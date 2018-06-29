哈里斯：鹰派任美驻韩大使 对中朝问题有何评论

图片版权 Getty Images Image caption 前海军太平洋司令部司令、海军上将哈里·哈里斯确认成为新一任驻韩大使。

空缺18个月后，美国驻韩大使一职终于尘埃落定。经美国参议院外交委员会通过，前美军太平洋司令部司令、海军上将哈里·哈里斯（Harry Harris）确认成为新一任驻韩大使。

2017年1月特朗普上台以来，朝鲜半岛与亚太地区局势变化不断，美国驻韩大使职位却一直虚位以待。如今“特金会”已在新加坡举行，美朝间达成广泛共识，这个职位的重要性不必多言。

军官出身的哈里斯被视为鹰派人物，此前对中国在亚太区域的军事活动多有负面评价，对朝鲜措辞也颇为严厉，他的任命为地区形势会带来何种影响引人关注。

“对华鹰派”

美日混血的哈里斯是四星上将，也是美国海军第一位亚裔上将。他曾多次指责中国，对华立场强硬，也屡遭中方批评。今年2月他曾被提名为驻澳大利亚大使，被视作美国在亚太地区遏制中国的“一步棋”，然而在蓬佩奥出任国务卿后，哈里斯被换为驻韩大使人选。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年，哈里斯访问菲律宾，双方就中国在南海的活动进行讨论。

今年2月哈里斯曾对美国众议院军事委员会表示，美国需更加重视中国在亚太地区的威胁。“中国的意图非常明显，如果我们不重视，美国将自食其果，”他说。“我担心中国可能正在试图破坏以国际规则为基础的国际秩序。”

哈里斯认为，中国正视图通过“军事现代化、影响力运作及掠夺式经济”重塑印太地区秩序。“中国的军事建设让人印象深刻，很快可能会在所有领域挑战美国……如果美国不跟上步伐，（美国太平洋司令部）会很难在未来的战场上与解放军竞争。”

但在中国持续抗议的“萨德”问题上，哈里斯表示，如果朝鲜威胁消失，萨德的部署也不再有必要。他在最近举行的参议院听证会上指出，萨德是为防御朝鲜弹道导弹而部署，如果威胁不再存在，那也没有合理的理由部署萨德。

多次引发中国不满

哈里斯对中国一向直言不讳，而中国对他也毫不客气。2016年，时任太平洋司令部司令的哈里斯批评中国在南海设立防空识别区及造陆项目，称中国正在南海修建“沙长城”。中国外交部发言人则指责哈里斯“抹黑”中国，“挑拨离间”。官方新华社后来还撰文称，哈里斯让太平洋“不太平”。

他的一半日本血统也被中国官媒视作对华强硬的原因。《环球时报》称他是“最反华的日裔太平洋司令”，新华网2016年的一篇文章还写道，“可能有人觉得过于强调一名美军将领的日裔背景有点不厚道。毕竟，按照华盛顿的标准，这种八卦血统和种族的做法在政治上是不正确的。但是，对于理解当前美方在南海骤然升级的攻击性的背景，便不能忽视哈里斯将军的血统、出身和政治、价值观倾向”。

朝鲜是“最紧要的安全威胁”

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今年61岁的哈里斯并非驻韩大使的第一人选。此前最为热门的候选人是经验丰富的朝鲜问题专家车维德（Victor Cha），他曾担任六方会谈美方副团长。然而在车维德年初对美国军事打击朝鲜计划表达隐忧后，白宫放弃了这一提名。

今年3月，哈里斯对美国参议院表示，朝鲜是美国在亚洲“最紧要的安全威胁”，称朝鲜的核阴影已经笼罩美国国土。他还说，虽然美国在朝鲜的任何军事行动都不会轻松，但如果总统下令，他们也“已经准备好执行所有任务”。

哈里斯曾坚决支持美韩联合军演，而当特朗普在新加坡突然宣布暂停美韩军演后，哈里斯的语气也发生了变化。

他在6月举行的参议院听证会上表示，现在整体环境已经发生变化，认为“主要的军演应该暂停，从而看看金正恩是否是真的想要谈判”，同时表示美军在韩国的正常训练将会继续，但最终需由国防部做出决定。

哈里斯还明确表示，认为无核化谈判进行的同时，对朝制裁应该继续进行。