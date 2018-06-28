艾米莉·维特（Emily Witt）开始写书是七年前的事。

那个时候，她刚刚结束了一段恋情。“我很懊恼沮丧。我那时候就想快点结婚，稳定下来过日子。”

艾米莉写的是一本《未来性爱》的书，她这些年来接触的网络色情、成人电影让她大开了眼界。

图片版权 Noah.Kalina Image caption 艾米莉说，写书的经历让她感受到性爱的快乐。

“我本来觉得结婚是随着年纪长大会自然而然发生在每个人身上的事。显然，我不是这样。”

当时，Tinder是刚刚推出不久的一款手机应用程序APP，网上约会服务也刚刚兴旺起来。

网络色情和视频聊天还在艾米莉潜意识之外不为她留意。

图片版权 Getty Images Image caption 艾米莉以前觉得只有通过相亲才能找到未来伴侣，现在已经不再这样想了。

自认思想非常保守的艾米莉，对这些新事物不屑一顾嗤之以鼻。

“我觉得如果我想遇到一个谈婚论嫁的男朋友，愿意结婚的对象，只有一个办法，那就是通过传统方式去相亲。”

网上约会

结果没想到，艾米莉初次到约会网站上注册登记，就让她大大振奋了一把。

“到网上一看，你才发现，原来不止我一个人在网上约会啊。有那么多人都跟我处境一样。我简直无法想象在网上约会出现之前，单身男女们是多么束手无策。”

接下来，她更加脑洞大开。

图片版权 Getty Images Image caption 艾米莉说，无法想象在网上约会出现之前，单身人们该有多么不知所措。

网络性爱直播

“我接到一个任务，去写一篇有关性直播网站的文章。我以为这肯定是很典型的那种无聊、透过小孔看下流的玩意儿，却发现网站上的很多女人用它的心态完全不同。”

“她们做各种各样的尝试，更多是探索自我的过程，利用网站匿名与人接触，尝试很多新事物。结果，对很多人来说，这是一个培养自信心的过程，感觉被人需要的过程。”

图片版权 BBC Scotland/Love Unlimited Image caption 克里斯、埃斯梅和爱伦，越来越多的人保持多重伴侣关系：他们觉得一次可以不止爱一个人。

艾米莉说，更重要的是，她发现越来越多的人思想变得更加开放，更愿意尝试新型的人际关系。

多重伴侣关系

“最后为我领路导航的是那些保持多重伴侣关系的人。他们认为，你可以同时跟几个人恋爱。”

“他们试验，交流，他们有所有的策略应对冲突，确保彼此坦诚对话——这是情商很高的表现。”

艾米莉说，这从根本上颠覆了她对恋爱关系的态度。

图片版权 Getty Images Image caption 艾米莉说，在写书之前，她一想到开放关系，或者一想到色情就害怕，现在不了。

“所有我以前认为会影响传统恋爱关系的东西，现在我都学会了享受它们。我以前一想到开放关系，或者一想到色情就害怕，现在不了。”

成人电影

在艾米莉写书的研究过程中，最让她眼界大开的，是去了一部色情电影的拍摄场地。

“我看到人们用那么自然而然的舒服态度对待自己的身体和性欲，他们觉得没有任何尴尬和羞耻的事情。这就让我反省：怎么我对裸体就这么焦虑不安呢？”

这次的经历迫使艾米重申审视自己对性爱的态度。

未来性爱？

“很多女性受到的教育认为，性爱是恋爱关系中的次要内容，或者被灌输了这样一种观点：如果你在性方面更加保守矜持，你就更有魅力。”

“但事实并非这样。每个人都是在舒服自信的状态下才更为享受。”

“这不是说你要变成母夜叉，而是说，你对自己的性魅力了解越多，你的恋爱关系就更加健康。”

图片版权 ALEKSANDAR PLAVEVSKI/EPA Image caption 随着虚拟现实VR和性爱玩偶的出现，有人相信再过几十年会出现与性玩偶结婚的情况。

当话题转到机器人和虚拟现实中的性爱，艾米莉显得有些迟疑。

性爱机器人

“绝大部分的性爱机器人，他们的外表形象设计，就是为了性爱目的，而不是恋爱目的。如果我单身，我无法向机器人生产厂家描述该如何为我制造一个爱人。这不是我能生成出来的。”

不过，艾米莉对科技的潜在可能非常乐观。

“它们在自我探索方面能派上大用场。从假阳具到模拟体验，科技让你可以尝试很多却不用承担什么后果。的确，性毕竟事关身体，但首先性应该是让你思考自己的性幻想可能会是什么，吸引你的到底是什么。”

图片版权 Getty Images Image caption 虚拟现实能让异地恋的人们感受到性爱吗？

“我刚开始写这本书的时候，我想：我搞这么多性玩意，没有人要跟我约会了。”

轻松单身

但事实是，这本书对艾米莉的恋爱生活很有帮助。

“我现在在谈恋爱，但是对可能再次失恋态度轻松多了。如果真的分手，我不会再害怕过一种完全不同的生活，我觉得没有恋人也是可以原谅的了。”

“如果你单身，你不必有那么多耻辱感，而是有更多的机会去找到一个社群，可以有安全又舒适的性爱。”

“作为女人尤其可以如此。”