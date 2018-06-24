Jon Snow与Ygritte苏格兰大婚 《权力的游戏》恋情成真

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HBO热门剧《权力的游戏》（Game of Thrones）剧中Jon Snow（Kit Harington饰演）与Ygritte（Rose Leslie饰演）于6月23日在苏格兰一座城堡中结婚，两人于去年9月订婚。

城堡位于苏格兰的阿伯丁郡，主人是Rose Leslie的父亲Seb Leslie。

图片版权 Wardhill Castle Image caption 城堡位于苏格兰的阿伯丁郡，主人是Rose Leslie的父亲Seb Leslie。

GoT剧中多名演员被邀请，包括龙母(Emilia Clarke饰演)，小恶魔(Peter Dinklage饰演)，Arya Stark( Maisie Williams饰演)，Sansa Stark(Sophie Turner饰演)，Samwell Tarly（John Bradley饰演）等。

新郎身穿晨礼服，新娘身穿象牙色婚纱。在去城堡的路上，很多粉丝送上了祝福。

图片版权 Getty Images Image caption Rose Leslie 的父亲身穿苏格兰裙，送新娘入场。

Leslie饰演的Ygritte与Jon Snow在剧中相爱。Leslie在Ygritte死亡后离开剧组，而Jon Snow一直活到了第七季，成为GoT最大的明星之一。

图片版权 HBO/SKY Image caption Leslie饰演的Ygritte与Jon Snow在剧中相爱。

Harington曾经对媒体表示，爱上Leslie很容易。他说，他对剧组拍摄最美好的记忆就是在冰岛的三周，那时他们在拍《权力的游戏2》。

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“冰岛很美，极光很神奇，我也是在冰岛拍摄期间爱上了Rose。如果你已经对一个人有好感，她在剧中又饰演了你的恋人，那你就很容易坠入爱河。”Harington说。