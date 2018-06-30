朝鲜弃核承诺受考验 或秘密增核燃料生产

图片版权 38 North & Airbus Image caption 浓缩铀厂房的天花板有一些水蒸气造成的染色，可推测厂房仍在运作。

朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普会晤后，签署共同文件，金正恩重申对朝鲜半岛完全无核化坚定不移的承诺。但最近，这个弃核承诺受到考验。

美国全国广播公司（NBC）引述最新情报评估和官员消息，指控朝鲜近几个月来，在多个秘密地点增加核武燃料生产。

朝鲜监察组织三八北线（38 North）引述6月21日的商业卫星图像资料，称朝鲜宁边核科学研究中心，正以“高速”进行设施改善工程。

美国中情局拒绝评论。美国国务院称无法就情报事宜作评论，也没法确认报道。白宫亦没有回应报道。

华府期望特朗普总统任期完成，即2021年前，能实现朝鲜无核化，但双方没有透露进一步细节，文件亦没有明确指，朝鲜无核化要“全面、可验证和不可逆转”，一直令观察人士忧虑朝鲜的弃核决心。

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图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鲜曾在外国记者前炸毁核设施。

“欺骗美国”

据美国全国广播公司报道，五名不具名的美国官员引述情报部门的报告说，美朝进行外交斡旋时，朝鲜秘密地增加了浓缩铀的生产。最新的情报评估揭露，有别于之前外界所知，朝鲜拥有多于一个的秘密核设施。

一名官员说：“没有证据看到朝鲜停止或减少核燃料生产，这是明确的证据显示朝鲜尝试欺骗美国。”其余4人也认同朝鲜在试图欺骗美国。

朝鲜在特金会后，得到美韩暂停半岛军演作回报。

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图片版权 38 North & Airbus Image caption 宁边核设施附近有新的建筑物，可能是用作储存化学物品。

官员们透露，美国近期加大了在朝鲜收集情报的力度，计划似乎成功，对这神秘的国家加深了认识。全国广播公司称，由于担心消息来源的风险，没有透露情报评估的细节。

“我们知道朝鲜长期以来，隐瞒了我们很多事情。”一名情报官员说。

而一名高级情报官员说，很早就预期金正恩政府会试图欺骗美国，或会隐瞒武器、导弹、设施的数量，不过金正恩决定停止核试和导弹试射，已是意料之外，而双方有所交流是“正面的一步”。

路透社报道，美国加州明德大学蒙特雷国际研究学院的东亚防止核扩散项目总监杰弗里‧路易斯（Jeffrey Lewis）认为，全国广播公司的报道揭示了两个重大的“爆炸性事件”，一方面知道朝鲜原来有多过一个秘密核燃料的浓缩设施，另一方面也透露了朝鲜无意公开这方面的讯息，这意味着朝鲜计划在无核化进程中，会隐瞒部分设施。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜发展核武的前世今生

核设施“仍在运作”

朝鲜监察组织三八北线（38 North）最近亦引述6月21日的商业卫星图象资料，称朝鲜宁边核科学研究中心，正以“高速”进行设施改善工程，而在浓缩铀的厂房的天花一些水蒸气造成的染色，亦可推测到厂房仍在运作。

三八北线的报告指，宁边设施的5兆瓦（钚生产）反应堆冷却系统改良工程似乎已经完成，但冷却管道对外排出的水比起反应堆全面运作时少，难以决定反应堆的运作程度。

图片版权 38 North & Airbus Image caption 三八北线说，目前不能够肯定这些工程与朝鲜的无核化承诺有关连。

宁边周边其他区域的支援设施，仍然有工程在进行，实验性轻水反应堆旁建成了新的办公大楼。

不过三八北线强调，这些工程与朝鲜无核化承诺未必有关系，因为平壤高层一日未下令，这些地方仍然会如常运作。

前中情局朝鲜半岛专家布鲁斯‧克林纳（Bruce Klingner）认为，种种事件显示，说“朝鲜不再是核威胁”是“荒谬”，要有更仔细的验证工作。