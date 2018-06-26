图片版权 Getty Images Image caption 日本球迷把加油道具在赛后当成垃圾袋清理环境。

“扫除”，（そうじ，souji）这种收集垃圾和清理环境的行为是亚洲文化重要的一环，在学校里面甚至会加强学生的清洁环境意识。这种行为也被日本球迷带到了俄罗斯世界杯赛场。

两名日本球迷真守（Mamoru，音译）和パロシ（Paroshi）在圣彼得堡最著名的涅夫斯基大道（Nevsky Avenue）与人群交流。他们在回答“为什么日本球迷会自发清理垃圾？”的问题之前，先交头接耳笑了一会儿。

日本队在萨兰斯克（Saransk）以2比1赢得对哥伦比亚的胜利后，日本球迷们自发收拾垃圾的画面在网路上疯传。

“这是日本文化，”他们俩表示。

清洁和扫除

日本球迷的这个举动不只在社交媒体上受到欢迎，同时在其他国家球迷间带动风潮，在巴西和塞内加尔比赛中，球迷也在赛后整理场地。

图片版权 Getty Images Image caption 日本球迷在与塞内加尔2比2打平后整理看台。

日本球迷这个举动不只在社交媒体上受到欢迎，同时在其他国家球迷间带动风潮，在巴西和塞内加尔比赛中，球迷也在赛后整理场地。

日本球迷对世人惊讶于他们的举动这一点同样感到惊奇。

“我们弄脏了场地，所以我们必须清理干净，在日本这是很正常的，”真守与パロシ简短用日文交谈后回答。

这种行为有一个专有名词：そうじ（souji），在日文里多重意思，包含清理和打扫。还有一个衍伸的谚语：“没有污垢入井就有水”。

因此そうじ（souji）不只是球迷在体育馆內的行为，而是一种自小被教导的哲学。

学校课程

在日本的学校，学生们依照老师安排的轮班表清理厕所、扫地和洗碗。这是为了教育学生爱护公共环境。

“我们很早就习得这个习惯，所以不管到哪里我们都会表现出来，”另一名日本球迷江原近子（Chikako Ehara，音译）在BBC的Facebook上说。

Image caption 日本小孩从小就被教导保持环境整洁。

日本球迷清理环境的行为在2014年巴西世界杯时第一次受到瞩目，特别是球迷为了打扫有备而来的。

在大部分的比赛中，用来收集垃圾的袋子是以欢呼用的气球即兴制作。

真守说，清理行动几乎不需要事前组织。球迷会主动清理他们周边的垃圾，不需要经过正式指挥。

中国球迷被忽略了吗？

日本球迷赛后打扫的画面在网路流传后，中国有网民发文表示“日本球迷捡垃圾火了！崇洋媚外的思想何时休？”指出中国球迷在亚洲杯和世预赛后，也有主动收拾场地。外国媒体大规模突出日本队，是“选择性失明”。

网友占豪说：“不是中国球迷素质低，而是国足没有给我们中国球迷到俄罗斯‘捡垃’'的机会而已。”

一名来自北京的网民在微博留言：“我看完球，大家都会把报纸和水杯捡走”。

影响扩散

日本人这种近乎“仪式”的清洁方式很知名，在网上搜“新干线”、“清洁”，你可以找到“7分钟奇迹”的影片。

图片版权 Getty Images Image caption 日本球迷整理看台。

“这也是我们对主人表达尊敬的方式，”真守说。

“整洁”的概念深入日本文化，自发清洁小队在很多行业中都能见到。

在世界杯期间的清扫行为只是给了它更大的曝光度。

而且这个受到广泛关注的行为很容易模仿。

塞内加尔和巴西球迷也被拍摄到于赛后清理垃圾，虽然他们没有如日本球迷一样有备而来。

网民江原近子說：“越来越多国家开始そうじ，对我们来说是种荣誉。我们希望更多能获得启发，做一样的事。”

这是对的吗？

图片版权 Getty Image caption 日本球迷会持续这项举动。

但是对于清扫行为也有负面看法：一些日本人认为，在国外そうじ（souji）影响他国国情。

在伦敦的日本作家松本真由美（Mayumi Matsumoto，音译），2014年在商业新闻网站WirelessWire News写出质疑，认为这样的行为可能在实质上不尊重当地，甚至影响当地人的工作机会。

“我们不应该看不起不在赛后清理场地的别国粉丝，这些人只是表现出他们应该表现的样子，我们也应该想想低收入的人们需要工作机会，”她解释原因。

但目前看來，そうじ（souji）在辩论中还是占了上风，至少在2018年俄罗斯世界杯上是如此。