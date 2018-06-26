观察：金特峰会人走茶凉 朝鲜废核没动静

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美国国防部长马蒂斯今天（26日）抵达北京开始为期3天的访问。马蒂斯此行是特朗普政府的第一位国防部长访问中国。

6月初出席在新加坡召开的香格里拉对话会议上，马蒂斯直言不讳批评中国在南中国海有主权争议岛屿上部署武器，称中国的举动是“威胁和恫吓”。

不过，观察人士相信，马蒂斯此次赶赴北京，南中国海的紧张恐怕不是最主要的议程，因为有更要紧的事要跟中国商量。

美朝峰会雷声大

6月12号美国总统特朗普在新加坡与朝鲜领导人金正恩连照相带午餐一共5个小时的峰会后，特朗普向世人宣称：“北朝鲜的核威胁已经不存在了，美国人和全世界都可以睡安稳觉了。”

人们反复阅读他与金正恩签署的峰会协议，得出的几乎一致的结论是（恐怕除了美国的Fox 新闻之外），双方的承诺措辞含糊，并没有比过去美国和朝鲜达成的类似协议更进一步。

在1994和2005年美国和朝鲜都曾就朝鲜废除核武器问题达成过协议，其中也有过类似的承诺，甚至比特朗普与金正恩签署的协议行文更详细。

但是以往美朝签署过的这些协议，双方各有不同解读，在核查问题上也有争议，执行起来更是困难重重，结果是这些协议形同废纸。

特朗普还声称他把朝鲜问题搞定，取得了他的所有前任想做而没能做到的事情。

有人把前总统奥巴马与伊朗签署的核协议拿出来对比，奥巴马政府与伊朗的核议详细列出了核查伊朗是否真正履行它的承诺的具体步骤。

而具体的核查步骤，以及朝鲜消除核武器的时间表，在特朗普与金正恩签署的协议中只字未提。

图片版权 AFP Image caption 美朝峰会公报中不见了CVI，特朗普的解释是他在新加坡只有一天，不可能什么都在一天里搞定。

“几天之内见动作”

新加坡峰会前，美国一再明确宣示，与朝鲜达成的废核协议必须是CVI(complete, verifiable and irreversible，彻底的，可核查的和不可逆转的），这是底线。

但是，在公报中不见了CVI，特朗普的解释是他在新加坡只有一天，不可能什么都在一天搞定。

美国国务卿蓬佩奥在记者的追问下称，公开的协议中并没有写入所有双方同意的内容。

此话一出，立刻引起美朝可能有“阴阳合同”的揣测。

在从新加坡返程途中，特朗普在美国总统座机“空军一号”上发推说，等飞机一落地，国务卿蓬佩奥，国家安全顾问伯尔顿和整个团队立刻开始“讨论细节”。

特朗普说：“下周，我们整个团队会进入细节，把事情搞定。”

蓬佩奥紧跟着表示，美朝双方的动作会“非常迅速”，“我非常有信心，下周我们就会开始与朝鲜接触。”

图片版权 Reuters Image caption 特朗普向世人宣称："北朝鲜的核威胁已经不存在了，美国人和全世界都可以睡安稳觉了"。

“没看到动作”

两周过去了，不见朝鲜有任何动作。

美国国防部长马蒂斯启程前往北京前坦言，他不知道自新加坡峰会后朝鲜有拆除核武器项目的任何行动。

有记者问他是否能具体指出朝鲜开始废除核武的任何举动，马蒂斯回答说：“我不能，我不知道。”

他补充说，双方进入细节的谈判还没有开始，所以他也不指望现在就看到朝鲜的动作。

朝鲜的动作还是有的。峰会完了从新加坡回来，金正恩随即去北京，短短的两个月里第三次到中国。

峰会前北京的支招显然灵验，金正恩会后到北京向习近平汇报总结，与中国商量下一步如何行动也在情理之中。

对于新加坡美朝峰会，国际间另一个普遍看法是，北京是特金会的最大受益者。特朗普在峰会后的记者会上说，金正恩承诺会拆毁一个“主要的导弹引擎试验场”，而美国作为回报，会暂停针对朝鲜的军事演习，与中国早前提出的“双暂停”建议一致。

无形的时间表

图片版权 Getty Images Image caption 美军与韩国盟军联合演习海滩登陆。

特朗普宣布暂停美军在韩国的军演，不但韩国盟友不知道，连他自己的美国将军们事前也一无所知。

但特朗普眼里“极具挑衅性”和“非常昂贵”的驻韩美军与韩国盟军的联合军演，说停就停了。

但这也给特朗普政府制定了一个无形的时间表。

特朗普称，金正恩承诺会拆毁一个“主要的导弹引擎试验场”作为美韩暂停军演的回报。美国已经宣布，八月份的例行美韩联合军演暂停。

如果美韩联合军按计划演停了，仍不见金正恩拆除他的核武器有任何动作，特朗普再说全世界可以睡安稳觉了，人们可能睡不踏实。