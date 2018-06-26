全球对女性最危险国度 印度居首美国亦上榜

图片版权 Getty Images Image caption 五月，印度贾坎德邦一名16岁少女被奸杀，家人伤心痛哭。

日前，印度贾坎德邦传出一宗骇人听闻的强暴案：一个反人口贩卖的非政府组织（NGO）遭当地武装份子用枪指吓，五名NGO成员遭带到森林内轮奸。

这已经是贾坎德邦在两个月内，第二次因为性侵事件出现在国际新闻报道中：上个月，该邦有三名少女被强暴后遭放火烧身。

“疑凶供称，他想娶受害人为妻，但受害人没有答应，”负责调查其中一宗少女强暴案的警员透露。

印度政府数据显示，2007-2016年间，女性为受害者的刑事罪行报案大增83%。2016年，印度约有3.9万宗强暴报案，较前一年增长12%，平均每小时接获四宗。在官方数字以外，尚有很多同类案件没有被举报。

汤森路透基金会（Thomson Reuters Foundation）一项调查显示，全球对女性而言最危险的国家是印度。对此，当地反对党领袖拉胡尔.甘地（Rahul Gandhi ）形容是该国的“耻辱”。

“十大对女性最危险的国家”有哪些？

在这项调查中，美国亦在十大之列。十大对女性最危险的国家集中在南亚、中东及非洲，依次为印度、阿富汗、叙利亚、索马里、沙特阿拉伯、巴基斯坦、刚果、也门、尼日利亚，排第十位的美国是唯一上榜的发达国家。

2011年，该基金会曾进行同样的调查，评出全球对女性最危险的国家依次为阿富汗、刚果、巴基斯坦、印度和索马里。

今年三至五月，基金会访问了548名来自世界各地的相关领域专家，要求他们列出联合国193个成员国中，对女性而言最危险的国家，考虑因素包括当地健保制度、经济资源、传统或文化习俗、性暴力及性侵、与性不相关的暴力及人口贩卖。

结果显示，印度在人口贩卖（包括性奴役及家庭奴役）及传统或文化习俗（包括强迫婚姻、石刑及杀害女婴）两方面，均被评为全球对女性最危险的国家。

有批评指印度从2011年的第四位跃升至第一位，显示该国政府未有采取足够措施，缓解当地女性面对的危险。

图片版权 AFP Image caption 贾坎德邦五名NGO成员遭轮奸事件引发示威。

“印度对女性的态度是完全的无视与不尊重”，路透社引述印度卡纳塔克邦官员甘加达尔（Manjunath Gangadhara）批评，“强暴、婚内强暴、性侵犯及性骚扰、杀害女婴等行为有增无减”。

“作为全球增长最强劲的经济体与太空科技研发的领先国家，印度应为其女性遭受的暴力而感到羞耻。”

2012年，一名23岁女医科生在夜间巴士上遭六名男子强暴及抛出车外，最终不治身亡，引发印度全国示威，成为国际新闻焦点。经此一役，印度当局修改法律、引进新的执法程序，但该国国内针对女性的暴力仍无日无之。

随后再有多宗强暴案件曝光，今年四月印度再有示威行动，要求当局改善对女性的保障。

美国亦在十大之列

而位列“全球对女性最危险国家”第十位的美国，则令不少人感到惊讶。专家认为，这与美国过去一年兴起“#MeToo”等关注性暴力的运动有关。

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在“性暴力”范畴（包括强暴、性骚扰、强迫性交及强暴欠缺司法申诉途径方面），美国与叙利亚同样位列第三最危险国度。在非性暴力（即家庭暴力、精神虐待等）方面，美国则位列第六。

“人们以为，收入越高的女性，离厌女文化就越远，但很遗憾事实并非如此”，美国“全国家庭暴力终结网络”副执行长索斯沃斯（Cindy Southworth）表示：“将来当我们回望，会发现这段时间是一个重要的转捩点。”

基金会指出，目前全球每三名女性，就有一名女性会在人生中遭遇肢体或性暴力。童婚仍然普遍，有超过7.5亿女性在18岁前嫁人，影响了她们的教育机会及人生选择。