但朝鲜承诺放弃其珍视的核武器，向和平方向努力。

据近期带领外国游客到朝鲜观光的导游透露，近几个月来，这个封闭国家的宣传口径有了明显转变。积极的信息取代了攻击性的言辞，比如有时可以看到赞扬朝韩首脑签署的《板门店宣言》的标语。

图片版权 DPRKToday Image caption 朝韩会谈后，这些新海报宣传和平，呼吁统一。

“以前在金日成广场附近和商店里经常可以看到反美海报，现在这些都不见了，”青年先锋旅行社（Young Pioneer Tours）旅游经理比亚德（Rowan Beard）告诉路透社。

“我在朝鲜工作五年了，之前从来没见过这些标语彻底消失。”

当然，新的标语跟旧标语一样，是彻头彻尾的宣传工具，但他们的主题却大不一样：朝韩统一、经济发展，以及科学成就。

这些变化遵循的是一种内在逻辑：如果在报道中称，与韩国和美国的对话可能是未来合作的开始，那么这两个朝鲜之前的对手就必须要变得更加中立，更不具有威胁。

要不然，金正恩为什么会愿意坐下来，跟这两个国家的领导人对话呢？

图片版权 DPRKToday Image caption 这张海报呼吁发展科学技术。

“平壤需要一种和平且缓和的气氛，这些海报可以帮助营造这种气氛，”朝鲜新闻（NK News）的特尔泰斯基（Fyodor Tertitskiy）说。

甚至曾经作为纪念品出售给游客的反美装饰品也跟以前不一样了，现在已经看不到那些画着朝鲜导弹飞向华盛顿的明信片、海报及邮票了。

“他们一直都很有人气，非常明显的，但现在已经都找不到了，”高丽旅行社（Koryo Tours）总经理科克雷尔（Simon Cockerell）向路透社说。

打破传统

朝鲜主要报纸《劳动新闻》也反映了官方政策的改变。

朝鲜没有媒体自由。所有媒体出版物都被国家严格控制，为与政府保持一致，所有发表或播放的内容都会经过严格审查。

通常《劳动新闻》对美国的报道都十分负面，将华盛顿刻画成一个敌对力量，将美国在叙利亚等地区冲突中的干预作为美国是帝国主义政权的证据。

图片版权 Rodong Sinmun Image caption 朝鲜在新加坡峰会第二天便进行报道。

但在报道6月12日金正恩与特朗普的会谈时，一向火力十足的《劳动新闻》却没有批评美国，反而刊登了会谈的多张图片，赞美金正恩是一个国际政治家和和平缔造者。

朝鲜的电视和报纸还打破传统，几乎在第一时间报道了金正恩最近前往中国和新加坡的消息。在之前，朝鲜人通常要在事情发生几天后才会得知这种新闻。

“从口径上来看，美国现在被刻画成一个正常的国家，”朝鲜新闻撰稿人、朝鲜专家皮得（Peter Ward）分析称。“将美国的行为称为敌对举措的表态都从报纸上消失了。”

皮得甚至认为，朝鲜在报道美国退出联合国人权理事会一事时措辞“中立”。

“这太有趣了，”他表示。“一般来说，朝鲜会将中立或正面的报道留给建立友好关系的国家。”

朝鲜目前所有的谈判都还在非常初级的阶段，我们尚不清楚这种口径的转变是否会持续。

如果朝鲜不履行在板门店和新加坡做出的承诺，他们将无法得到放松制裁作为回报，那样，除了每天可以看到的海报外，普通朝鲜人的生活可能不会发生改变。