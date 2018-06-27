食肉Vs食素：法国屠夫和纯素主义者“血战”

图片版权 Getty Images Image caption 2017年10月，法国动保组织的万圣节装扮。

近期，法国的一群屠夫向政府写了一封信寻求帮助。屠夫们称，一些纯素主义者（Vegan）正在试图毁掉法国传统的食肉文化。

法国屠夫联盟称，纯素主义者向肉店扔石头，还在店外涂上反对食肉的涂鸦。在过去几个月，已经有15家店被喷上了假血。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年4月，法国里昂的一个纯素组织占领了公司Aoste，并向该公司泼假血。

联盟主席Jean-Francois Guihard 在信中称，“这些攻击是恐怖主义，他们想让法国的文化消失甚至灭亡。纯素主义者想影响大部分人的生活，他们甚至想主宰人们的意识形态。”

但是，素食者和纯素主义者数量在法国并不多。2016年的一项调查显示，法国只有3%的人口是素食者。Guihard称，是媒体过度炒作了纯素主义生活方式。

图片版权 Getty Images Image caption 在法国，素食者攻击肉制品销售商并不是新鲜事。

然而，这个现象在法国不是新事。一名店主称，20年前，他的肉店的锁眼就被用胶水堵住过。

由于肉制品销量下降，农民群体在几周前向政府呼吁，希望政府能采取措施，来停止那些视他们为反食肉主义者的举措。同时，食品生产商希望停止使用“牛排”、“鱼排”、“培根”、“香肠”来命名那些非肉质品。

图片版权 Getty Images Image caption 6月，巴黎的“关掉所有屠宰场”大游行。

此前，有一项提议希望学校能让学生有一天吃素食，但提案被国会驳回。

今年3月，法国一名纯素主义者被判缓刑，因为他在Facebook上评论一名伊斯兰极端分子杀害一名屠夫的行为是“正义”。