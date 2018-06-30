BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第26周，中美之间的贸易纠纷继续成为头条新闻，而大批中国的老兵到江苏镇江维权，令外界的焦点关注中国退伍军人的待遇问题。

1. 英伦热议：特朗普经济遏制中国的时机与道理

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美国总统特朗普增加关税对付欧盟和中国，但分析认为美国对进口货物增加关税导致价格上涨，等于惩罚美国消费者。当地经济学家又认为，中国要在技术上赶超美国，仍然要走很长一段路，因此美国人“不必妄自菲薄”。

2. 观点：贸易战会引发中国社会连锁反应吗

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特朗普威胁对中国2000亿美元商品加征关税后，中国股市应声大跌，市场和社会隐约弥漫着一股悲观情绪，有人甚至认为中共统治会因为贸易战而动摇。独立学者邓聿文认为，贸易战引发或促进一些极端情况的出现是有可能的，但要起到动摇政权的作用不是这么简单。

3. 宽恕还是反击 香港女基督徒举报教友性骚扰之后

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“Metoo”运动席卷全球，许多女性都站起来说自己曾经被性侵，但运动在香港却举步为艰。香港基督教协进会发表报告早前发表报告，指50多名教会成员声称在基督教圈子曾被侵犯。香港中文大学社会学讲师黎明，不是协进会调查报告涉及的个案，但她的经历和他们相似。

4. 江苏镇江老兵抗议 让中国政府头疼的安置难题

图片版权 Getty Images Image caption 退伍军人的就业安置仍是让政府头疼的一大难题

法新社早前报道指，一些老兵在寻求政府帮助要求提高福利待遇时被打，数百名老兵上周赶到镇江为其声援。专家接受BBC中文采访时警告，如果中国无法妥善处理退役军人问题，会让现役军官心寒，动摇国防基础。

5. 2018俄罗斯世界杯：阿根廷溃败，梅西到底怎么了？

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阿根廷在世界杯比赛中，以一胜一和一负的成绩，惊险地打进淘汰赛。阿根廷是捧走大力神杯的热门队伍，但这支劲旅在世界杯最初的差劲表现令人侧目。前锋里奥内尔·梅西（Leonel Messi，美斯）与克罗地亚（克罗埃西亚）在世界杯碰头前，眉头深锁的一幕，更引来世界的注意。