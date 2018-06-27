马蒂斯：强调和平解决问题的美国国防部长

图片版权 Reuters Image caption 美国国防部长马蒂斯抵达北京访问，外界预料马蒂斯此行主要会就朝鲜核问题与中方对话，也可能谈到南海问题。

美国国防部长马蒂斯（Jim Mattis）抵达北京，成为2014年来首位访问中国的现任美国国防部长。他抵步后，说要保持开放态度与中方对话，并不会有任何既定立场。

中美近来就贸易问题针峰相对，但外界预料马蒂斯此行主要会就朝鲜核问题与中方对话。另外，马蒂斯与美国总统特朗普之前多次批评中国在南海主权争议的立场，南海问题也可能是他与中方官员讨论的议题之一。

马蒂斯成为国防部长前是一名美国四星上将，绰号“疯狗”，他曾在阿富汗战争和伊拉克战争中担任过指挥职务。他与美国前国务卿蒂勒森一样，被视为特朗普内阁内的“温和派”，多次就南海主权争议中批评中国的立场，但同时强调对话的重要性。

南海问题“应由外交官解决”

马蒂斯在2017年1月上任后不久，访问韩国和日本。在离开东京前，马蒂斯和日本前防卫大臣稻田朋美一起出席记者会，批评中国试图对邻国的外交、安全和经济事务“行使否决权”。他同时说，美国的军事部署应支持美方在南海问题的态度，但强调南海问题最好由外交官解决。

这种态度与美国前高级顾问班农（Steve Bannon）的说法完全相反。班农2016年一个自己主持的广播节目说，中美在未来五至十年内，“毫无疑问”将就南海问题开战。

图片版权 Reuters Image caption 中方为马蒂斯举行欢迎仪式，马蒂斯检阅中国解放军仪仗队。

图片版权 Reuters Image caption 马蒂斯与中国国防部部长魏凤和举行会谈。

但马蒂斯并不是完全否认中美之间的战略竞争。他任国防部长期间，美军多次派遣航空母舰到南海巡航，进行美方称为“自由航行”的巡逻任务，这包括刚刚完成巡逻，周二（6月26日）抵达菲律宾首都马尼拉的列根号战斗群。美方在六月初更证实曾派出B-52轰炸机到南海，被中国外交部批评，要求美方停止在南海“寻衅滋事”。

马蒂斯早前更把“太平洋司令部”改名为“印太司令部”。他说，这次更名是为了反映印度洋在美国战略思维中的重要性正在提高。他去年又访问印度，并赞扬印度“很明显是地区稳定与安全的一大支柱”。

图片版权 Getty Images Image caption 两架美军B-52轰炸机据报四月曾飞近中国南部。中国国防部称，美方军机的行动一直在"中国掌控中"。

美国“从来不缺外交对策”

马蒂斯同样多次强调希望透过外交方法解决朝鲜问题。特朗普与朝鲜领导人金正恩去年唇枪舌剑，甚至说让自己发动核子战争的按钮比金正恩的按钮“大多了”；特朗普之后又说在朝鲜问题上，对话“不是答案”。但马蒂斯当时就与特朗普公开唱反调，强调美国“从来不缺外交对策”。

图片版权 AFP Image caption 特朗普去年多次威胁要向朝鲜动武，最后却改变态度，与金正恩在新加坡会面。

他去年10月访问朝韩非军事区时，指美国的目标不是与朝鲜进行战争，而是“彻底、可检验且不可逆的朝鲜半岛无核化”。

他对中国在解决朝鲜核问题的角色也抱正面看法。他在去年的香格里拉对话峰会中说，中美两国之间的竞争在所难免，但承诺在中美双方均有共同利益的话题上，会与对方“紧密合作”。