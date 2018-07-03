美国拒绝中国移动进入 担心危害国家安全

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特朗普政府称，为了国家安全，美国将禁止中国国有企业中国移动在美国境内提供电信服务。

2011年，中国移动就向美国联邦通信委员会（FCC）提交了许可证申请。近期，由于贸易摩擦加剧，美国商务部建议FCC否掉这一请求。

美国商务部通讯与资讯事物助理秘书 David J. Redl说：“跟中国移动交流后，我们担心，中国移动在美国境内提供服务会加剧美国执法风险，美国国家安全利益也会因此受到威胁。因此，国家电信和信息管理局（NTIA）建议FCC拒绝中国移动的申请。”

中国移动和FCC对于下一步举动均未予置评。

摩擦加剧

NTIA隶属美国商务部，给特朗普总统提供电信信息咨询和建议。

中美之间的贸易及电信摩擦正在升级。4月，美国商务部称，中国国有企业中兴违反了美国制裁禁令，向伊朗和朝鲜出售美国产品和科技。因此，美国发起了针对中兴的禁售令，导致中兴大面积停产，并面临倒闭威胁。

图片版权 Reuters Image caption 4月，美国商务部称，中国国有企业中兴违反了美国制裁禁令，向伊朗和朝鲜出售美国产品和科技。

然而，由于北京向美国施压，美国与中兴达成了一个协议，包括中兴向美国交10亿美元罚款，雇用一支美国方面挑选的工作组，替换掉大部分中兴管理层，等等。对应地，美国答应解除中兴禁售令。

中兴履行了大部分协议内容，然而，美国的一些两党参议员，包括佛罗里达议员卢比奥（Marco Rubio），目前正在试图通过一项国防议案修正案来恢复针对中兴的禁售令。

近期，《华尔街日报》报道称，中兴的管理层并没有像协议规定那样进行彻底替换，因此，卢比奥在上周质问，既然如此，特朗普政府为什么还要继续跟中兴谈判。

由于贸易摩擦延续，中国和美国可能会在7月6日进一步出台关税措施。7月6日起，美国将开始对中国价值340亿美元的商品加征关税，这是美国对中国价值500亿美元的输美产品征收25%关税的一部分。

作为报复，中国将开始实施第一轮对美国价值340亿美元输中产品加征关税的措施。