Jon Snow与Ygritte苏格兰大婚 《权力的游戏》恋情成真
HBO热门剧《权力的游戏》（Game of Thrones）剧中Jon Snow（Kit Harington饰演）与Ygritte（Rose Leslie饰演）于6月23日在苏格兰一座城堡中结婚，两人于去年9月订婚。
城堡位于苏格兰的阿伯丁郡，主人是Rose Leslie的父亲Seb Leslie。
GoT剧中多名演员被邀请，包括龙母(Emilia Clarke饰演)，小恶魔(Peter Dinklage饰演)，Arya Stark( Maisie Williams饰演)，Sansa Stark(Sophie Turner饰演)，Samwell Tarly（John Bradley饰演）等。
新郎身穿晨礼服，新娘身穿象牙色婚纱。在去城堡的路上，很多粉丝送上了祝福。
Leslie饰演的Ygritte与Jon Snow在剧中相爱。Leslie在Ygritte死亡后离开剧组，而Jon Snow一直活到了第七季，成为GoT最大的明星之一。
Harington曾经对媒体表示，爱上Leslie很容易。他说，他对剧组拍摄最美好的记忆就是在冰岛的三周，那时他们在拍《权力的游戏2》。
“冰岛很美，极光很神奇，我也是在冰岛拍摄期间爱上了Rose。如果你已经对一个人有好感，她在剧中又饰演了你的恋人，那你就很容易坠入爱河。”Harington说。