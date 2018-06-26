图片版权 PA Image caption 防务专家指出，最新的争论实际上反映的是英国不得不承认和面对这样一个事实：英国已经不再有能力从财力上继续与一流军事大国竞争。

有关英国是否还能、是否还应该继续保持“一流军事大国”地位的争论，一波未平又起一波。

英国《泰晤士报》最新报料说，首相特里莎·梅把国防大臣威廉姆森召到首相府唐宁街10号，要他讲清楚英国继续保持“一流军事大国”地位的理由。

《泰晤士报》称，特里莎·梅“挑战”了威廉姆森的国防开支计划，要他重新考虑，把未来电子战，防黑客攻击也列入防务开支的重点。

报道一出，舆论哗然。英国《独立报》报道说，特里莎·梅的“干预”在英国国防部造成了“冲击波”。

“拒绝承诺”

在与到访的北约秘书长斯托尔滕贝格会晤后的联合记者招待会上，面对记者连珠炮的询问，特里莎·梅称媒体的报道是“不正确”的。

但是，特里莎·梅不愿正面回答她是否继续“承诺”保持英国“一流”军事大国的地位。

特里莎·梅说：“英国是北约联盟中的一个主要成员。英国的国防开支在北约成员国中名列第二，在欧洲是最大的。”

特里莎·梅陈述的是现在的事实，记者追问的是未来她是否承诺继续保持英国的军力。

特里莎·梅的闪烁其辞立刻转换成了媒体新的大标题：“梅拒绝说英国将保持一流军事大国地位。”

“给我200亿”

每到制定新的国防预算的时候，换句大白话--向国库要钱的时候，英国总会掀起是否还能够，是否还应该坚持“保持一流军事大国”地位的争论，这一次也不例外。

国防大臣威廉姆森要在下个月召开的北约峰会上亮出新的英国国防开支计划。英国媒体称，威廉姆森要求大幅追加国防预算，开口就要多拨款200亿英镑，对弱势首相特里莎·梅“逼宫”。

《星期日邮报》报道称，威廉姆森对特里莎·梅发出赤裸裸的威胁，说如果不给他多拨款200亿，他就会联合其他保守党议员否决政府预算，导致对特里莎·梅的不信任投票，把她拉下马。

《星期日邮报》引述威廉姆森的原话：“成她是我，败她也是我”。

威廉姆森是否真的如媒体描述的那么“张狂”，这里不作揣测。但他的态度强硬，似乎是有底气的。

英国议会国防委员会今天（26日）公布的最新评估报告警告说，英国如果想继续保持对美国和北约盟国的影响力，必须大幅度增加国防开支。

议会国防委员会的报告建议国防开支预算应该从目前的占GDP的2%增加到3%。

看似只有一个百分点，但转换成钱数，就要从现在的400亿英镑增加到600亿英镑，多加200亿，正好是威廉姆森开口要的数。

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图片版权 PA Image caption 英国核威慑的全部家当，都装载在四艘三叉戟核潜艇上。四艘三叉戟核潜艇的使用寿命到2024年左右。更换一代新潜艇需要大约17年的时间。

什么算“一流”

防务专家指出，最新的争论实际上反映的是英国不得不承认和面对这样一个事实：英国已经不再有能力从财力上继续与一流军事大国竞争。

一个国家的军力，说到底是财力的辐射。美国，中国和俄国展现的军事实力，都是以财力为基础的。

《独立报》说，“一流军事大国”地位的标准，普遍认为应该有独立的核威慑力量，完备的陆海空三军以及能迅速对现代威胁作出迅速反应的能力。

报纸引述防务专家雷普利（Tim Ripley）的话说，网络战之类的说法实际上是转移视线，逃避为 “硬军力”投资的借口。

雷普利说：“无论网络战再花哨，能镇住人的还是飞机，军舰，坦克。没有这些硬军力，你在头桌上就没有位置。”

雷普利说的“硬军力”，就是常规力量。保持常规力量，花费是巨大的。

英国的国宝，公费医疗NHS迎来70岁寿辰，特里莎·梅答应给NHS“输血”，追加200亿英镑投资。哪里去找这200亿英镑，特里莎·梅还在头痛呢。

伦敦国王学院的战争研究学高级讲师霍宁（Jan Honig）说，政府的政策必须要争取选民的支持，把钱投入选民有切身感受的医疗和社会福利上，比花在飞机大炮上，显然更容易让老百姓接受。