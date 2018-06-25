图片版权 Getty Images Image caption 土耳其比较保守的选民支持埃尔多安总统连任。

现任总统埃尔多安在2018年的选举中胜出。他赢得的不是一次简单的选举，而是土耳其在"百年变局"十字路口上的一次领导人选择，有可能对土耳其未来以及中东局势发展方向产生重大深远的影响。

埃尔多安不仅获胜连任，并将拥有更大权力。总统权力极大加强的同时，议会权力被削弱，"文官执政、军人护国"的民主传统被改变。

但该国经济将会是他执政的一大挑战。

土耳其强人政治的发展似乎将更有利于俄罗斯、中国等与土耳其关系的发展。

作为一个影响跨越欧亚大陆、在中东政治和穆斯林世界中地位特殊的国家，作为目前世界上最年轻的由总理制走向总统制的国家，土耳其政治变局和经济发展方向受到了全世界的关注。

百年传统的终结？

很多媒体批评说，经过去年有争议的全民公决修宪通过，2018年的这次大选是土耳其经历近百年的议会制后首次迈入总统制。

土耳其原来掌握实权的总理职位将被取消，议会的作用被削弱。

总统作为三军统帅和国家元首，将进一步大权在握，包括任命副总统、部长和法官、兼任党的领袖，甚至解散议会、制定预算、宣布国家进入紧急状态等。

虽然根据新宪法，总统在犯下重大错误情况下仍可受到弹劾，但宪法法院将有最后裁定权。而宪法法院的成员大多由总统任命。

西方舆论普遍认为，这些变化可能意味着土耳其1923年独立建国以来的"文官执政、军人护国"的民主体制出现重大倒退。"军事法庭"将被取消。

但埃尔多安及其领导的正义与发展党和该党的支持者坚持称，新体制是进步性的发展，在动荡局势下提供了"压倒一切"的稳定。

一名正义与发展党领导说："总统由所有人投票选举。所以这不是削弱了民主，而是民主得到加强。"

土耳其的反对党则表示，英美欧西方民主三权分立相互制衡，但土耳其的新体制则减少了制衡。新体制如同俄国式民主。

埃尔多安已经执政15年了，起先是担任总理，后来担任总统。因此有反对党人士将埃尔多安比作普京。

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为什么土耳其变局对西方有巨大影响？

BBC驻土耳其记者马克·洛文指出土耳其的下列特殊性

在所有北约成员国中海军规模第二大

与叙利亚和伊拉克有着战略性的边界

强烈期待加入欧盟

已经是世界最大的20个经济体之一

在穆斯林世界发挥着中心作用

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"西方不亮东方亮"？

埃尔多安的外交政策过去就受到土耳其国内外的不少批评。

作为北约重要一员的土耳其，在中东很多问题上似乎开始转向俄罗斯，包括叙利亚问题、库尔德问题、伊朗核协议问题等中东热点。

作为穆斯林国家，土耳其带头强烈批评美国承认耶路撒冷为以色列首都之举。

2002年埃尔多安的正发党执政以来，埃尔多安提出"新奥斯曼主义"，显示出这个有奥斯曼土耳其帝国历史的民族千年以来的复兴大计的雄心。

在2018年总统大选投票前，土耳其外长恰武什奥卢刚刚访问了北京。他表示，土耳其积极展望中国"一带一路"倡议与土耳其"中间走廊"发展战略对接的"光明前景"。

在经济发展问题上，埃尔多安期待和中国进行更多合作，包括展开土耳其东西高铁等一系列重要项目。

图片版权 Getty Images Image caption 埃尔多安总统2018年选举连任使得土耳其从议会制走向总统制。

经济难题

土耳其面临的最大问题之一是该国的经济状况。

土耳其近年来经济增长乏力，经济问题在2018年大选中也是土耳其政党竞争的一个主要议题。

土耳其经济过去十多年曾一度取得快速增长，在中东地区颇受瞩目。

图片版权 AFP Image caption 支持库尔德人的一个反对党支持者在土耳其南部庆祝该党夺得议会议席。

但近一两年来，民众对未来经济下滑的担忧不少：经济减速，通货膨胀加剧，高通胀、高失业率和货币贬值影响民生。

在美联储加息的国际经济大势下，2018年以来，土耳其里拉兑换美元大幅波动走低，累计贬值已超过20%。

土耳其2018年6月份的官方数据显示，该国失业率达到10.1％，青年人的失业率高达17.7％。

在未来5年时间里，埃尔多安能否让土耳其重新恢复经济活力，将是对他能否成功改变过去政治传统的一大考验。