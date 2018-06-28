欧洲难民潮会不会成为欧盟瓦解的催命符

图片版权 AFP Image caption 意大利早前拒绝让载有难民的船只靠岸，引来争议。

欧盟国家领袖齐集布鲁塞尔，准备就欧洲的难民问题商讨对策。反对欧洲一体化的“疑欧派”一如既往泼泠水，高呼“欧盟有麻烦了”，但连欧盟的支持者也对欧洲领袖能否在峰会期间达成共识不抱希望。

峰会在周四（6月28日）开始前，欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）坦言，欧盟越来越脆弱，成员之间的矛盾也在增加。他的话并不是危言耸听：欧盟成员之间的确有严重而且多方面的分歧。

难民问题正是分化欧盟各国的主因。意大利和希腊等位于欧洲南部的欧盟成员国都在抱怨，其他欧盟国家没有帮忙，令他们要独力处理难民问题。其他欧盟国家却反指这些南部成员国没有好好巡逻地中海阻截难民，在过去甚至让这些难民成功抵达德国、奥地利和瑞典等比较富裕的欧洲国家。

主要位于欧盟东部的新成员同时也在抱怨，自己加入欧盟时并没有同意欧盟的“人人为我，我为人人”的理念，当德国和意大利要求他们伸出援手时，毅然拒绝。

图片版权 EPA Image caption 容克（图左）与默克尔（图右）日前已经抵达布鲁塞尔，准备出席欧盟领袖峰会。

默克尔的赌注

抵达欧洲的难民数近年慢慢下降，但这而不代表欧盟公众忘记了这个问题。相反，这个议题在欧盟各国继续引起注意，要求以严厉手段打击难民潮的声音也席卷各地，让匈牙利总理维克托·欧尔班（Viktor Orban）等“疑欧派”更勇于表达自己的立场。即将成为欧洲理事会轮任主席奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）就任后，大概会把处理难民问题视为首要任务。

外界仍然视德国总理默克尔为欧洲最有影响力的领袖，她在峰会期间大概也会努力推动各国就难民问题达成共识，但要求把难民拒于门外的欧盟领袖正慢慢增多。

默克尔的烦恼不单来自欧盟其他成员国，她在德国国内也面对不少压力。

其中，德国内政部部长泽霍费尔（Horst Seehofer）警告，默克尔在布鲁塞尔峰会后必须拿出方案，解决非法难民涌入德国的问题，否则就会“单方面关闭德国边境”。

奥地利政府透露，如果德国政府真的决定关闭边境，奥地利会立即跟随。申根公约定下开放边界规定，这是欧盟成立以来最令它自豪的成就；如果德奥两国真的封闭边境，会引起骨牌效应，申根公约岌岌可危，欧盟和德国的名声也会受损。

图片版权 AFP Image caption 有非政府组织早前在利比亚海岸拯救了234名难民，等待多天后周二（6月27日）终于获准在地中海欧盟国家马尔他靠岸。

说起容易，执行困难

欧洲各国在难民问题上分歧众多，但当大家坐到谈判桌后，我们还是可以肯定各国都可以达成一些共识。最简单的，各国大概都会同意它们需要为欧盟的边境部队增拨资源，加强巡逻。

另外，欧盟各国也渐渐形成共识，要在欧洲大陆以外设立难民甄别中心，遣返纯粹因为经济原因离开祖国的难民，让真正的难民通过安全又合法的方式进入欧洲。欧盟各国也正与这些难民的来源国加强合作，同时与利比亚等难民前往欧洲时会途经的国家商讨合作，在他们抵达欧洲前阻截他们。

这些计划说起来容易，执行却是另一个问题。欧盟南部的边界是一条十分长的海岸线，要有效地巡逻这条边界，需要很多边界守卫。如果欧盟选择在非洲设立难民甄别中心，就得与非洲国家谈判，那将会是一场漫长的谈判。

图片版权 AFP Image caption 意大利内政部部长萨尔维尼（Metteo Salvini）认为，欧洲应在尼日尔、马里、乍得和苏丹等非洲国家设立难民甄别中心。

时间无多

目前来说，如何处理成功抵达欧洲的难民，欧盟在这方面仍未有定案，因此申根公约内“人员自动流动的规定”仍受威胁。

欧盟各国的态日渐保守，德国政府内部的消息认为，申根公约的存活率大概只有30%。消息又认为如果公约真的被推倒，欧盟被推倒的日子也不会远。

要说欧盟被推倒、或德国总理默克尔因为无法妥善处理难民危机而被迫下台，目前还言之尚早。但正如容克所说，如果欧盟无法处理这个问题，就要付出沉重代价，而它们达成共识的时间也剩下不多。